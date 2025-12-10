アピリッツ、12/16(火)WBCカレッジ【HCDトレーニングセンター・ウメムラボvol.04】を開催

株式会社アピリッツ

詳細・参加お申し込みページ

https://wbccollege20251217.peatix.com/

HCDトレーニングセンター「ウメムラボ」第4弾！



サービスやプロダクトづくりに関わるアナタの日々の業務を、HCDの視点で棚卸してみませんか？

普段の仕事の中にある「人を理解し、価値を生み出す力」を見つけ出していくワークショップです。

プログラム概要（予定）

「ウメムラボ」とは…

- イントロダクション：HCDの視点で見る“ワタシたちの業務”とは？「HCD的な力」を考えてみよう。- ワーク1：自分の業務・成果物を書き出す- ワーク2：HCD的な観点で技能や効用を分類してみる- ワーク3：グループで語り合いながらスキルの棚卸をしてみる- ふりかえり：次の一歩の整理（専門家・スペシャリストとは？）

HCDやUXの理論を網羅するのではなく、学ぶための入口、気づくための場です。

まずは「体で感じる」ことから始めてもらい、そこからの学びを日々のデザインや開発に活かす足がかりにしてもらえればうれしいです。

キーワードは…

「人間中心設計（HCD）」「デザイン思考」「UXデザイン」「ワークショップデザイン」

こんな人に来て欲しい

よくある質問

- 「HCDって何を学ぶことなの？」を実感で理解したい- 自分の仕事を言語化して整理してみたい- スキルや経験を棚卸してキャリアプランを考えたい- 他の人の実践を聞きながら、自分の強みを発見したい



Q. 初参加でも大丈夫？

A.難しい用語はほとんど使いません。分からない点はその場で補足します。

Q. デザイナー（人間中心設計専門家を目指す職域）じゃなくても参加できますか？

A. はい。顧客（ユーザー）に向けて何かを生み出している方なら全ての方に役立つ内容です。

Q. 事前に準備するものや予習は必要ですか？

A. 人間中心設計に興味があれば十分です。日々の業務や直近のプロジェクトで何をしたかを思い出して参加すると、演習がスムーズです。

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72985/table/330_1_4c9757a0a4bdb85ed713d13476d4f507.jpg?v=202512100127 ]

株式会社アピリッツについて

「ザ・インターネットカンパニー」という理念に基づき、「セカイに愛されるインターネットサービスをつくり続ける」ことを目指し、デジタル・トランスフォーメーション時代に対応し、進化したデジタル技術を用いて顧客のサービス、ひいては人々の生活をよいものへ変革するという考え方の基に事業の展開をしております。

会社概要

会社名：

株式会社アピリッツ

所在地：

〒150-6224 東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー24階

設立：

2000年 7月

事業内容：

Webサービスの企画・運営

Webサービスのコンサルティング・アクセス解析

Webサービスのパッケージ・ASPの開発・販売

Webサービスシステムの受託開発

Webサービスシステムのインフラ構築・保守・監視

オンラインゲームの企画・開発・運営