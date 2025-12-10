THECOO株式会社

インフルエンサーマーケティング事業を展開するTHECOO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：平良真人、証券コード：4255、以下当社）は、2026年1月14日(水)～16日(金) に東京ビッグサイトで開催される、「第16回 COSME Week 東京」内「第5回 化粧品マーケティングEXPO」に初出展いたします。

企業やブランドのプロモーション手法としてSNSの活用が一般化する中、インフルエンサーマーケティングは態度変容を引き起こす施策として、近年多くの企業に採用されています。 特にコスメや美容業界では一般的なプロモーション手法となっており、SNSでの商品紹介に留まらず、イベント登壇、インフルエンサーへのスポンサード、共同商品開発など多岐にわたる取り組みが展開されています。

THECOOは、インフルエンサーマーケティングのご相談から実施および他広告施策との連携、効果測定・振り返りまでをトータルで支援する広告代理店です。

展示会ブースでは、SNSでのタイアップに留まらず、第三者配信、サイネージ活用、ギフティングなど様々な活用法をご紹介いたします。特にコスメや美容商材と相性の良い当社のギフティング施策は、タレントやメガ～ミドルインフルエンサーへのギフティングを得意とし、質の高い口コミによる話題化創出に強みを持っています。プロモーションの成功事例やノウハウを、企業様それぞれの課題に合わせてご提案いたします。

◆ 展示会詳細

名称：第16回 COSME Week 東京

主催：RX Japan株式会社

URL：https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp.html#/

◆ 会期

2026年1月14日(水) ～ 16日(金)

◆ 会場

東京ビッグサイト 西展示棟

化粧品マーケティングEXPO

小間番号 19-9

◆ ご来場登録

https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1539933803780568-NL3

◆ アクセス

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

[最寄り駅]

・りんかい線「国際展示場駅」より徒歩約7分

・ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩約3分

THECOO株式会社

THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」を掲げ、一般ユーザー向けのファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しております。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。



■ 会社概要

社名 ：THECOO株式会社

代表者 ：代表取締役CEO 平良 真人

所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル9,10,11階

設立 ：2014年1月20日

URL ： https://thecoo.co.jp