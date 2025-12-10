つけめん専門店「舎鈴」、大阪・梅田に新店舗オープン！～ 関西進出を加速、大阪2店舗目をリンクス梅田に開業 ～

株式会社松富士食品画像：特製つけめん。舎鈴を代表するつけめん。具材豊かで食べ応えあり。

つけめん専門店「舎鈴」を運営する株式会社松富士食品は、2025年12月17日（水）、大阪市北区の大型商業施設「リンクス梅田」8Fに新店舗『舎鈴リンクス梅田店』をオープンいたします。

今回の出店で大阪2店舗目となります。

舎鈴といえば「つけめん」。濃厚スープに極太麺でつけめんブームを牽引した「六厘舎」の姉妹店として誕生しました。舎鈴の特徴は、あえて“中濃”に仕上げたスープ。鶏や豚などの動物系素材と香味野菜をじっくりと煮込み、旨味をしっかりと引き出したうえで、複数の香辛料を加えることで、すっきりとした後味とバランスの良さを実現しています。

麺は、小麦の風味を感じられる特注のストレート中太麺。中濃スープとの相性は抜群で、最後の一口まで飽きずに楽しめます。ボリューム感も十分で、舎鈴のつけめんはまさに日本の“日常食”。「旨い・安い・腹いっぱい」をコンセプトに、毎日食べたくなる一杯をお届けします。

■舎鈴 リンクス梅田店

関東を中心に日常食としてのつけめんを展開してきた舎鈴。

2023年に関西初進出を果たし、好評をいただいたことを受け、このたび大阪の中心地・梅田に2店舗目をオープン。

ビジネス街やショッピングで賑わう梅田エリアにて、関西のお客様にさらに身近に本格つけめんをお届けします。

・所在地：大阪府大阪市北区大深町1-1 リンクス梅田8F

・オープン日：2025年12月17日（水）

・営業時間：11:00～23:00（L.O. 22:30）

・席数：32席

舎鈴ホームページ(https://tsukemen-sharin.com/)

■株式会社 松富士食品について

※店舗デザインイメージ

【会社名】 株式会社 松富士食品

【所在地】 東京都千代田区内神田2-2-5 光正ビル7F

【代表取締役】 竹田和重

【創業】 2005年4月18日

【設立】 2008年11月

【事業内容】 1. 飲食店の運営 2. 食品の製造販売

【ブランド】六厘舎/舎鈴/東京つけめん 久臨/ジャンクガレッジ/タンメン トナリ/次念序

【企業サイト】

https://www.mtfj.co.jp/

【通販サイト】

https://rokurinsha-onlineshop.com/

問合せ先

https://mtfj.co.jp/inquiry/