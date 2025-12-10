株式会社河京

報道関係各位

2025年12月10日

株式会社 河京エンタテインメント

Cocco tree

福島・喜多方のカフェ「Cocco tree」がイベント開催！

～とっておきのたまごスイーツ&フードが登場～

(株)河京エンタテインメントのカフェ＆スイーツCocco tree（本社：福島県喜多方市、取締役社長：土屋充孝）では、12月13日(土)～19日(金)のイベント期間中、とっておきのたまごスイーツ&フードが登場します！※16日(火)は定休日

【URL】https://cocco-tree.com/

Instagramの投稿を見る :https://www.instagram.com/p/DR_MNpaksG8/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

流れるショコラクリームのフィルムパンケーキ

【商品概要】

「流れるショコラクリームのフィルムパンケーキ」

価格：1,590円（税込）

販売店：カフェ＆スイーツCocco tree

福島県内産の新鮮な卵をきめ細やかに泡立て、ふわふわの食感に焼き上げたコッコツリー名物のパンケーキ。

2段重ねのパンケーキの間にはカスタードクリームといちごをサンドしました。

こだわりたまごのビーフシチューオムライス

「こだわりたまごのビーフシチューオムライス」

12月13日(土)&14日(日)の２日間限りのスペシャルメニュー。

価格：1,650円（税込）

販売店：カフェ＆スイーツCocco tree

たまごたっぷりシュー&固めなレトロぷりん

売り切れ次第終了！

「たまごたっぷりシュー」

県内産のいきいきたまご&福島県のブランド牛乳べこの乳使用！

価格：230円（税込）

販売店：カフェ＆スイーツCocco tree

幻のぷりん!?固めな「レトロぷりん」

イベントの時にしか販売されない数量限定の幻のぷりん…！

価格：400円（税込）

販売店：カフェ＆スイーツCocco tree

たまごを味わう豆乳担々麺

「たまごを味わう豆乳担々麺」

12月15日(月)～19日(金)の４日間限りのスペシャルメニュー。

福島県内産いきいきたまごの半熟たまごを乗せちゃいました！

※16日(火)は定休日

価格：1,090円（税込）

販売店：カフェ＆スイーツCocco tree

「 クリスマスデコパンケーキ」

スフレパンケーキにチョコペンなどでデコろう♪

※小学校低学年までのご注文限定となります👧🧒

「飲食ご利用のお客様限定！スープバー無料！」

イベントだけに登場！寒い会津の冬をコッコツリーで暖まりましょう♪

家族と友達と、一年のごほうびに…

ぜひCoccotreeで “たまごの美味しさ” を味わうクリスマスをお楽しみください

Instagramの投稿を見る :https://www.instagram.com/p/DR_MNpaksG8/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

カフェ＆スイーツCocco treeについて

喜多方ラーメンの販売をする株式会社河京エンタテインメントが、平成27年に新業態としてオープンさせたカフェ＆スイーツCocco treeです。オープン時からとろ～りなめらかぷりんを販売し、翌年平成28年にジュレぷりんの製造・販売を開始しました。店内ではぷりんのほかにパンケーキや軽食などもお召し上がりいただけます。

【会社概要】

会社名：株式会社河京エンタテインメント

所在地：〒966-0902 福島県 喜多方市松山町村松字常盤町 2688-1

代表者：佐藤 富次郎

設立：令和5年6月1日

事業内容：喜多方ラーメンの販売、ラーメン店運営、カフェ運営

【お客様からのお問い合わせ先】

問い合わせ先名称 カフェ＆スイーツCocco tree

TEL：0241-21-1417

e-mail：cocco-tree@ramenkan.com

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社河京エンタテインメント

TEL：0242-22-0875

e-mail：a.shiobara@ramenkan.com

担当：塩原