バローのPB（プライベートブランド）商品に新しく仲間入り！valor select「バローのおいしいから揚げ」
株式会社バローホールディングス
株式会社バローは（所在地:岐阜県多治見市、代表取締役:森克幸）は大容量で大人数でも楽しめる新商品valor select「バローのおいしいから揚げ」を2025年12月10日よりスーパーマーケットバロー冷凍食品売場にて発売いたします。
■商品概要
・商品名:バローのおいしいから揚げ
・内容量:800g
・発売日:12月10日
・販売場所:スーパーマーケットバロー冷凍食品売場にて
■商品特長
・原材料は生後2か月までの若鶏の1枚肉（もも）を使用。
・より肉感が感じられる、薄衣の2度揚げ製法。
・人の手で丁寧に衣をつけ、1つずつ油へ手で投入することで余分な衣や油がつきにくくジューシーな仕上がりに。
・香ばしい醤油の芳醇な香りと、深みとコクのある味わいが特長。
・内容量800gのボリュームパック、夕食のメインのおかずにもおススメ。
・レンジでも簡単においしく仕上がります。時間がない時のお弁当の1品にも。
スーパーマーケットバローは、東海、甲信越、北陸、近畿、関東に240以上の店舗を展開する食品専門のスーパーマーケットです。
「食べて美味しい価値ある食材をバローから食卓へ」をモットーに、新鮮で美味しい青果、精肉、鮮魚、惣菜をお届けします。
バローのプライベートブランド「valor select」は、毎日の暮らしに欠かせない品を良品廉価で提供し、お客様の生活を応援します。
「valor plus」は、特に高品質な素材とこだわりの製法で作られた商品を揃えており、日常の中で少し贅沢な気分を味わえる商品を提供しています。
「こんな店が欲しかった」と思っていただける店舗づくりを目指し、日々努力しています。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。
https://valor.jp/product/22016/