街が煌めき、ホリデーシーズンが近づいてきました。「毎日の余暇の充実で、心豊かな人生を。」をコンセプトに掲げる大人向けレジャーブランドyocabitoは、今年のクリスマスや年末年始の過ごし方として、デザイナーズ・バドミントンセット「VALENCIA（バレンシア）」を通じたアクティブな団欒をご提案します。気分が高まるデザインは、大切な人の贈り物や自分へのご褒美にぴったり。久しぶりに集まった家族や親戚と、スマホを置いて身体を動かしたくなる、そんな機会を創出するバドミントンです。（公式オンラインショップ：https://www.yocabito.co.jp/c/products/6000000145348）

■冬のギフト・年末年始の運動に「VALENCIA」がおすすめ

遊んでも飾っても美しい。心躍るデザイン

箱を開けた瞬間に心が躍る、白×オレンジの美しいデザイン。こだわりの握り心地で、手に取るたびに高揚感を感じられます。使わない時は玄関やリビングの棚に飾っておけるインテリア性の高さも、ギフトとして喜ばれるポイントです。

わずか95ｇ！どの年代で楽しめる軽量性

ラケットの重さは一般的なスマートフォンよりも軽い、わずか95g。力の弱いお子様や女性、ご年配の方でも手首への負担が少なく、軽快なラリーが楽しめます。運動不足で、つい食べ過ぎてしまいがちな冬の運動にぴったりです。

届いてすぐに遊べる「オールインワンセット」

ラケット2本、シャトル2種（ナイロンシャトル・羽シャトル）、専用シャトルケース、そして持ち運びに便利な収納ケース全てセットになっています。準備の手間なく、届いたその日から、お庭や公園でアクティブな余暇を過ごせます。

■VALENCIA（バレンシア）詳細

［ 名称 ］yocabito VALENCIA (バレンシア)［ サイズ ］ ラケット：約 幅204×縦674×厚さ29mm、ナイロンシャトル：直径70×高さ75mm、羽シャトル：直径70×高さ85mm［ 重量 ］ラケット：約95ｇ、ナイロンシャトル：6ｇ、羽シャトル：5ｇ［ 材質 ］ラケット：炭素繊維、ラケットケース：EVA樹脂、ナイロンシャトル：ナイロン・PUフォーム・コルク、羽シャトル：フェザー・コルク、シャトルケース：紙・金属（鋼）［ 用途］家庭用［ 価格 ］ 税込22,000円［発売日］2025年10月2日（木）※ガットテンション:20ポンドyocabito公式オンラインショップ（https://www.yocabito.co.jp/c/products/6000000145348）にてご購入いただけます。

■岐阜県「遊び創造labo」にて12月中旬よりレンタル開始

遊び創造laboご利用の方は、レンタルアイテムとしてVALENCIAを実際にご体感いただけます。ご家族やカップルで、ぜひVALENCIAをお楽しみください。（遊び創造laboHP:https://k-asobi-sozo-labo.com/）※詳細は遊び創造labo店舗もしくはWEBサイトをご確認ください。※レンタル品としての導入や大口注文のご相談もお気軽にお問い合わせください。

■yocabitoとは

毎日のちょっとしたすきま時間も「余暇」と捉え、まるでビタミンのように時間を摂取する。yocabitoは、おとなの「余暇」を、もっと身近に、もっとスタイリッシュに輝かせる2025年4月2日に誕生した大人向けレジャーブランドです。

■お問合せ先

メール : contact@yocabito.co.jp携 帯: 050-1707-0265（担当:新川）※各種メディア・企業での使用・貸出・プレゼント企画のご使用等や大口注文に関しましては、 お気軽にお問い合わせください。