通勤バッグの“もたつき”に、終止符を。探さず、降ろさず、3秒で取り出せる『QUICK PACK 14s』がMakuakeで先行販売スタート

合同会社NIG【3秒アクセス】スマホは差すだけ。 “定位置設計”でごちゃつかない通勤バッグ誕生

プロジェクト総額3億円を突破、ありそうでなかった製品を通してワクワクと感動をお届けする「NIG(ニグ)オンラインストア」を運営する合同会社NIG(本社：茨城県石岡市、代表：佐々木 亮人、以下NIG)は、累計ユーザー数3.5万人突破のシリーズ最新作、 “定位置設計”でごちゃつかない通勤バッグ『QUICK PACK 14s』の先行販売を応援購入サイトMakuakeにて2025年12月9日(火)12時より開始。初日で156万円、110名の申し込みと反響がありました。

■先行販売会場：https://www.makuake.com/project/quick-pack-14s/

「スマホどこ？」「財布が見つからない」

通勤中のこうした“荷物のもたつき”にストレスを感じている人は、7割以上にものぼります（※当社調査による事前アンケートより）。



そんな不満を根本から解決するのが、身軽に働く人のための通勤ボディバッグ『QUICK PACK 14s』です。

12月10日9時時点の公開状況

QUICK PACK 14sとは？

A4・14型PCがジャストなミニマルサイズ

『QUICK PACK 14s』は、シリーズ累計販売総額5億円を超える“快適ミニマルバッグ”QUICK PACKシリーズの進化版。

11s,15sに続き、新たに14型PC・A4書類にジャストサイズのサイズ展開。バッグを「降ろさず・探さず・3秒で取り出せる」快適性を実現しました。

ユーザーの声から生まれた製品

【スマポッケ】探さず片手でサッとでスマホが取り出せる

事前アンケートで最も多かった悩みは以下の通り：

「中がごちゃごちゃで物が見つからない」

「スマホをすぐに取り出したいのに、バッグをいちいち開けるのが面倒」

「リュックだと大きすぎる。だけど小さなボディバッグでは足りない」

さらに、「書類は入るけど、15sよりは小ぶりで持ち歩きやすく」という要望に応え、"ちょうどいい"サイズ感と、"探す・降ろす・もたつく"をゼロに近づける設計を追求しました。

他のバッグと何が違うか？

【ドリンクポッケ】結露で他の荷物を濡らさない独立したスペース

１. スマホに手を伸ばすだけ。“スマポッケ”搭載

→ バッグを降ろさず、通勤中でも片手でサッと出せる快適さ。

２. ドリンクもすぐそこ。“ドリンクポッケ”搭載

→ ペットボトルや水筒も、スマートに収納。

３. 14インチPC対応。ケース不要のクッションスペース付き

→ ミニマルながらしっかり仕事対応。

４. 合計15の収納スペースで探さない定位置設計

→ 使うたびに「そこにある」感覚へ。

こんな人におすすめ

- 自転車通勤や満員電車でも、身軽に動きたい- PCや書類、スマホ、財布など必要最小限をスマートに持ち歩きたい- バッグの中で物を“探す”ことに、もううんざりしている

108名に聞いた「気に入ったポイントは？」

「すぐものを取り出しやすい」

「ノートパソコン専用、スマホ用のポケット」

「出し入れのスムーズさ」

「水筒やペットボトルがメイン荷物と別に出来る」

「デザインが良い。かっこいいと思う」

「あるものがあるべき場所にある」

「大きさの割に綺麗に収納できそう」

「補助のベルト、ミニサイズのケース入れがあるところ」

「荷物ひとつひとつの収納場所がきちんとあるところ」

「見た目がシンプルだけど荷物の出し入れがしやすそう」

「仕事でもプライベートでも使えそうだし、バッグインバッグなど必要なさそう」

「探し物の時間短縮」

「なんかシュッとしてる」

「サイズ感」

「デザイン！」

NIGはこれからも、ありそうでなかった製品を通してワクワクと感動をお届けできるよう、より良い商品、サービスの提案をしてまいります。

製品概要

■商 品 名 ：QUICK PACK 14s

■一般販売価格：25,400円(税込)

■実施期間 ：2025年12月9日~2026年1月30日

■販売URL ：https://www.makuake.com/project/quick-pack-14s/

■主 催 ：合同会社NIG

■企画協力 ：Makuake

快適通勤ボディバッグ『QUICK PACK 14s』