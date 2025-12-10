境町役場《茨城県境町》物価高等対策！今年もやります！子育て世帯（ひとり親家庭）にお米10kgを配布

茨城県境町（町長：橋本正裕）では、物価高、特に米価格高騰の影響を受けている子育て世帯（ひとり親家庭）を対象に一世帯あたり10kgのお米を配付いたします。

このお米は、令和４年、令和５年、令和６年に続き、新菱農機株式会社(https://shinryo-nouki.com/)（代表取締役：長澤 聡）様より、社員の皆様が研修で作ったお米を、子育て世帯（ひとり親家庭）への支援に役立てていただきたいと、ご寄贈頂いたものです。

- 配布対象令和７年11月１日現在、境町に住所があり、令和７年12月分の児童扶養手当の受給対象者（対象世帯数：248世帯）※公的年金の受給により、児童扶養手当を受給していない方を含む- 配付数量一世帯あたりお米10kg- 配付方法町から郵送されたお知らせ「ひとり親家庭へのお米の配布について」を持参のうえ、児童扶養手当の証書交付と併せて、役場子ども未来課（境町391番地１）の引換場所でお米と引き換え- 引き換え期間令和７年12月8日（月）から令和８年１月16日（金）午前８時30分から午後５時まで※土・日・祝日及び年末年始（12月27日から１月４日）を除く- 寄贈者新菱農機株式会社 代表取締役 長澤 聡 様- 寄贈品、数量お米一袋10kgを248袋