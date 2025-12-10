いなばペットフード　ペットメディア「PECO」とのInstagramタイアップキャンペーンを開始！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は、日本最大級のペット総合メディア「PECO」とのInstagramタイアップキャンペーンを実施中です。


本キャンペーンでは、抽選で50名様にいなばの冷凍ペットフード4種をプレゼントいたします。





キャンペーン投稿→いなばペットフード×「PECO」とのタイアップキャンペーン Instagram(https://www.instagram.com/p/DR_FsXkk-5R/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)



■キャンペーン概要
- 応募期間： 2025年12月8日（月）～ 12月31日（水）
- 賞品：わんちゃんの健康にやさしい大人気のスイーツ2種と、新商品のごちそうプレート「ハンバーグとさつまいもサラダ」、大人気のチキンボールの4品
- 応募方法：

１：Instagramで @inaba_frozen_foods(https://www.instagram.com/inaba_frozen_foods/) をフォロー


２：プレゼントキャンペーンの投稿にコメント


※応募方法は、いなば冷凍ペットフード公式Instagram（@inaba_frozen_foods(https://www.instagram.com/inaba_frozen_foods/)）をフォローし、本キャンペーン投稿のいなば冷凍ペットフード公式Instagram（@inaba_frozen_foods(https://www.instagram.com/inaba_frozen_foods/)）へコメントしていただいた方を応募対象といたします。


※PECO公式アカウント（@pecodogs）へのコメントは応募対象外となりますのでご注意ください。



- 当選発表：当選者様へInstagramのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。
※いなば冷凍ペットフード公式Instagram（@inaba_frozen_foods(https://www.instagram.com/inaba_frozen_foods/)）をフォローしていない場合、ダイレクトメッセージを受け取れない可能性がございますのでご注意ください。
- 当選された方への賞品発送は、1月末頃を予定しております。

■賞品紹介




【応募規約】
規約については、本キャンペーンの記事をご確認のうえご応募ください。
https://peco-japan.com/89588



いなばの冷凍ペットフードを、無料でお試しできるチャンスです！
たくさんのご応募、お待ちしております。



■本キャンペーンご協力：ペットメディア「PECO」について

PECOは、月間2,000万人が利用する日本最大級のペット情報メディアです。かわいい、癒しのペット動画から正しい獣医療の知識を得られるお役立ち情報までペットを心から愛する人たちに向けて幅広いペットコンテンツを、毎日配信しています。


HP→ PECO（ペコ）【月間2,000万人】利用 国内最大級「ペット」情報・動画・画像サイト(https://peco-japan.com/)




いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)


いなば食品HP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)