本日より開催！「電撃文庫 冬のベストセレクション 2025」書店で限定特典がもらえるほか、SNSキャンペーン、電子フェア、グッズなど企画盛りだくさん！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）の電撃文庫は、2025年12月10日（水）～2026年2月9日（月）の期間「電撃文庫 冬のベストセレクション 2025」フェアを開催いたします。

フェア参加書店では、対象書籍を購入毎に「限定SS（ショートストーリー）ステッカー」をプレゼントのほか、特製チラシ「電撃文庫 ニューヒロイン図鑑」を配布します。

その他にも、図書カードが当たるSNSプレゼントキャンペーンや、電撃文庫がお得に読める電子書籍フェア、描き下ろしイラストを使用したグッズの販売など、たくさんの企画をご用意しております。

電撃文庫 冬のベストセレクション 2025

開催期間：2025年12月10日（水）～2026年2月9日（月）

特設ページ：https://dengekibunko.jp/event-fair/2025winter/

書店でもらえる！ 限定ステッカー＆特製チラシ

フェア参加書店では、対象書籍を購入毎に「めくると読める！ 限定SSステッカー」をプレゼントします。さらに、特製チラシ「電撃文庫 ニューヒロイン図鑑」も対象店舗にて無料配布します。

・対象店舗リスト：https://dengekibunko.jp/event-fair/2025winter/list.html

- めくると読める！ 限定SSステッカー

ミニキャラシールをめくると、二次元コードからショートストーリーが読める、楽しさ2倍のWステッカー！ 目印のシールが貼られているフェア対象書籍を購入すると、その場でもらえます。

ラインナップ（全８種）

『今さらですが、幼なじみを好きになってしまいました』：丸戸史明

『こちら、終末停滞委員会。』：逢縁奇演

『組織の宿敵と結婚したらめちゃ甘い』：有象利路

『デスゲームに巻き込まれた山本さん、気ままにゲームバランスを崩壊させる』：ぽち

『デモンズ・クレスト』：川原 礫 ※「応援店限定！『デモンズ・クレスト１ 現実∽侵食』特典SS」復刻版

『デルタとガンマの理学部ノート』：逆井卓馬

『ほうかごがかり』：甲田学人

『凡人転生の努力無双』：シクラメン

※2025年12月10日以降、順次フェア参加書店にて配布開始となります

※フェアの開始日・配布方法は書店により異なります。なくなり次第終了となります

※ショートストーリーは2026年11月30日までご覧いただけます。期間・内容は予告なく変更になる場合がございます

電撃文庫 ニューヒロイン図鑑

今、電撃文庫のアツい作品のヒロインたちをご紹介するチラシ！ フェア参加書店店頭にて配布します。

紹介作品

『こちら、終末停滞委員会。』：（逢縁奇演／荻pote）

『デモンズ・クレスト』：（川原 礫／堀口悠紀子）

『今さらですが、幼なじみを好きになってしまいました』：（丸戸史明／よむ）

『凡人転生の努力無双』：（シクラメン／夕薙）

『デスゲームに巻き込まれた山本さん、気ままにゲームバランスを崩壊させる』：（ぽち／久賀フーナ）

『妖精の物理学』：（電磁幽体／necomi）

『魔女に首輪は付けられない』：（夢見夕利／緜）

『ほうかごがかり』：（甲田学人／potg）

『主人公の幼馴染が、脇役の俺にグイグイくる』：（駱駝／こむぴ）

『デルタとガンマの理学部ノート』：（逆井卓馬／遠坂あさぎ）

『組織の宿敵と結婚したらめちゃ甘い』：（有象利路／林けゐ）

『男女比1：5の世界でも普通に生きられると思った？』：（三藤孝太郎／jimmy）

『他校の氷姫を助けたら、お友達から始める事になりました』：（皐月陽龍／みすみ）

『好きだった子をメイドにしたら、俺の部屋でこっそりナニかしている』：（鏡 遊／ひげ猫）

『姫騎士様のヒモ』：（白金 透／マシマサキ）

『レプリカだって、恋をする。』：（榛名丼／raemz）

『とある暗部の少女共棲』：（鎌池和馬／ニリツ／はいむらきよたか）

※2025年12月10日以降、順次フェア参加書店にて配布開始となります

※フェアの開始日・配布方法は書店により異なります

※なくなり次第終了となります

SNSであたる！ 描き下ろしイラストの図書カード

期間中に「電撃文庫」のX公式アカウントをフォローし、対象の投稿をリポストした方の中から抽選で10名様に、『こちら、終末停滞委員会。』『デモンズ・クレスト』描きおろしイラストが使用された図書カードNEXT3,000円分をプレゼントします。

応募方法

１.電撃文庫公式Xアカウント（https://x.com/bunko_dengeki）をフォロー

２.特設ページに掲載の注意事項を確認し、対象の投稿をリポスト

３.応募完了！

応募期間

2025年12月10日(水)～2025年12月24日(水) 23時59分

応募詳細・注意事項は特設ページよりご確認ください。

https://dengekibunko.jp/event-fair/2025winter/

電子書籍で読む！ 「あなたの電撃文庫」フェア

今年のフェアは一味違う！ 電撃文庫で活躍する作家が推薦する、電撃文庫の「名作」セレクションフェアを開催します。

「あなたの電撃文庫」フェア

開催期間：2025年12月10日（水）～2025年12月25日（木）

対象書籍が1巻220円、続巻50％割引

※価格は税込み表記です

※ストアにより価格・対象タイトルが異なる場合があります

※開催期間は予告なく変更になる場合がございます

電撃ノベコミ＋ 特集ページ :https://dengekibunko.jp/novecomi/fair/entry-52478.html

グッズも登場！ 描き下ろしイラストのアイテムを販売

『こちら、終末停滞委員会。』『デモンズ・クレスト』の描き下ろしイラストなどを使用したグッズや、『狼と羊皮紙』完結を記念した描き下ろしキャラファイングラフが登場！

カドストほかにて受注販売予定です。

カドスト受注期間

2025年12月10日（水）～2026年1月13日（火）

※発売時期は2026年3月下旬予定

カドスト 特設ページ :https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/ern00275/

キャラファイングラフ

こちら、終末停滞委員会。

アクリルプレート

こちら、終末停滞委員会。

缶バッジ2個セット

こちら、終末停滞委員会。

キャラファイングラフ

デモンズ・クレスト

アクリルプレート

デモンズ・クレスト

缶バッジ2個セット

デモンズ・クレスト

キャラファイングラフ

狼と羊皮紙

電撃文庫とは

1993年6月創刊の文庫レーベル。電撃文庫ではこれまで、ファンタジー、SF、ミステリー、ラブコメなど、ジャンルを問わないオリジナルなエンターテインメント作品を刊行してまいりました。

現在活躍中の人気作家の多くは、創刊と同年にスタートした小説・イラストの新人登竜門「電撃大賞」より誕生しています。アニメ、コミック、実写映画、ゲーム、音楽、イベントなど、さまざまなメディアミックスも展開。「電撃文庫」は幅広い層の方々に楽しんでいただいております。

毎月10日頃発売。

