アピリッツ、12/16(火)WBCカレッジ【HCDトレーニングセンター・ウメムラボvol.04】を開催

株式会社アピリッツ



https://wbccollege20251217.peatix.com/



HCDトレーニングセンター「ウメムラボ」第4弾！



サービスやプロダクトづくりに関わるアナタの日々の業務を、HCDの視点で棚卸してみませんか？
普段の仕事の中にある「人を理解し、価値を生み出す力」を見つけ出していくワークショップです。



プログラム概要（予定）


- イントロダクション：HCDの視点で見る“ワタシたちの業務”とは？「HCD的な力」を考えてみよう。
- ワーク1：自分の業務・成果物を書き出す
- ワーク2：HCD的な観点で技能や効用を分類してみる
- ワーク3：グループで語り合いながらスキルの棚卸をしてみる
- ふりかえり：次の一歩の整理（専門家・スペシャリストとは？）


「ウメムラボ」とは…


HCDやUXの理論を網羅するのではなく、学ぶための入口、気づくための場です。
まずは「体で感じる」ことから始めてもらい、そこからの学びを日々のデザインや開発に活かす足がかりにしてもらえればうれしいです。


キーワードは…


「人間中心設計（HCD）」「デザイン思考」「UXデザイン」「ワークショップデザイン」



こんな人に来て欲しい


- 「HCDって何を学ぶことなの？」を実感で理解したい
- 自分の仕事を言語化して整理してみたい
- スキルや経験を棚卸してキャリアプランを考えたい
- 他の人の実践を聞きながら、自分の強みを発見したい


よくある質問



Q. 初参加でも大丈夫？
A.難しい用語はほとんど使いません。分からない点はその場で補足します。


Q. デザイナー（人間中心設計専門家を目指す職域）じゃなくても参加できますか？
A. はい。顧客（ユーザー）に向けて何かを生み出している方なら全ての方に役立つ内容です。


Q. 事前に準備するものや予習は必要ですか？
A. 人間中心設計に興味があれば十分です。日々の業務や直近のプロジェクトで何をしたかを思い出して参加すると、演習がスムーズです。



【開催概要】


