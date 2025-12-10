収量・品質・高温障害に悩む生産者様へ「窒素に頼らない肥料設計」セミナーを岡山で開催- 1,000件以上の設計実績を持つ専門家が、現場で“本当に効く対策”を公開

株式会社リンク

ここ数年、全国的に

・収量が安定しない

・等級が下がる

・高温で米質が落ちる

・肥料代が高騰して採算が合わない

など、これまで通りのやり方では結果が出にくい年が続いています。

本セミナーでは、“なぜ今の施肥が効かなくなっているのか”、そして“収量・品質を戻すために何を見直すべきか”を、肥料設計のプロが現場視点で徹底解説します。

■セミナーのポイント

１. 全国の水稲の生産現場で起きている“不調”の原因を、肥料設計の視点で読み解く

初期生育不良／高温障害／倒伏など、多くの生産者様が共通して抱える問題。

その背景にある「栄養バランスの崩れ」「根の働きの低下」など、見えにくい原因を分かりやすく解説します。

２. 窒素に頼らず、根と土の力を引き出す肥料設計とは？

「窒素を減らすと不安…」という声は多くあります。

しかし、実際は Ca・Si・Mg などのバランス強化や、根の環境改善によって、窒素に過度に依存しなくても安定生育が可能になります。肥料代を抑えつつ、収量も品質も落とさない“合理的な設計”を紹介します。

３. 講師の肥料設計 1,000回以上の経験から、成功例・失敗例を公開

机上の理論ではなく、現場生産者様と向き合って改善してきた“リアルな知見”を共有。

今年の作付けからすぐに役立つ内容が盛り込まれています。

■ このような方に特におすすめです

・昨年より収量が落ちた

・乳白米・背白が増えた

・高温年でどう対策すべきかわからない

・肥料代を抑えたい

・初期の動きが悪く、根が張らない

・土づくりを見直したい

・肥料の選び方・使い方が合っているか確認したい

1つでも当てはまる方には、確かな学びになる内容です。

■ 開催概要

タイトル：窒素に頼らない肥料設計セミナー

日時：2026年1月17日（土）13:00～15:00

会場：農機具王 岡山店（岡山県総社市長良452-5）

参加費：無料

定員：先着制のため、お早めにお申込みください

申込ページ：https://agri-switch.com/seminar/okayama-2026-01-17/?utm_source=okayama&utm_campaign=press(https://agri-switch.com/seminar/okayama-2026-01-17/?utm_source=okayama&utm_campaign=press)

■監修・講師

人見 翔太（株式会社リンク／アグリスイッチ事業部）

滋賀大学にて栽培学・環境教育を専攻。肥料・米穀販売を経験し、肥料設計は1,000回以上

現在は営農事業事業の統括として現場指導も多数。滋賀県農業経営支援アドバイザー。

■主催

株式会社リンク（農機具王／アグリスイッチ）

「生産者様の課題を根本から解決する」をテーマに、営農サポート事業を展開。

【アグリスイッチについて】

本部：〒673-1323 兵庫県加東市岡本817

電話番号：0120-343-255

URL：https://agri-switch.com/

Email：aguri@noukiguou.com

【株式会社リンクについて】

本社：〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町652 六芳舎ビル2F

代表者：代表取締役 濱田 義郎

設立：2011年12月（創業：2009年5月）

電話番号：0748-36-3697

URL：https://noukiguou.com/

事業内容：農機具の売買

Email： mail@noukiguou.com