福島・喜多方のカフェ「Cocco tree」がイベント開催！とっておきのたまごスイーツ&フードが登場！
2025年12月10日
株式会社 河京エンタテインメント
Cocco tree
福島・喜多方のカフェ「Cocco tree」がイベント開催！
～とっておきのたまごスイーツ&フードが登場～
(株)河京エンタテインメントのカフェ＆スイーツCocco tree（本社：福島県喜多方市、取締役社長：土屋充孝）では、12月13日(土)～19日(金)のイベント期間中、とっておきのたまごスイーツ&フードが登場します！※16日(火)は定休日
【URL】https://cocco-tree.com/
Instagramの投稿を見る :
https://www.instagram.com/p/DR_MNpaksG8/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
流れるショコラクリームのフィルムパンケーキ
【商品概要】
「流れるショコラクリームのフィルムパンケーキ」
価格：1,590円（税込）
販売店：カフェ＆スイーツCocco tree
福島県内産の新鮮な卵をきめ細やかに泡立て、ふわふわの食感に焼き上げたコッコツリー名物のパンケーキ。
2段重ねのパンケーキの間にはカスタードクリームといちごをサンドしました。
こだわりたまごのビーフシチューオムライス
「こだわりたまごのビーフシチューオムライス」
12月13日(土)&14日(日)の２日間限りのスペシャルメニュー。
価格：1,650円（税込）
販売店：カフェ＆スイーツCocco tree
たまごたっぷりシュー&固めなレトロぷりん
売り切れ次第終了！
「たまごたっぷりシュー」
県内産のいきいきたまご&福島県のブランド牛乳べこの乳使用！
価格：230円（税込）
販売店：カフェ＆スイーツCocco tree
幻のぷりん!?固めな「レトロぷりん」
イベントの時にしか販売されない数量限定の幻のぷりん…！
価格：400円（税込）
販売店：カフェ＆スイーツCocco tree
たまごを味わう豆乳担々麺
「たまごを味わう豆乳担々麺」
12月15日(月)～19日(金)の４日間限りのスペシャルメニュー。
福島県内産いきいきたまごの半熟たまごを乗せちゃいました！
※16日(火)は定休日
価格：1,090円（税込）
販売店：カフェ＆スイーツCocco tree
「 クリスマスデコパンケーキ」
スフレパンケーキにチョコペンなどでデコろう♪
※小学校低学年までのご注文限定となります👧🧒
「飲食ご利用のお客様限定！スープバー無料！」
イベントだけに登場！寒い会津の冬をコッコツリーで暖まりましょう♪
家族と友達と、一年のごほうびに…
ぜひCoccotreeで “たまごの美味しさ” を味わうクリスマスをお楽しみください
Instagramの投稿を見る :
カフェ＆スイーツCocco treeについて
喜多方ラーメンの販売をする株式会社河京エンタテインメントが、平成27年に新業態としてオープンさせたカフェ＆スイーツCocco treeです。オープン時からとろ～りなめらかぷりんを販売し、翌年平成28年にジュレぷりんの製造・販売を開始しました。店内ではぷりんのほかにパンケーキや軽食などもお召し上がりいただけます。
【会社概要】
会社名：株式会社河京エンタテインメント
所在地：〒966-0902 福島県 喜多方市松山町村松字常盤町 2688-1
代表者：佐藤 富次郎
設立：令和5年6月1日
事業内容：喜多方ラーメンの販売、ラーメン店運営、カフェ運営
【お客様からのお問い合わせ先】
問い合わせ先名称 カフェ＆スイーツCocco tree
TEL：0241-21-1417
e-mail：cocco-tree@ramenkan.com
