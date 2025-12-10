可愛く盛れる♪ 4WAY仕様で多彩な着こなしを実現「ViViフリル&リボン付4WAYスキッパーブラウス」を全国のはるやま店舗で発売開始！

株式会社はるやまホールディングス※ブリッジマン遊七さん、雑賀サクラさんはViVi専属モデルです。

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：治山正史）は、2025年12月11日より、アレンジ自在の「ViViフリル&リボン付4WAYスキッパーブラウス」を全国のはるやま店舗にて発売いたします。

本商品は、入学式を迎えるフレッシャーズの皆様をより華やかに彩りながら、その後の多様なシーンに対応できる機能性も兼ね備えました。

人気の4WAYブラウス！選べる３色！

本ブラウスの最大の特長は、取り外し可能なフリルとリボンにより、着用シーンや気分に合わせて4通りの着こなしが楽しめる点です。リボンは予め結び目が固定されているため、取り付けが簡単で身だしなみを整える手間を省くことが可能になります。

また、リボンやフリルを外せば就活やインターンなど、フォーマルなシーンにも対応可能。特殊糸によって透けにくく※注１、UVカット※注２効果を備えており、機能性も充実しています。

さらに、清潔感あふれるホワイト、優しい印象のピンク、爽やかなサックスの3色展開で、お好みやコーディネートに合わせて選べるのも魅力です。

商品概要

【商品名】ViViフリル&リボン付4WAYスキッパーブラウス

【価格】4,990円（税抜）

【カラー】ホワイト・ピンク・サックス

【サイズ】5～21号

【発売日】2025年12月11日（木）

【特長】

1.取り外し可能なフリル&リボン付きで、シーンや気分に合わせて4通りの着こなしが可能

2.透けにくく※注１、UVカット※注２効果のある特殊糸使用で安心・快適な着用感

3.胸元の開きを抑える隠しボタン、袖口アジャスト釦付きで体型に合わせた調整が可能

4.ストレッチ性と形状安定性を備え、一日中快適な着心地を実現

注１ 一般財団法人ボーケン品質評価機構No.30124009876-1品質検査報告書より確認

注２ 一般財団法人ボーケン品質評価機構No.30124025351-２品質検査報告書より確認

【販売場所】全国のはるやま店舗（サイズは店舗により異なる）

【お問い合わせ】はるやまお客様相談室 0120-923-924