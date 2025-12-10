JOURNAL STANDARDがギフトコレクション “THE HOLIDAY CLUB COLOR AND PLAY” を公開！

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営するJOURNAL STANDARD（以下JS）よりギフトコレクションが特集公開致します。

“FUNで贈るクリスマスを。” JOURNAL STANDARDは、この冬を彩る “THE HOLIDAY CLUB COLOR AND PLAY” をスタート。



カラフルでハッピーなアイテムを詰め込んだコレクションは、ギフトを開く瞬間のドキドキや、笑顔が生まれる小さなサプライズをテーマに構成。

贈る楽しさは、受け取る人の笑顔で何倍にもなる。THE HOLIDAY CLUB COLOR AND PLAYは、遊び心とハッピーを詰め込んだギフトコレクション。

ラッピングを開く瞬間の高揚感、思わず笑顔になるディテール、色とりどりな煌めき。誰かのためのギフトも、自分へのご褒美も、この季節はFUNに満ちている。

ギフトコレクションページ

“THE HOLIDAY CLUB COLOR AND PLAY”

URL:https://baycrews.jp/feature/detail/17158

［アイテム紹介］

JACKET

Barbour / バブアー 別注 SPEY スぺイ ジャケット(https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/blouson/25011610003830)

\73,700-(intax)

ヴィンテージ感漂うワックスドコットンを、洗いをかけモダンなバランスに再編集。伝統の「SPEY」をJS流にアップデートした、冬のスタイルを彩る特別な一着。

MUFFLER

THE INOUE BROTHERS / ザ イノウエブラザーズ Market Check Scarf

\19,800-(intax)

ひと巻きで軽さと温もりが伝わる、ベビーアルパカ100%の大判ストール。繊細でやさしい質感をそのままに、毎日を心地よく包み込む一枚です

TEMBEA / テンベア GUNTE(https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/goods/25090610001330?srsltid=AfmBOoo7yyrDMrI-5OACJN_nE_V8NPN75s7vVf2iux8GVsrevCyYJuJW)

\2,970-(intax)

TEMBEAのGUNTE。カラー展開豊富でコーディネートのアクセントにおすすめです。

使い込むほど体に馴染み、柔らかくなるのが特徴。

JOURNAL STANDARD ヤク アルパカ ブレンド カーディガン(https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/cutsew/25080600558030)

\19,800-(intax)

深い色合いとやわらかなタッチを持つヤクアルパカを、立体編みで仕立てた一枚。さりげない襟のデザインとバランスのよいシルエットが、季節を超えて寄り添うベーシックとして活躍します。

THE INOUE BROTHERS / ザ イノウエブラザーズ Brushed Scarf(https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/goods/25098610000230)

\16,500-(intax)

驚くほど柔らかく、毛玉になりにくいベビーアルパカ100%のマフラー。デイリーに気負わず使えて、ギフトにも選ばれる“ちょうどいい上質さ”が魅力です

JOURNAL STANDARD スーパー140 ウールモッサ オーバー マック コート(https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/blouson/25020600551030)

\42,900-



希少原料を用いたダブルモッサの上品な質感と、深みある別注カラーが存在感を放つステンカラーコート。ラグランの抜け感と見直したサイズバランスで、オン・オフに寄り添う一着。

BINDU / ビンドゥー 別注 フランネル パターン シャツ(https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/cutsew/25050610002730)

\17,600-

秋冬仕様のフランネルに、手捺染ならではの温度感を宿したスーベニールマップ柄をのせた別注モデル。奥行きある色使いと経年で柔らかくなる風合いが、デイリーのスタイリングにハマるアイテムです。

（左上）SUBU / スブ DOTS SHADOW JACQUARD \11,000-(https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/shoes/25093610000140)

（右上）SUBU / スブ DOTS \9,900-(https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/shoes/25093610000040?srsltid=AfmBOoqY4QZiCax8OTh5yed7pEClRrOheyVxwvWIwI7_6d6Ru4jKajzl)

（左下）SUBU / スブ DOTS VAMP VELVET \9,900-(https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/shoes/25093610000340)

（右下）SUBU / スブ DOTS VAMP NOCTINE \11,000-(https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/shoes/25093610000240?q_sclrcd=020)

寒い時期、ふと出掛ける時に素足で履ける、いままでにない秋冬のサンダル。

ダウンのような暖かさで素足をつつみ込み、起毛加工の内側の生地と４層構造のインソールが、足全体に抜群のフィット感を生み出し、優しい履き心地をつくりだします。

JOURNAL STANDARD オンブレチェック フランネルシャツ(https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/cutsew/25050600562030)

\14,300-

上質なネル素材の風合いと大人らしい落ち着きを兼ね備えた、特別感のある別注生地のシャツ。ほどよいゆとりのサイズ感で、どんな冬のスタイリングにも自然と溶け込みます。

企業概要

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村 茂

取締役社長：古峯 正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP：http://www.baycrews.co.jp/