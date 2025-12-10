ファブリカホールディングス、Casley Deep Innovations株式会社との戦略的資本業務提携に関するお知らせ

株式会社ファブリカホールディングス

株式会社ファブリカホールディングス(https://www.fabrica-hd.co.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：谷口政人、以下「当社グループ」）は、Web3.0、ディープテック領域において革新的な技術力を有するCasley Deep Innovations株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：砂川 和雅）と、非サーバー型機密分散ストレージ技術を活用したサイバーセキュリティ領域での事業展開を目的に、戦略的資本業務提携いたしました。

背景と目的

近年、生成AIの急速な普及により、企業が扱うデータの量と重要性が増すなか、情報の真正性や安全な共有の仕組みがこれまで以上に求められています。

Casley Deep Innovations株式会社（以下、Casley社）は、web3技術を基盤とする非サーバー型機密分散ストレージ「furehako(R)」を開発・提供しています。同サービスは、暗号化したデータをネットワーク上に分散保存し、特定のサーバーや管理者に依存せずに安全で効率的なデータ共有を実現するものです。従来のクラウドや集中型サーバーでは実現困難であった高いセキュリティ、耐障害性および耐改ざん性を兼ね備えた次世代のデータソリューションです。

当社グループは、この将来性の高い分野への事業展開を積極的な成長戦略の一環と位置づけ、Casley社の技術をグループの事業ポートフォリオに組み込むことで、中長期的な企業価値の向上を企図し、本戦略的資本提携の締結に至りました。本提携に基づき、当社グループはCasley社に対して出資を実行しております。

事業シナジー創出に向けた具体的な取り組み

本提携の主たる施策として、当社グループの完全子会社である株式会社メディア4u（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩館徹、以下、メディア4u社）が、Casley社の「furehako(R)」のライセンス提供を受け、販売活動を開始いたします。

メディア4u社が展開するビジネスコミュニケーション領域および広範な法人顧客ネットワークと販売力を「furehako(R)」の市場展開に活用することで、新たな事業成長ドライバーの確立を図ります。

今後の展望

今後は、本提携を通じて得られる分散データ技術の知見を活かし、当社グループが展開する各事業領域（業務支援システム、データマーケティング、AIソリューションなど）において、より安全かつ信頼性の高いデータ活用基盤の構築を進めてまいります。さらに、分散型技術を起点とした新規サービスやデータ連携モデルの創出を目指し、グループ横断での研究開発・協業を推進してまいります。

当社グループは、今後も成長性と社会的意義を併せ持つ企業への出資・協業を通じて、データ利活用社会の発展と持続的な企業価値向上を目指してまいります。なお、現時点で本件が当社連結業績に与える影響は軽微であり、将来開示が必要となる重要事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

※「furehako(R)」はCasley Deep Innovations株式会社の登録商標です。

会社概要

Casley Deep Innovations(キャスレーディープイノベーションズ）株式会社- 代表者：代表取締役 砂川 和雅- 本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-4 恵比寿ガーデンプレイスタワーB1F- 事業内容：ディープテック領域のシステム開発／プロダクト開発事業- web3.0、XR、AI、画像解析等、先端技術領域に関する研究開発・コンサルティング等、プロジェクトイネーブルメント(R)事業

URL：https://www.casleydi.co.jp/

株式会社ファブリカホールディングス- 代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人- 本社所在地：東京都港区赤坂1－11-30 赤坂1丁目センタービル9F- 設立：1994年11月- 上場市場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：4193）- 事業内容：業務支援システム開発・販売、SMS配信ソリューション、WEBマーケティング、自動車整備・レンタカー事業、ブロックチェーン・AI関連事業

URL：https://www.fabrica-hd.co.jp/

＜本件のリリースに関するお問い合わせ先＞

株式会社ファブリカホールディングス IR担当

https://www.fabrica-hd.co.jp/contact