株式会社阪神コンテンツリンクでは、2025年12月に開催されるエリック・マーティンのビルボードライブ公演『Eric Martin I Love Japan tour 2025』の限定オリジナルグッズを、公演に先駆けて2025年12月10日（水）12：00より、オンラインショップ【Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）】にて販売いたします（公演当日は会場でも数量限定で販売予定）。

ぜひこの機会にお買い求めください。





■商品ラインナップ

●Tシャツ M／Lサイズ

6,000円（税込）





●アクリルコースター（3種）

各種1,700円（税込）





●アクリルライブフォトプレート（A5サイズ）

4,000円（税込）

※2025年12月15日（月）横浜公演で撮影したライブ写真を使用予定









■販売情報

・オンラインショップ「Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）」：

2025年12月10日（水）12：00より販売開始

特設ページ： https://shop.merchan.jp/collections/eric-martin_2025





・公演当日会場販売：各公演日開場時間より販売開始予定（数量限定）





■公演情報

2025年12月15日（月）ビルボードライブ横浜（横浜／馬車道）

2025年12月17日（水）ビルボードライブ大阪（大阪／梅田）

2025年12月23日（火）ビルボードライブ東京（東京／六本木）

〈全日程共通〉1stステージ 開場 16：30 ／ 開演 17：30 2ndステージ 開場 19：30 ／ 開演 20：30





『Eric Martin I Love Japan tour 2025』

1st Acoustic MR.VOCALIST 2nd Acoustic BIG Night





MR.VOCALIST15周年ツアーを大成功におさめ、MR.BIGのフェアウェルライブを終えた、エリック・マーティンが、3都市を巡るビルボードライブ・ツアーを開催。1991年15か国で1位を獲得した「TO BE WITH YOU」の大ヒットで世界的ブレイクを果たして以来、日本では3度にわたる大震災でのチャリティー活動や、100回以上の来日公演を行うなど精力的な活動を続けている。そんな彼が今回は、アコースティック編成による、ステージごとに異なるテーマで構成された特別プログラムを展開。1stステージでは、昨年好評を博した大ヒットカバーアルバム『MR.VOCALIST』の楽曲を中心に届けるプレミアムなセット、2ndステージでは、MR.BIGの楽曲で構成された、ファン必見のスペシャル・ステージが繰り広げられる。選りすぐりのナンバーで贈る、クリスマスシーズンを彩る至福のひとときを親密なクラブ空間でぜひ体感してほしい。

★関連URL★

・Official Site： https://ericmartin.fanpla.jp/

・Billboard Live： https://www.billboard-live.com





■Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）

音楽・スポーツ・アニメ・鉄道・ゲーム・漫画といった様々なジャンルのIP（知的財産、ロゴ、イラスト等）を使用したオリジナルグッズを購入いただけるECショップです。IPホルダーの監修を受けた公式キャラクターグッズなど「ここでしか買えないグッズ」を多数取り揃えています。

★ショップサイト★

・ https://shop.merchan.jp 【(c)Merchan.jp (c)2025株式会社 阪神コンテンツリンク】





＜会社概要＞

株式会社阪神コンテンツリンク HANSHIN CONTENTS LINK CORPORATION

本社所在地 大阪市福島区海老江1丁目1番31号 阪神野田センタービル10F

資本金 230,000千円（阪神電気鉄道株式会社 100％出資。阪急阪神東宝グループ）

事業内容 コンテンツ事業、音楽事業、広告メディア事業、サイン制作事業









株式会社阪神コンテンツリンク https://hcl-c.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/2c977bf326da8c60c2c187f49baf39297f326a43.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1