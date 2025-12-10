収量・品質・高温障害に悩む生産者様へ「窒素に頼らない肥料設計」セミナーを岡山で開催- 1,000件以上の設計実績を持つ専門家が、現場で“本当に効く対策”を公開 -
ここ数年、全国的に
・収量が安定しない
・等級が下がる
・高温で米質が落ちる
・肥料代が高騰して採算が合わない
など、これまで通りのやり方では結果が出にくい年が続いています。
本セミナーでは、“なぜ今の施肥が効かなくなっているのか”、そして“収量・品質を戻すために何を見直すべきか”を、肥料設計のプロが現場視点で徹底解説します。
■セミナーのポイント
１. 全国の水稲の生産現場で起きている“不調”の原因を、肥料設計の視点で読み解く
初期生育不良／高温障害／倒伏など、多くの生産者様が共通して抱える問題。
その背景にある「栄養バランスの崩れ」「根の働きの低下」など、見えにくい原因を分かりやすく解説します。
２. 窒素に頼らず、根と土の力を引き出す肥料設計とは？
「窒素を減らすと不安…」という声は多くあります。
しかし、実際は Ca・Si・Mg などのバランス強化や、根の環境改善によって、窒素に過度に依存しなくても安定生育が可能になります。肥料代を抑えつつ、収量も品質も落とさない“合理的な設計”を紹介します。
３. 講師の肥料設計 1,000回以上の経験から、成功例・失敗例を公開
机上の理論ではなく、現場生産者様と向き合って改善してきた“リアルな知見”を共有。
今年の作付けからすぐに役立つ内容が盛り込まれています。
■ このような方に特におすすめです
・昨年より収量が落ちた
・乳白米・背白が増えた
・高温年でどう対策すべきかわからない
・肥料代を抑えたい
・初期の動きが悪く、根が張らない
・土づくりを見直したい
・肥料の選び方・使い方が合っているか確認したい
1つでも当てはまる方には、確かな学びになる内容です。
■ 開催概要
タイトル：窒素に頼らない肥料設計セミナー
日時：2026年1月17日（土）13:00～15:00
会場：農機具王 岡山店（岡山県総社市長良452-5）
参加費：無料
定員：先着制のため、お早めにお申込みください
申込ページ：https://agri-switch.com/seminar/okayama-2026-01-17/?utm_source=okayama&utm_campaign=press(https://agri-switch.com/seminar/okayama-2026-01-17/?utm_source=okayama&utm_campaign=press)
■監修・講師
人見 翔太（株式会社リンク／アグリスイッチ事業部）
滋賀大学にて栽培学・環境教育を専攻。肥料・米穀販売を経験し、肥料設計は1,000回以上
現在は営農事業事業の統括として現場指導も多数。滋賀県農業経営支援アドバイザー。
■主催
株式会社リンク（農機具王／アグリスイッチ）
「生産者様の課題を根本から解決する」をテーマに、営農サポート事業を展開。
【アグリスイッチについて】
本部：〒673-1323 兵庫県加東市岡本817
電話番号：0120-343-255
URL：https://agri-switch.com/
Email：aguri@noukiguou.com
【株式会社リンクについて】
本社：〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町652 六芳舎ビル2F
代表者：代表取締役 濱田 義郎
設立：2011年12月（創業：2009年5月）
電話番号：0748-36-3697
URL：https://noukiguou.com/
事業内容：農機具の売買
Email： mail@noukiguou.com