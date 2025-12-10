Riml Outdoor Japan合同会社（リムルアウトドアジャパン、本社：東京都西東京市、代表：新倉健太）は、運営するRIML FIT（リムルフィット）から2025年11月23日（日）に先行発売した、新感覚の全自動歩行トレーニングマシン「EMS搭載 ステップウォーカー®」が、クラウドファンディングサイトMakuakeにて販売開始からわずか1日で100万円、1週間で200万円を達成したことをお知らせいたします。本製品は、高齢者の歩行トレーニングや運動不足解消を全自動でサポートし、健康維持や筋力アップを目的に開発されました。

■ただ足を乗せるだけ、1日10分で*約2kmのウォーキングに相当

「EMS搭載 ステップウォーカー®」は、足をのせるだけで「歩く」を再現しました。1日10分足をのせ、全自動トレーニングをするだけで、*約2kmのウォーキングに相当します。（歩数に換算すると約2060-2240歩に相当）

■Step Walker（ステップウォーカー）について

「EMS搭載 ステップウォーカー®」は、運動不足を解消し、歩くという行為の大切さを再定義します。EMS（Electrical Muscle Stimulation）技術を搭載し、毎日のEMS×適度なトレーニングによって、効率的な日常のトレーニングを実現しました。特に高齢者やリハビリ中の方に配慮した優しい設計です。

■通常の運動では鍛えづらい速筋に直接アプローチ

「EMS搭載 ステップウォーカー®」は、EMSモードを使用することで、ウォーキングだけでは鍛えられない「速筋」へ直接アプローチすることが可能です。 筋肉は、非常に細い筋線維で構成され、大きくは速筋と遅筋に分類されます。息が切れるような高強度の負荷をかけなければ刺激できない「速筋」を、ステップウォーカーは低い負荷でも容易にアプローチできるのが特長です。

■Step Walker（ステップウォーカー）の特徴🎗️【新感覚トレーニング】史上初*全4種のトレーニングモード✕3種のEMSモードを備え、日々の運動不足解消と理想の体型を手に入れるための新しいパートナーです。🎗️【歩行サポート機能】自然な歩行をサポートする歩行トレーニング設計で、運動不足やリハビリに役立つ機能を搭載しています。🎗️【簡単操作】３秒でトレーニング開始。自動/手動/EMSモードを選択し、スタートボタンを押すだけ。🎗️【医師＆理学療法士監修】 専門家の知見で、安全かつ効率的に“歩く力”を鍛えられる安心設計。🎗️【コンパクトデザイン】スペースを取らないコンパクト設計で、家庭やオフィスでも手軽に使用可能。🎗️ 【静音設計 】32dBという静かな動作音で、周囲に配慮しながら使用できるため、自宅からオフィスまで場所を選びません。🎗️ 【調整可能な設定】 速度や負荷レベルを調整でき、利用者の体力や目的に応じたトレーニングが可能。🎗️ 【安全性】滑り止めマットや安定したフレーム設計。また人間工学に基づいた膝に優しい21.75℃の傾斜設計で、安全に歩行運動を行えるよう配慮。

■Step Walker（ステップウォーカー）の概要

【1日10分～】外出せずただ足を乗せるだけ。全自動モード搭載だから、筋力＆バランス感覚を整えます。【速筋へ直接アプローチ】EMSモードを使用することで、ウォーキングだけでは鍛えられない「速筋」へ直接アプローチすることが可能です。【多彩なトレーニングモード】全4種のトレーニングモードと3種のEMSモードを搭載。利用者の目的や体力に応じた適度な運動がいつでも好きな時にボタン一つで可能です。【デジタルモニター】歩数、消費カロリー、運動時間（タイマー）を表示するデジタルモニターを搭載し、運動の進捗を簡単に確認できます。

【スケジュールとステップウォーカー販売価格】発売期間：2025年11月23日（日）～2026年1月11日午後22時まで販売方法：クラウドファンディングサイトMakuakeURL：https://www.makuake.com/project/stepwalker/特別なキャンペーン価格 Makuakeでの先行予約は早いほどお得！1万円代後半から購入可能で、家族みんなで健康的なライフスタイルを手に入れるチャンスです。

【プロジェクトの概要とビジョン】

「一歩で変わる、10年後のあなたへ」私たちの目指す「ステップウォーカー」は、ただの運動機器ではありません。毎日アクティブに過ごすこと、毎日の一歩が「10年後のあなたをつくる」--だからこそ、"朝のウォーキング"、"歩きながらのワーキング"または、"家でくつろぎながら、家トレ"、日常のあらゆる瞬間に自然に溶け込み、あなたの一歩を全力で支えるステッパーを設計しました。

[ RIML FITチームについて ]

RIML FIT（リムルフィット）の製造元は、日本自動車メーカーのエンジン部品等を40年以上製造している会社を親会社に持つ、フィットネス製品専門の中国大手メーカーです。世界に誇る確かな技術力と豊富な専門知識を活かした高品質で信頼性のあるフィットネス製品を提供します。

[ RIML FIT参考情報 ]

■公式サイトhttps://www.rimlfit.com/■公式LINEhttps://lin.ee/xMbVjZ6■公式X（元Twitter）https://x.com/riml_fit■公式Instagramhttps://www.instagram.com/riml.fit/

[ 会社概要 ]RIML FIT（リムルフィット）は、「運動不足の解消」と「健康的なライフスタイル」を提案するブランドです。「圧倒的な技術力」とそれを活かす「運動効率化」の両立を追求し、こだわりのあるものづくりを大切にしています。RIML FIT（リムルフィット）は、2019年より米国Seek Outsideや米国キャニオンクーラーズの日本総代理店を行う、Riml Outdoor JapanLLCが2025年に設立。「家族の絆と健康を育む」をミッションに掲げ、このたび歩行トレーニングマシンEMS搭載ステップウォーカー®を初披露しました。・会社名：Riml Outdoor Japan合同会社・所在地：東京都西東京市富士町5-4-9・代表者：代表社員 新倉健太・設立：2019年4月・コーポレートサイト：https://rimloutdoor.jp/【メディア関係者様へ】本製品の最終仕様サンプルおよびデモ機等の貸出が可能です。お気軽にお問合せください。レビュー取材や雑誌掲載など用途とご要件を下記までご連絡ください。［問い合わせ先］Riml Outdoor Japan合同会社 フィットネス事業部 電話：042-445-5046 メールアドレス：info@rimlfit.com