入学式から就活まで使える！多目的2WAYブラウス「ViViリボン付2WAYレギュラーブラウス」を全国のはるやま店舗で販売開始！

株式会社はるやまホールディングス雑賀サクラさんはViVi専属モデルです。

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：治山正史）は、2025年12月11日（木）より、シーンを選ばない汎用性の高い「ViViリボン付2WAYレギュラーブラウス」を全国のはるやま店舗にて発売いたします。本商品は、入学式やセレモニーからビジネスシーン、就活まで幅広く活用できる機能性を備えており、多様化するライフスタイルに対応することで顧客満足度向上を目指します。

一枚二役、万能ブラウス！

本ブラウスの最大の特長は、取り外し可能なリボンにより、着用シーンに合わせて2通りの着こなしが楽しめる点です。リボンを付ければ華やかな印象に、外せば就活などのフォーマルシーンにも対応可能な白無地デザインとなります。リボンは予め結び目が固定されているため、取り付けが簡単で身だしなみを整える手間を省けます。

また、特殊な糸を使用し透けにくく※注１、UVカット効果※注２を備え、胸元の開きを抑える隠しボタンや袖口アジャスト釦など、細部まで機能性にこだわった設計となっています。一枚あれば様々なシーンで活躍する、まさに"万能ブラウス"です。

商品概要

【商品名】ViViリボン付2WAYレギュラーブラウス

【価格】4,990円（税抜）

【カラー】ホワイト

【サイズ】5～21号

【発売日】2025年12月11日（木）

【特長】

1.2WAY仕様：取り外し可能なリボン付きで、入学式から就活まで幅広いシーンに対応

2.特殊な糸を使用し透けにくく※注１・UVカット※注２効果で安心・快適な着用感

3.胸元の開きを抑える隠しボタンと袖口アジャスト釦付きで体型に合わせた調整が可能

4.ストレッチ性と形態安定加工により、長時間の着用でも美しいシルエットをキープ

注１ 一般財団法人ボーケン品質評価機構No.30124009875-1品質検査報告書より確認

注２ 一般財団法人ボーケン品質評価機構No.30124025350-2品質検査報告書より確認

【販売場所】全国のはるやま店舗（サイズは店舗により異なる）

【お問い合わせ】はるやまお客様相談室 0120-923-924