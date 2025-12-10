2026年1月11日(日) T.T彩たま卓球講習会 in 草加 開催のお知らせ

T.T彩たま株式会社

この度、T.T彩たま卓球講習会(草加市)の開催が決定しましたので、お知らせいたします。

本イベントは、卓球家８４０様との連携イベントです。



T.T彩たまからは、神 巧也選手と木造勇人選手が参加予定です！

※参加選手は、変更となる場合もございます。予めご了承ください。



T.T彩たまのプロ選手のアドバイスを受けながらの練習だけでなく、選手によるエキシビションマッチなどもご用意しています。





年齢、卓球の経験/未経験誰でも参加できるイベントとなっておりますので、お気軽にご参加ください！

日時：2026年1月11日(日) 9:45～11:45(9:15受付開始)



場所：マルシンスポーツセンターSOKA(埼玉県草加市松江１丁目１－８)

東武スカイツリーライン 獨協大学前〈草加松原〉駅から徒歩5分



参加資格：どなたでも(年齢、卓球歴を問いません。)



募集人数：100名

※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。



参加費：無料



持ち物：卓球ラケット(貸出ラケット有)、体育館シューズ、タオル、飲み物



応募方法：

お申込みフォームへ必要事項をご入力ください。



申し込み締切：1月4日(日)まで

当落発表：2026年1月7日(水)中

※info@ttsaitama.jpより当落メールをお送りいたします。

受信設定のご確認をお願いいたします。(迷惑メールへ振り分けられている場合もございます。)

イベントお申込みフォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepXk3tkjuMyJASXxs1IYIAKUev9ji9ebSwD77k04310Bo16A/viewform)

〈ご案内〉

・施設内土足厳禁。内履きをご持参ください。

・ラケットのレンタルあり。

・イベントの見学のみ可能

・駐車場あり 40台

※台数に限りがございます。公共交通機関利用や乗り合いのご協力をお願いいたします。