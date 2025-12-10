体験で彩る冬時間「クリスマスイベント」開催｜国営アルプスあづみの公園【大町・松川地区】
国営アルプスあづみの公園【大町・松川地区】では、クリスマスシーズンに合わせて森の体験舎で特別体験プログラムを開催します。インフォメーションセンターでは、華やかなクリスマスツリー装飾を行うとともに、LEDレジンを使ったキーホルダーづくりも実施。自然に囲まれた園内で、季節にちなんだ工作や体験をお楽しみいただけます。
【創作体験】クリスマスツリーづくり
【食体験】クリスマスピタパン
レジンでキーホルダーづくり
◆森で作るクリスマス
森の体験舎では、松ぼっくりなどの自然素材でつくる「クリスマスツリーづくり」を開催。親子で楽しめるオリジナルツリー制作です。さらに、クリスマス前の2日間限定の「クリスマスピタパン」も登場。焼きたてのピタパンにキウイやバナナ、ホイップを挟んだ、絶妙な味わいをお楽しみいただけます。インフォメーションセンターでは、LEDレジンで雪の結晶などの封入パーツを閉じ込める「レジンでキーホルダーづくり」を実施。冬ならではの思い出づくりにおすすめのプログラムです。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/628_1_e478a5155a31b733720f92ef6c5111d2.jpg?v=202512100127 ]
◆冬のフォトスポット
インフォメーションセンターでは、クリスマス気分を高める装飾を実施。高さ約3mのクリスマスツリーがきらめくオーナメントで来園者をお出迎えします。鮮やかなポインセチアをあしらったフォトスポットも設置し、記念撮影に最適。お子さまから大人まで、心温まる冬のひとときをお楽しみいただけます。
クリスマスツリー（2025/12/6撮影）
ポインセチアのフォトスポット（2025/12/6撮影）
国営アルプスあづみの公園【大町・松川地区】について
森の体験舎
国営アルプスあづみの公園は、日本有数の自然環境と地域の豊かな文化、風土を保全、活用することにより、多様な観光・レクリエーション需要に対応するとともに、分散する2つの地区を拠点とした地域活性化への貢献等を目的に整備されています。
「大町・松川地区」は、北アルプスの山岳景観につながる良好な自然環境を保全しながら、時間をかけてその自然環境を学び、体験できる公園です。
＜お問合せ＞
国営アルプスあづみの公園 大町・松川管理センター
〒398-0004 長野県大町市常盤7791-4
TEL:0261-21-1212
FAX:0261-21-1214
＜公園ホームページ＞
https://www.azumino-koen.jp/oomachi_matsukawa/
＜公式SNS＞
X：https://x.com/azumino_OM
Instagram：https://www.instagram.com/alpsazumino_om/
Facebook：https://www.facebook.com/azumino.OM/
＜管理運営＞
アルプスあづみの公園マネジメント共同体
（共同体代表：一般財団法人公園財団、構成員：大北農業協同組合、株式会社富士植木）