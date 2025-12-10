【Pontaパス】会員限定 ～シアター割10周年キャンペーン第2弾～ 日本初！ローソン・ユナイテッドシネマ グループでは、 通常鑑賞に加えて、IMAX(R)も1,200円に！

KDDI株式会社

KDDIは、約1,500万人が利用しているおトクなサブスクリプションサービス「Pontaパス」（月額548円）の映画鑑賞クーポン「シアター割」の提供10周年を記念し、IMAX(R)も含め映画が期間中いつでも1,200円（大人料金の場合）で鑑賞できる「ローソン・ユナイテッドシネマ グループ シアター割10周年キャンペーン」（以下 本キャンペーン）の第2弾を、2025年12月19日から2026年２月26日まで開催します。

本キャンペーンは、Pontaパス会員なら毎日ローソン・ユナイテッドシネマ グループの各劇場での上映映画を通常1,400円で鑑賞いただける「シアター割」が、期間中は毎日1,200円でお楽しみいただける特別なキャンペーンです。第2弾では、日本で初めてIMAX(R)での鑑賞についても1200円で体験できます。

「Pontaパス」では、これまでも提供してきた映画鑑賞時の割引や、試写会などのエンタメイベント招待における当選確率の上乗せなど、Pontaパスのエンタメサービスをまとめて楽しむことができる「Pontaパス エンタメぽんぽんBOX」を11月21日から開始しました。本キャンペーンはその一環となります。Pontaパス会員のお客さまは、「Pontaパス」アプリから追加手続きなくお楽しみいただけます。

専用サイトはこちら▶ https://kddi-l.jp/9UB(https://kddi-l.jp/9UB)

■ローソン・ユナイテッドシネマ グループ シアター割 10周年CP 第2弾について

1．内容

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/34485/table/1275_1_8b807542eb37cfe508ee9a13c2a69f8b.jpg?v=202512100127 ]

2．特典適用後の映画鑑賞料金

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/34485/table/1275_2_901a7cc4294251e0bc89769af3b505d6.jpg?v=202512100127 ]

＜映画鑑賞料金について＞

・4DX／ScreenX／3D／FLEXSOUND／プレミアム・ダイニングシネマでご鑑賞の際は劇場所定の追加料金でご鑑賞いただけます。追加料金については各劇場へお問い合わせください。

・本キャンペーン対象外:一部の特別上映、プレミアペアシートなどの特別料金が設定されているシート。

・料金改定などにより通常価格が異なる場合があります。



ご利用時の注意事項や、利用規約について詳しくはこちら（ https://kddi-l.jp/abL ）からご確認ください。

IMAX(R)について

IMAX(R) は、世界最高峰の没入型映画体験を提供するシアターです。

IMAX(R) は、劇場の設計、プロジェクション、音響までもがカスタマイズされた没入型映画体験を提供するシアターです。IMAX社が特許を持つ独自の映像処理技術「デジタル・メディア・リマスタリング技術」（ＤＭＲ）により、IMAX(R) シアターで上映される作品は音響、明度、コントラスト、明るさなど細部にいたるまで高い精度で調整され、IMAX(R)仕様にリマスタリングされます。それにより、画期的な映画体験を可能にしています。

【参考情報】

Pontaパス会員は映画館での鑑賞もおトクに



●auマンデイ

対象劇場：TOHOシネマズ

毎週月曜日は鑑賞料金1,100円（大人・大学生の場合）※詳細はHPをご参照下さい

URL:https://kddi-l.jp/Tl0

●シアター割

<土日祝日もOK！毎日おトク！ ＞

対象劇場：松竹マルチプレックスシアターズ（ピカデリー・MOVIX）/ ローソン・ユナイテッドシネマ グループ / テアトルシネマグループ / コロナシネマワールド / フォーラムシネマネットワーク

いつでも鑑賞料金1,400円（大人・大学生の場合） ※詳細はHPをご参照下さい

URL:https://kddi-l.jp/RTs

<水曜日限定でおトク！>

対象劇場：OSシネマズ

毎週水曜日は鑑賞料金1,100円（大人・大学生の場合）

URL: https://kddi-l.jp/npE

★Pontaパス初回加入特典★

下記サイトより、Pontaパスに初めてご加入いただいた方に、500円で映画鑑賞できるクーポンをプレゼント！

URL：https://kddi-l.jp/04x

対象劇場：TOHOシネマズ /松竹マルチプレックスシアターズ（ピカデリー・MOVIX）/ローソン・ユナイテッドシネマ グループ/テアトルシネマグループ / コロナシネマワールド / OSシネマズ / フォーラムシネマネットワーク

※クーポンはおひとり様1回限りご利用いただけます。

※特別料金の上映にはご利用になれません。別途、追加料金が必要な特殊上映や特別席がございます。

※その他詳細は、HPをご参照下さい。https://entm.auone.jp/

「Pontaパス エンタメぽんぽんBOX」

映画鑑賞時の割引サービスや、豪華なライブや公演のチケットが当たる会員限定のプレゼントキャンペーンなど、Pontaパスが提供する多彩なエンタメ特典をまとめて楽しめるメニューを2025年12月1日から開始しました。

さらに、試写会をはじめとする各種イベントへの招待当選確率がアップする施策も実施しており、新しいコンテンツや「好き」なものと出会うきっかけやエンタメの「おトク」を提供します。Pontaパス会員であれば追加の手続きは不要で、アプリからすぐに利用いただけます。

http://kddi-l.jp/SdW

■「Pontaパス」とは

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートなど、さまざまなサービスが利用できる月額制のサブスクリプションサービスです。「ポイント経済圏」の先の価値を訴求し、デジタルとリアルでライフスタイルを支える仕組みが評価され、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。

詳細はこちら（ https://prcp.pass.auone.jp/main/ ）を参照ください。



