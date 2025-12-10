【世界限定50本】即完売した幻のモデル「TOURBILLION（トゥールビリオン）」の新作が登場。スイス生まれの時計ブランドTendence（テンデンス）がトゥールビヨン搭載の新作を発売。

2007年にスイスで誕生した、遊び心と存在感あふれる時計ブランド「Tendence （テンデンス）」を販売する株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）は、今年４月に発売し即完売したトゥールビヨン搭載の「TOURBILLION（トゥールビリオン）」の新作を、世界限定50本で12月10日に予約を開始し、12月24日に発売します。

株式会社ウエニ貿易

特設ページはこちら：https://www.tendence.jp/pickup/tourbillion/

トゥールビヨン搭載で50万円以下を実現した完売シリーズに、新色モデルが登場

2025年4月、本数限定で発売されたTendence初のトゥールビヨン搭載モデル「TOURBILLION（トゥールビリオン）」が、発売直後に完売しました。

複雑機構であるトゥールビヨンを搭載しながらも50万円以下という価格を実現した本モデルには、多くのお客様から再販を望む声が寄せられました。

このたび、そのご期待に応える形で、神秘的なブルーを湛えた新モデルの発売が決定いたしました。

神秘的なブルーを湛えた「TOURBILLION（トゥールビリオン）」

新作「TOURBILLION（トゥールビリオン）」は、インナーリングとリューズに新たに配した神秘的なブルーが、洗練された輝きを放ちます。透明度の高いK9クリスタルケースを採用したフルスケルトン仕様で、トゥールビヨンが生み出す緻密な動きや、美しく組み上げられたムーブメントの構造を、どの角度からも存分にご鑑賞いただけます。

世界限定50本。背面にはシリアルナンバー刻印

本モデルは世界限定50本のみの希少モデル。

時計背面にはシリアルナンバーを刻印し、世界にひとつだけの特別な1本としてお届けします。

ブランド創始者の想いを具現化した「TOURBILLION」

「いつか、10億秒を刻み続けるトゥールビヨンを作りたい--」

ブランド創始者のこの想いは、今年４月に発売した初代「TOURBILLION（トゥールビリオン）」によって実現しました。

「TOURBILLION（トゥールビリオン）」という名称は、複雑機構“TOURBILLON（トゥールビヨン）”に、「BILLION（10億）」の意味を重ねた造語です。

“10億秒＝約30年”という長い時をともに刻む存在であり、時間はただ過ぎ去るものではなく、積み重ねが人生を形づくる--という想いを込めています。

TOURBILLION（トゥールビリオン）とは

「TOURBILLION（トゥールビリオン）」は、時計製造の最高峰といわれる複雑機構を、光透過率に優れたK9クリスタルケースに封入し、神秘的なまでの美しさを堪能できます。

1801年、天才時計師アブラアン=ルイ・ブレゲによって開発されたトゥールビヨン（Tourbillon / フランス語の「渦」）は、時計の脱進機構を回転させて姿勢差による誤差を均一化し、精度を向上するための機構です。部品製造にも組み立てにも高度な技術を要し、ミニッツリピーター、パーペチュアルカレンダーと並ぶ世界3大複雑機構の1つとして知られています。

Tendenceでおなじみの3Dインデックスに囲われるようにして、ダイヤル中央に機械式ムーブメントを配置。

K9クリスタルで全周を覆ったフルスケルトン仕様で、一部がくり抜かれたステンレス製ケースの側面や背面からも、完成されたムーブメントの美しさを鑑賞できます。

トゥールビヨンはダイヤルの9時位置にレイアウト。

脱進機構を備えたキャリッジが1分間に1回転する様子は、見る者の心をも動かします。また、1時位置と5時位置に2つの香箱を備えたツインバレル仕様で、持続時間や精度を高めています。

Details

K9 Tourbillion

TY230004

\495,000(税込)/\450,000(税抜)

手巻き（トゥールビヨン搭載）

パワーリザーブ約60時間

K9クリスタル /ナイロン・ステンレススチール

シリコンストラップ

日常生活防水

ケースサイズＷ50mm×Ｈ50mm

『TOURBILLION』の世界観を表現した特製ケース。

『TOURBILLION』の世界観を表現した特製ケースも付属。クリアで堅牢な素材で構成され、まるで宙に浮いているように『TOURBILLION』を収納できます。

類まれな時計製造技術と現代の美的感覚を融合させた『TOURBILLION』。Tendenceが誇る最高傑作のひとつです。

Tendence

2007年にスイスにて誕生したウォッチブランド。親子3代に渡ってウォッチビジネスに携わってきたフィリッポジャルディエッロ氏と、ファッション業界で活躍していたガブリエル・ジェルミーニ氏によって設立されました。

「Larger Than Life（人生を豊かに）」をコンセプトに、イタリアデザインとスイスのクオリティーをフュージョンさせた斬新なデザインが特徴。圧倒的なインパクトをもつオーバーサイズのケースや見たことも無い驚きを与えるコレクションなど、個性と遊び心を追求し続けるブランドです。

公式サイト：https://www.tendence.jp/