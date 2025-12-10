富山の“お袋の味”を未来へつなぐー創業74年の老舗パン屋・さわや食品とパンフォーユーが取り組む「地域パン文化の継承」と新しい届け方

株式会社パンフォーユー

株式会社パンフォーユー（本社：群馬県桐生市／代表取締役：矢野健太）が提供するオフィス向け福利厚生サービス「パンフォーユーオフィス（https://office.panforyou.jp/）」は、全国の地域パン屋との協働を通じ、地域に根づく食文化を未来へつなぐ取り組みを進めています。

今回は、富山県射水市で74年にわたり地元の味を守り続ける老舗パンメーカー・さわや食品株式会社を取材し、地域パン文化を継承するための想いと、パンフォーユーとの協働で生まれた新しい届け方について伺いました。

■ さわや食品とは

さわや食品株式会社は、学校給食や老人ホーム向けのパンの供給に加え、地域に根ざしたローカルパンを手がける老舗メーカーです。創業は昭和26年（1951年）。戦時中に口にしたパンの美味しさに心を打たれた創業者の想いを原点に、70年以上にわたり富山の人々の暮らしをおいしく満たしてきました。

澤谷晴彦社長は、同社のパンづくりについて次のように語ります。

「富山ならではの文化や気候を活かし、地元の食材を使った製品を大切にしてきました。特に、地元の人が育つ中で慣れ親しんだ“お袋の味”に合う商品づくりを重視しているんです。」

代表商品には、北前船文化に着目して開発され25年以上愛されるロングセラー 昆布パン、販売開始から約50年の歴史を持ち県内トップの売上を誇ったこともある コーヒースナック があります。

どちらも“懐かしい味”として親しまれ、富山を離れた人々が帰省のたびに買い求めるほどの存在です。

澤谷社長と発注事務を担う奥様の一枝様

■ 地域パン屋の減少と、文化継承の課題

富山県内で学校給食向けのパンを製造する企業は、かつての43社から6社へと減少しています。地域の人口構造や食習慣の変化により、長年地域の食卓を支えてきたパン屋の事業継続は難しさを増しています。

このような状況の中で、地元の味を未来へ残そうと取り組むのが、さわや食品株式会社です。

■ 新しい届け方を求めて。パンフォーユーとの提携へ

地域の味を守りながら事業を継続するためには、生産効率化 と 販路拡大 の両立が必要でした。

澤谷晴彦社長は、その背景を次のように話します。

「富山の味を次の世代に残したい。そのために、新しい形でパンを届ける方法が必要だと思ったんです。」

パンフォーユーは、

- 作りたての美味しさを保持する 冷凍技術- 全国のオフィスへ届ける 流通網

を活用し、さわや食品の課題をサポートしています。これにより、富山県外の企業にも地域ならではの味を届けられる環境が整いました。

■ パンフォーユーオフィスで味わう、富山の“お袋の味”

パンフォーユーオフィスでは、さわや食品の人気商品をオフィスで気軽に楽しむことができます。

富山の“お袋の味”が、社員同士の会話のきっかけや、働く人の小さな楽しみへとつながります。

■スパニッシュカステラ

さわや特製のカステラにホイップクリームといちごジャムをサンドした商品です。



■コーヒースナック

さわや製パン人気ナンバー1！コーヒー味の山型食パンにコーヒークリームがサンドしてあります。コーヒーの香りが豊かで不動の人気製品です。飽きない美味しさ！！

※パンフォーユーオフィスでは商品選択ができないため、必ずしも納品されるとは限りません。

【さわや食品株式会社 代表取締役 澤谷晴彦氏 コメント】

「私たちは創業74年の歴史の中で、富山の食文化を守り続けることを大切にしてきました。パンフォーユー様の冷凍技術と全国への流通網によって、これまで富山でしか味わえなかった商品を多くの方々にお届けできるようになりました。富山の特色と私たちの熱意が詰まった新商品も準備しておりますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。」

【株式会社パンフォーユー代表取締役・矢野健太 コメント】

「これまでは富山県に行かなければ味わえなかった、さわや食品様の魅力あふれるご当地パンを取り扱えることになり、非常にワクワクしています。 『パンフォーユーオフィス』をご利用いただいている全国の企業の皆様に、富山の食文化が詰まった『お袋の味』をお届けできることを大変嬉しく思います。仕事の合間のリフレッシュタイムに、富山ならではの個性豊かなパンを楽しんでいただくことで、オフィスに笑顔と新しい発見を提供できれば幸いです。」

●パンフォーユーオフィスについて

地域パン屋さん、地域パン工場の手作りのパンが、冷凍庫を置くだけで、オフィスでいつでも食べられる福利厚生サービスです。企業規模やオフィスの広さに関わらず、社員食堂の代わりに手軽に導入でき、これまで400社以上に導入されています。冷凍パンの購入価格を企業が半額負担し、社員は冷凍パンを安く購入することができる福利厚生サービスで、「置きカフェプラン」はパンフォーユーが冷凍庫運用から冷凍パン補充作業まで実施し、食事パン・惣菜パン・おやつパンなど各地から集まる最大8種類のパンを月替りでお届けします。

契約形態：法人契約

URL：https://office.panforyou.jp

●会社概要株式会社パンフォーユー

地域のパン屋さんが抱える運営や販路拡大などのあらゆる課題を、独自の冷凍技術とDXによって解決するスタートアップ企業です。「新しいパン経済圏を作り、地域経済に貢献する」をミッションに、”冷凍×IT”でパン屋さんと消費者をつなげる様々なプラットフォームサービスを提供しています。



社名：株式会社パンフォーユー

URL：https://panforyou.jp/

所在地：本社 群馬県桐生市本町五丁目368番9号

設立日：2017年1月17日

資本金：100,000,000円

代表者：代表取締役 矢野 健太

企業ビジョン：魅力ある仕事を地方にも

事業ミッション：地域パン屋のプラットフォームとして、地域経済に貢献し、新しいパン経済圏をつくる。

事業内容：

・冷凍庫を置くだけ！食の福利厚生サービス「パンフォーユーオフィス」の企画・運営

https://office.panforyou.jp