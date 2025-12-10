【後編】自宅の電気トラブルで利用者が感じた不安と次回選びたい電気工事会社の条件（電気工事会社「設備人」調査）

合同会社スターライト

自宅で突然ブレーカーが落ちたりコンセントが使えなくなったりしたとき、多くの人は「とにかく早く直したい」と同時に「本当にこの業者に任せて大丈夫だろうか？」という不安も抱きます。

関西エリア（大阪府・京都府・兵庫県）でブレーカー・コンセント・照明・アンテナ工事、給湯器交換などの電気工事を手がける「設備人（SETSUBIT）」（https://star-light15.net/(https://star-light15.net/) ）は、こうした電気トラブルの場面で利用者がどんな情報源を頼りにし、何社に連絡し、どのようなポイントを比較して依頼先を決めているのかを調査しました。

料金の安さだけでは選ばれにくい今、利用者が本当に求めている「安心」とは何か。情報収集や業者比較のどこに不便さや難しさを感じているのか。そして次回トラブル発生時にはどの程度比較検討したいと考えているのか。調査結果をもとに、電気トラブル対応を担う会社にとっての改善ヒントを整理してお伝えします。

◆目次◆

調査1 ：自宅で電気トラブルが起きた際に最初に頼った情報源は？

調査2 ：修理や相談のために実際に連絡した件数は？

調査3 ：最終的に依頼を決める際に比較・確認したポイントは？

調査4 ：情報収集や業者の比較をするうえで「不便だった・難しかった」と感じたことは？

調査5 ：再びトラブルが発生した際、修理や相談先についてどの程度比較したい？

まとめ：電気トラブル対応の現状とサービス改善へのヒント

※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。

▶ 前編はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000174506.html)

Q4. 今回の電気トラブル対応について、情報収集や業者・相談先の比較をするうえで「不便だった・難しかった」と感じたことがあれば、あてはまるものをお選びください。（複数回答可：注2）

Q5. 次回、同じような電気トラブルが起きた場合、修理業者や相談先について、どの程度まで比較したいと思いますか。（最も近いものを1つ選んでください）

まとめ：電気トラブル対応の現状とサービス改善へのヒント

注2：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、情報収集や業者・相談先の比較をするうえで「不便だった・難しかった」と感じたことをより明確に把握できるようにしています。- 「特に不便だと感じたことはなかった」以外の選択肢で、最も多かったのは「電力会社・管理会社・修理業者など、それぞれの役割や『どこに頼むべきか』が分かりにくかった」で、22.0％（22人）という結果でした。電気トラブルは原因の切り分けが難しく、状況によって連絡先が変わるため、判断に迷いやすい点が利用者にとって負担となっていたと考えられます。- これに続いて「出張費・夜間料金・追加費用など、最終的にいくらかかるかイメージしづらかった」が20.0％（20人）となり、費用面の不透明さが不安要因として浮かび上がりました。- 時間的な制約を感じた人も多く、「急いでいて、複数の業者をじっくり比較する時間がなかった」が16.0％（16人）でした。- また、「どんなキーワードで検索すればよいか分からず、情報を探しづらかった」、「料金やサービス内容がサイトやチラシごとに書き方が違い、同じ条件で比べにくかった」は、いずれも11.0％（11人）となり、情報検索や内容の整理に苦労した様子がうかがえます。- そのほか、「管理会社や電力会社に言われたとおりにする以外の選択肢を考えられなかった」が12.0％（12人）、「口コミや評価が少なかったり、信頼できる情報が分かりにくかった」が10.0％（10人）、「自分でどこまで調べるべきか、どこからプロに任せるべきか判断が難しかった」が7.0％（7人）という回答も見られました。いずれも、判断材料の不足や比較の難しさが負担につながっていたといえます。- 最後に「特に不便だと感じたことはなかった」と答えた人は34.0％（34人）でした。一定数の利用者は大きな困りごとを感じることなく対応できた一方で、何らかの不便さを抱えた人も多く、状況によって体験が大きく分かれた結果となりました。- 最も多かったのは「1か所だけに連絡し、その場で決めると思う」で、24.0％（24人）という結果でした。電気トラブルは急ぎの判断が求められる場面が多く、その場で依頼先を決めてしまいたい人が一定数いることが分かります。- 「2か所くらいに連絡し、料金や対応を軽く比べてから決めたい」も22.0％（22人）と比較的多く、最低限の比較は行いつつも、時間をかけて深く検討したいわけではないという姿勢もうかがえます。- 「3か所以上に連絡し、しっかり比較したうえで決めたい」は12.0％（12人）にとどまりました。費用や作業品質を慎重に見極めたい層もいますが、全体としては少数派といえます。- これら3つを合計すると自分で業者に連絡し自分の判断で依頼先を決めたいと考えている人は58.0％となり 半数以上が「業者選びは自分で決めたい」という意向を持っていることが分かります。- 一方で、このうち実際に複数社を比較したうえで決めたい人（「2か所くらいに連絡」「3か所以上に連絡」）は34.0％にとどまりました。- また、「まずは管理会社や電力会社に相談し、紹介された先に任せたい」が21.0％（21人）となっており、次回も信頼できる第三者の判断に委ねたいと考える層も一定数存在します。- さらに、「特に考えていない／分からない」も21.0％（21人）となり、次回の行動をまだ具体的にイメージできていない人もおよそ5人に1人いる結果となりました。

