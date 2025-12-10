【sio 鳥羽周作シェフ監修】Earthboatオリジナルフードメニュー「サウナの後に外で食べる」シリーズの提供開始

株式会社アースボート

「Nature Escape すべての人に、大自然を。」を理念に掲げ、プライベートサウナ付きアウトドアホテル「Earthboat」を全国に展開する株式会社アースボート（本社：長野県信濃町／代表取締役：吉原 ゴウ）は、sio 鳥羽周作シェフとコラボしたオリジナルフードメニュー「サウナの後に外で食べる」シリーズをEarthboat各拠点で提供開始いたします。

◼️「サウナの後に外で食べるシリーズ」とは？

Earthboatはすべての客室にフィンランド式プライベートサウナが備え付けられています。Earthboatのサウナは、お客様自身で薪をくべ、火を起こし、服を着たまま入るなどお客様のお好みの温度や過ごし方で楽しんでいただけることが特徴で、サウナを目的にEarthboatに宿泊をされる方も多数いらっしゃいます。

滞在中はサウナを時間いっぱい楽しみたい、アウトドアでの美味しい食事も楽しみたいけど調理は手軽に済ませたい、といったお声も多数いただいており、「サウナの後に外で食べる」をテーマにしたEarthboatオリジナルフードメニューをレストラン「sio」鳥羽周作オーナーシェフ監修のもと開発いたしました。

初期メニューは主食として楽しめる「キーマカレー」と「もち麦のトマトリゾット」。「サウナの後に外で食べる」シリーズは、11月30日に開業した『Earthboat Nasu』をはじめとするEarthboatの各拠点の物販※でレトルトパッケージで提供され、Earthboatの客室に備え付けのキッチンで簡単に調理しお召し上がりいただけます。

※Earthboat Nasu、Earthboat Kurohime、Earthboat Hakubaにて販売中

キーマカレー

辛さが苦手な方も美味しく食べられる甘辛な味付けとサウナで汗をかいたあとにぴったりなスパイス感のあるカレーです。

もち麦のトマトリゾット

もち麦のプチプチした食感が楽しめる、トマトとチーズの旨味が絡み合うスープリゾットです。

今後もソーセージやスープなど幅広いラインナップの開発を予定しており、食を通じてより豊かなEarthboatでの滞在体験を提供いたします。

■シェフコメント

鳥羽周作／sio株式会社 代表取締役

2018年「sio」をオープン。現在、全国にさまざまな業態の8店舗を展開。

Earthboat代表の吉原ゴウくんの想いや人柄、会社のビジョンにとても共感していたので、彼らの素晴らしいチャレンジに「食」で協力できることを嬉しく思っています。

今回は、「サウナの後に外で気軽に食べられるおいしさ」と「大人から子供まで食べることができる味」「おいしさの再現性が高いレシピ」という観点でメニューを開発しています。また、この商品をベースにその土地の食材を足したり、BBQの締めに使ったり、皆さんがお好みでアレンジして楽しんでもらえたら嬉しいです。

大自然の中で食べるご飯って最高においしい！

その感動をEarthboatで感じてもらいたいです。

「サウナの後に外で食べる」シリーズの提供開始記念。sio 鳥羽周作シェフ × Earthboat 吉原ゴウ 特別対談「想像力が生む体験設計」をEarthboat公式noteにて公開

対談記事：https://note.com/earthboat/n/na3346edcd5d4

◼️Earthboat Nasu

2025年11月30日に栃木県那須町に開業したEarthboatの新拠点。好きなタイミングでサウナを楽しめるEarthboat共通の体験はもちろん、那須湯本の硫黄泉を楽しめる共用露天風呂やプライベート露天風呂付き棟もあり、大切な人や家族と自然の中でゆったりとした滞在を楽しめます。

アクセス：栃木県那須郡那須町湯本213-989（東北自動車道 那須ICより車で20分）

ホームページ：https://earthboat.jp/nasu

▪地球を肌で感じるアウトドアホテル、Earthboatとは

Earthboatは自然の中で快適に過ごすためのプライベートサウナ付きトレーラーハウス型アウトドアホテルです。キャンプ体験をアップグレードし、誰もがより快適にアウトドアを楽しめるように設計されています。滞在中は、自らで火を起こし、景色を眺めながら会話を楽しみ、風を感じながら満点の星を眺めて過ごしていただけます。もちろん愛犬や愛猫も一緒に滞在可能。室内にはキッチン、トイレ、シャワー、そしてサウナも完備し、ふかふかのベッドルームをご用意しています。大切な人と静かな時間を過ごしながら、地球の美しさを満喫してみませんか。

▪️株式会社アースボート

「Nature Escape すべての人に、大自然を。」を掲げる株式会社アースボートは、サウナ付きトレーラーハウス型宿泊施設「Earthboat」の運営、製造、販売を行っています。地球という大海原を漂う小舟「Earthboat」を通じて、多くの人が自然の中に飛び込むきっかけを提供しています。

会社名：株式会社アースボートhttps://earthboat.jp/(https://earthboat.jp/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/earthboat_/(https://www.instagram.com/earthboat_/)

公式X：https://x.com/Earthboat(https://x.com/Earthboat)

Earthboat公式note：https://note.com/earthboat(https://note.com/earthboat)

Earthboat開発用地情報はこちら：https://earthboat.jp/land/

本件に関するお問合せ先：hello@earthboat.jp