福島・喜多方のカフェ「Cocco tree」がイベント開催！とっておきのたまごスイーツ&フードが登場！

株式会社河京

2025年12月10日


株式会社 河京エンタテインメント


Cocco tree




福島・喜多方のカフェ「Cocco tree」がイベント開催！


～とっておきのたまごスイーツ&フードが登場～



(株)河京エンタテインメントのカフェ＆スイーツCocco tree（本社：福島県喜多方市、取締役社長：土屋充孝）では、12月13日(土)～19日(金)のイベント期間中、とっておきのたまごスイーツ&フードが登場します！※16日(火)は定休日


【URL】https://cocco-tree.com/



流れるショコラクリームのフィルムパンケーキ


【商品概要】


「流れるショコラクリームのフィルムパンケーキ」


価格：1,590円（税込）


販売店：カフェ＆スイーツCocco tree


福島県内産の新鮮な卵をきめ細やかに泡立て、ふわふわの食感に焼き上げたコッコツリー名物のパンケーキ。


2段重ねのパンケーキの間にはカスタードクリームといちごをサンドしました。





こだわりたまごのビーフシチューオムライス

「こだわりたまごのビーフシチューオムライス」


12月13日(土)&14日(日)の２日間限りのスペシャルメニュー。


価格：1,650円（税込）


販売店：カフェ＆スイーツCocco tree





たまごたっぷりシュー&固めなレトロぷりん

売り切れ次第終了！


「たまごたっぷりシュー」


県内産のいきいきたまご&福島県のブランド牛乳べこの乳使用！


価格：230円（税込）


販売店：カフェ＆スイーツCocco tree



幻のぷりん!?固めな「レトロぷりん」


イベントの時にしか販売されない数量限定の幻のぷりん…！


価格：400円（税込）


販売店：カフェ＆スイーツCocco tree





たまごを味わう豆乳担々麺

「たまごを味わう豆乳担々麺」


12月15日(月)～19日(金)の４日間限りのスペシャルメニュー。


福島県内産いきいきたまごの半熟たまごを乗せちゃいました！


※16日(火)は定休日


価格：1,090円（税込）


販売店：カフェ＆スイーツCocco tree




「 クリスマスデコパンケーキ」


スフレパンケーキにチョコペンなどでデコろう♪


※小学校低学年までのご注文限定となります👧🧒



「飲食ご利用のお客様限定！スープバー無料！」


イベントだけに登場！寒い会津の冬をコッコツリーで暖まりましょう♪



家族と友達と、一年のごほうびに…


ぜひCoccotreeで “たまごの美味しさ” を味わうクリスマスをお楽しみください






カフェ＆スイーツCocco treeについて


喜多方ラーメンの販売をする株式会社河京エンタテインメントが、平成27年に新業態としてオープンさせたカフェ＆スイーツCocco treeです。オープン時からとろ～りなめらかぷりんを販売し、翌年平成28年にジュレぷりんの製造・販売を開始しました。店内ではぷりんのほかにパンケーキや軽食などもお召し上がりいただけます。




【会社概要】


会社名：株式会社河京エンタテインメント


所在地：〒966-0902　福島県　喜多方市松山町村松字常盤町　2688-1


代表者：佐藤　富次郎


設立：令和5年6月1日


事業内容：喜多方ラーメンの販売、ラーメン店運営、カフェ運営