今回の調査を通じて、電気トラブルが発生した際の利用者の動きや、相談先を決めるプロセス、そして次回の行動意向までが立体的に見えてきました。

◆初期行動と情報収集の傾向

◆相談先の決定プロセスと重視点

◆次回に向けた行動意向と利用者の迷い

- 最初の情報収集では、検索エンジンを使って状況を把握しようとする人が最も多く、緊急時でも自分で判断材料を集めようとする姿勢が目立ちました。- 一方で、過去に利用した業者や管理会社の連絡先を頼る人も一定数存在し、身近な存在への信頼が行動に影響している様子も確認できました。- 実際に相談した先の数を見ると、1か所だけに連絡して即決した人が過半数を占め、時間的な制約や緊急性が比較行動を抑制する要因となっていました。- 最終的な依頼先を選ぶ際には、料金説明のわかりやすさや追加費用の明確さ、紹介元への信頼など、安心感に直結する要素が大きな判断軸になっていることが分かります。- 次回同様のトラブルが起きた場合でも、1か所で即決するか、2か所程度を軽く比較するという回答が多く、短時間で判断したい傾向が引き続き見られました。- その一方で、しっかり比較したい層も一定数存在し、比較姿勢には個人差が大きいことが読み取れます。いずれの行動傾向も、判断に迷わないための情報環境が求められている点は共通していました。

総じて、電気トラブル対応では「分かりやすさ」「信頼できる情報」「比較しやすさ」が利用者の体験を大きく左右する要素となっています。料金説明の透明性向上や、問い合わせ先や対応範囲の明確化、実績の見せ方の改善など、事業者側の情報提供の質は今後さらに重要度を増すでしょう。

こうした改善が進むことで、利用者が不安を抱えずに相談できる環境が整い、結果として問い合わせ数や成約率の向上につながっていくことになるでしょう。

調査概要

調査日： 2025年12月5日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査対象・人数：

- 過去3年以内に自宅で電気トラブル（例：ブレーカーが落ちる／漏電／スイッチやコンセントが使えない／コンセントまわりの異常など）を経験し、その際の対応や業者選びの判断に自ら関わった人：100名

<<調査結果の利用条件>>

- 情報の出典元として「関西エリアの電気・水まわりトラブルに24時間対応する設備人（SETSUBIT）」を明記してください。- ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：

https://star-light15.net/(https://star-light15.net/)

設備人（SETSUBIT）について

設備人（セツビット）は、関西エリア（大阪府・京都府・兵庫県）を中心に、電気トラブルと水まわりトラブルに対応する修理サービスです。ブレーカーやコンセント、照明、アンテナ工事、給湯器交換などの電気工事から、トイレ・キッチン・お風呂・洗面所の水漏れやつまりまで、住まいの「困った」に24時間365日体制でお応えします。

「どこに相談すればいいか分からない」「このまま使い続けて大丈夫か不安」といったお悩みに対して、まずは気軽に相談できる存在として、電話・WEBフォームから無料でご相談を受け付けています。

Point（1）最短10分で駆けつけるスピード対応

設備人は、関西エリアをカバーする拠点ネットワークから、最寄りのスタッフが最短10分で現場に急行できる体制を整えています。

早朝・深夜・土日祝日を問わず、24時間365日受付しているため、「急にブレーカーが落ちた」「深夜にコンセントから火花が出た」といった緊急トラブルにも、いつでもご相談いただけます。

Point（2）ご相談無料・事前見積り・キャンセル料なしの明朗会計

電気工事や水まわりの工事は専門性が高く、料金の妥当性が分かりにくい分野です。設備人では、作業前に必ず現場を確認し、作業費・材料費（部品代）・廃材処分費を含めたお見積りを事前にご提示します。お見積り費用や出張費、早朝・深夜の追加料金、見積り後のキャンセル料は一切いただきません。

金額にご納得いただけない場合は、その場でキャンセルしていただいて構いませんので、「まずは費用感だけ知りたい」という方でも安心してご相談いただけます。

Point（3）経験豊富な専門スタッフが電気と水まわりをワンストップ対応

設備人には、経験豊富な専門スタッフが多数在籍しており、法令に準拠した安全な施工を行っています。電気だけでなく、水まわり（トイレ・キッチン・お風呂・洗面所）のトラブルにも対応しているため、住まいの「電気」と「水」のお困りごとを一社でまとめて相談できるのが強みです。

接客マナーや安全対策に関する社内研修も継続的に行い、「住まいのかかりつけ」として、安心してお任せいただける体制を整えています。

設備人（SETSUBIT） 概要

- 会社名：合同会社スターライト- 屋号：設備人（SETSUBIT）- 本社所在地：大阪府豊中市東豊中町六丁目3番10号- 事業内容：電気工事事業・水道施設工事業 ほか- 代表：赤嶺 美奈- 電話番号：0120-219-695- コーポレートサイト／サービスサイト： https://star-light15.net/(https://star-light15.net/)