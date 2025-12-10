【27卒就職人気企業ランキング】トップ１０推移/20年前は「電気機器」が４社占める。10年前はANA、JAL大人気。食品が上位に並び、銀行は消える

株式会社学情

株式会社学情（本社：東京都中央区）は、2027年卒学生対象「就職人気企業ランキング」について、20年前、10年前のランキングと比較し、人気トップ10企業の推移をまとめました。2007年卒のトップはサントリー、２位はトヨタ自動車。10社のうち８社をメーカーが占め、うち４社は「電気機器」と、当時の日本の産業構造を表す結果でした。2017年卒はANA（全日本空輸）とJAL（日本航空）の航空２社がトップ２でした。その後コロナ禍で急落し、ようやく復活してきたところ。2010年代に常にランキングに入っていた大手銀行も2017年を最後にトップ10から消えましたが、マイナス金利終了で浮上中です。2020年卒以降は、任天堂、集英社、KADOKAWAなど人気コンテンツをもつゲーム会社、出版社が続々ランクイン。コンテンツ産業、エンターテインメント系企業がトップ10の常連となり、人気企業の勢力図は様変わりしています。

※業種分類・企業名は発表時時点

【TOPICS】

（1）20年前は１位サントリー、２位トヨタ メーカーが８社、うち４社は「電気機器」

（2）10年前はANA、JAL大人気 食品が上位に並び、銀行は消える

▽「2027年卒就職人気企業ランキング」の詳細は以下URLよりご覧ください。

https://service.gakujo.ne.jp/jinji-library/report/251125/

（1）20年前は１位サントリー、２位トヨタ メーカーが８社、うち４社は「電気機器」

20年前、2007年卒の「就職人気企業ランキング」トップはサントリーで、前後も含めると2006～08年に３年続けて１位でした。次いで２位のトヨタ自動車は2003～07年卒に５年連続、３位の資生堂は2006～12年に7年連続、７位JTBは2002～07年に６年連続でトップ10入りする人気ぶり。資生堂は2009～10年は１位でした。業種で目立つのは「電気機器」。ソニーに加え、NEC（日本電気）、松下電器産業、日立製作所の４社がトップ10に並びました。10社のうち８社をメーカーが占め、当時の日本の産業構造の特徴を反映した結果でした。９位の伊藤忠商事は、この年を皮切りに2027年卒まで21年連続でトップ10入りを続けています。

（2）10年前はANA、JAL大人気 食品が上位に並び、銀行は消える

10年前の2017年卒はANA（全日本空輸）とJAL（日本航空）の航空２社がトップ２を占め、翌年も同じ順位。ANAは2016～19年の４年連続１位でした。コロナ禍の直撃を受け2021年卒から新卒採用を中止した両社ですが、採用再開後、インバウンド（外国人旅行客）の活況もあって人気も復活し、2027年卒ではANAが14位、JALも26位に上がってきました。

３位だった伊藤忠商事は、2020年卒でANAに代わってトップに立って以降８年連続１位。５位のオリエンタルランドは2012年卒、６位のJTBグループも2013年卒と2015年卒で１位になるなど上位の常連です。トップ10から消えた「電気機器」と入れ替わりに増えたのは「食品」で、味の素、森永製菓、サントリーホールディングスが並びました。2010年代には常にランキングに入っていた大手銀行はマイナス金利政策などで業績が厳しくなり、2017年卒の三菱東京UFJ銀行を最後にトップ10から姿を消しました。マイナス金利終了で、今年ようやく浮上してきたところです。

2020年卒以降は、任天堂、集英社、KADOKAWAなど人気コンテンツをもつゲーム会社、出版社が続々ランクイン。コンテンツ産業、エンターテインメント系企業がトップ10の常連となりました。

■調査概要

・調査期間：2025年3月１日～2025年10月31日

・調査機関：株式会社学情

・調査対象：2027年3月卒業予定の全国大学3年生、大学院1年生

・有効回答数：15,492件

・調査方法：

（１）Ｒｅ就活キャンパス登録学生へメールにて告知。Web上の入力フォームによる回収

（２）弊社主催のイベント来場学生へのWeb入力フォームによるアンケート調査及び回収

・回答方法：選択式（最大5社）

■株式会社学情とは

東証プライム上場・経団連加盟企業。2004年から、「20代通年採用」を提唱。会員数280万人の「（20代が選ぶ）20代向け転職サイト7年連続No.1・20代専門転職サイト〈Ｒｅ就活〉」（2019年～2025年 東京商工リサーチ調査 20代向け転職サイト 第1位）や「30代向けダイレクトリクルーティングサービス〈Ｒｅ就活30〉」、会員数60万人の「スカウト型就職サイト〈Ｒｅ就活キャンパス〉」を軸に、20代・30代の採用をトータルにサポートする大手就職・転職情報会社です。

また日本で初めて「合同企業セミナー」を開催し（自社調べ）、「転職博」や「就職博」を運営。2019年には外国人材の就職・採用支援サービス「Japan Jobs」を立ち上げるなど、若手人材の採用に関する多様なサービスを展開しています。

［創業／1976年 資本金／15億円 加盟団体／一般社団法人 日本経済団体連合会、公益社団法人 全国求人情報協会、一般社団法人 日本人材紹介事業協会、日本就職情報出版懇話会、公益財団法人 森林文化協会］

https://company.gakujo.ne.jp