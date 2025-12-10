漫画『隙間』、宝島社『このマンガがすごい！2026』オンナ編 第2位を獲得

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（東京都千代田区）刊行の漫画『隙間』（作・高妍）が、宝島社『このマンガがすごい！2026』にて、オンナ編 第2位にランクインしました。

『隙間』は、高妍（ガオ・イェン）による作品。沖縄と台湾の美しい情景と、主人公・ヤンヤンの「怒り」が柔らかなタッチで描かれています。

12月15日発売の『このマンガがすごい！2026』には描き下ろしイラストも掲載！ぜひご覧ください。

【『このマンガがすごい！2026』について】

2024年10月から2025年9月に発行されたマンガについて、各界の著名人やマンガ愛読者の方にアンケートを行い、この１年間でもっともオススメしたいマンガを決定、紹介する書籍です。男性向けマンガを「オトコ編」、女性向けマンガを「オンナ編」として、それぞれランキングいたします。それにあわせ、2025年のマンガ周辺の出来事をカルチャーとしての側面からも総括的に取り上げます。

●作品紹介：『隙間』

◆あらすじ

「人の感情はどこから来て、どこへ向かうのだろう？」

台湾・台北に暮らす女子大生の楊洋（ヤンヤン）。心をすり減らしながらも懸命に介護を続けていた大切な祖母を亡くし、深い悲しみに沈む日々を過ごしていた。さらに、想いを寄せていた男性には別の恋人がいて、自分を愛してくれない……。

すべてから逃げるように、楊洋（ヤンヤン）は交換留学生として、近くて遠い異国・沖縄へと旅立った。

異国の地での生活は、祖母との思い出や恋の痛みを抱えたまま始まったが、沖縄の人々との交流やその地に刻まれた歴史に触れる中で、少しずつ“私”を取り戻していく--。

◆書誌情報

作：高妍

定価：1巻 902円、2巻 946円、3巻 880円、4巻 968円（すべて税込）

発売日：1巻・2巻 2025年2月12日、3巻 2025年4月11日、4巻 2025年6月12日

判型：Ｂ６判

頁数：1巻 250、2巻 282、3巻 232、4巻 290

ISBN：1巻 9784047381483、2巻 9784047381490、3巻 9784047384286、4巻 9784047384538

（詳細URL）

1巻：https://www.kadokawa.co.jp/product/322407001008/

2巻：https://www.kadokawa.co.jp/product/322407001009/

3巻：https://www.kadokawa.co.jp/product/322501001632/

4巻：https://www.kadokawa.co.jp/product/322502001191/

●第1話「変化」冒頭試し読み

・第1話の続き&第2話～ 「カドコミ」にて試し読み増量配信中！

https://comic-walker.com/detail/KC_006322_S?episodeType=comics

※配信期間～2026年1月13日11時（予定）