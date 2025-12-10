バローのPB（プライベートブランド）商品に新しく仲間入り！valor select「バローのおいしいから揚げ」

株式会社バローホールディングス

株式会社バローは（所在地:岐阜県多治見市、代表取締役:森克幸）は大容量で大人数でも楽しめる新商品valor select「バローのおいしいから揚げ」を2025年12月10日よりスーパーマーケットバロー冷凍食品売場にて発売いたします。

■商品概要

・商品名:バローのおいしいから揚げ

・内容量:800g

・発売日:12月10日

・販売場所:スーパーマーケットバロー冷凍食品売場にて

■商品特長

・原材料は生後2か月までの若鶏の1枚肉（もも）を使用。

・より肉感が感じられる、薄衣の2度揚げ製法。

・人の手で丁寧に衣をつけ、1つずつ油へ手で投入することで余分な衣や油がつきにくくジューシーな仕上がりに。

・香ばしい醤油の芳醇な香りと、深みとコクのある味わいが特長。

・内容量800gのボリュームパック、夕食のメインのおかずにもおススメ。

・レンジでも簡単においしく仕上がります。時間がない時のお弁当の1品にも。

スーパーマーケットバローは、東海、甲信越、北陸、近畿、関東に240以上の店舗を展開する食品専門のスーパーマーケットです。

「食べて美味しい価値ある食材をバローから食卓へ」をモットーに、新鮮で美味しい青果、精肉、鮮魚、惣菜をお届けします。

バローのプライベートブランド「valor select」は、毎日の暮らしに欠かせない品を良品廉価で提供し、お客様の生活を応援します。

「valor plus」は、特に高品質な素材とこだわりの製法で作られた商品を揃えており、日常の中で少し贅沢な気分を味わえる商品を提供しています。

「こんな店が欲しかった」と思っていただける店舗づくりを目指し、日々努力しています。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

https://valor.jp/product/22016/