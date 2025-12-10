東京・渋谷に新たなクリスマスマーケット誕生！「Shibuya Christmas Market 2025」イルミネーション点灯式第二弾ゲストとして、しなこが登場！

株式会社テレビ朝日ミュージック

この冬、渋谷エリアの3か所(渋谷区立宮下公園・渋谷区立北谷公園・代々木公園(

BE STAGE))にて初開催される「SHIBUYA CHRISTMAS MARKET 2025」。そのイルミネーション点灯式の第二弾が12/8(月)に開催され、大人気原宿系動画クリエイターのしなこがゲストとして登場した。

しなこは、先週に引き続きMIYASHITA PARK・代々木公園(BE STAGE)で行われたイルミネーション点灯式の第二弾ゲストとして登壇した。会場には、子どもたちを中心とした多くのファンが集まり、「しなこちゃーん！」という大きな呼びかけとともに、本人が登場。それぞれ着飾ってきたファンの服装に「かわいいねー！」と声をかけるなど、積極的に交流を図った。

MCから小さい頃のクリスマスの思い出について質問されると、しなこは「クリスマスプレゼントは、シールやペンなどの文房具をもらうことが多かった」、「プレゼントでもらったシールをすごく大切にしていて、布団で一緒に寝ていたこともある」と微笑ましいエピソードを語った。

点灯前には、しなこが「今からしなこの魔法でイルミネーションをつけます！」と呼びかけ、来場者全員でカウントダウンの掛け声をした。イルミネーションが点灯すると、会場にはかわいらしい歓声が湧いた。

本クリスマスマーケットは、渋谷エリアの3拠点で開催されており、ヨーロピアン / ハワイアン とそれぞれ異なるコンセプトを味わうことができる。是非すべての会場に足を運んで、クリスマスシーズンを楽しんでほしい。入場無料（※MIYASHITA PARKは特定日のみ有料。詳細は以下）。

■渋谷クリスマスマーケット2025 開催概要■

タイトル ：渋谷クリスマスマーケット2025

日程 ：2025年12月1日(月)～12月25日(木) 全25日間開催

：(北谷公園のみ)2025年12月12日(金)、13日(土)、14日(日) 全3日間開催

時間 ：平日15:00～22:00／土曜日11:00～22:00／日曜日11:00～21:00

：(北谷公園のみ)平日16:00～21:00／土日11:00～21:00

会場 ：渋谷区立宮下公園／渋谷区立北谷公園／代々木公園(BE STAGE)

料金 ：入場無料

※MIYASHITA PARKのみ特定日があります。

※特定日には、入場券が必須です（前売り券1500円 ※マグカップ付き / 当日券 1000円 ※マグカップ無し）。

※特定日：12月13日(土)、14日(日)、20日(土)、21日(日)、24日(水)、25日(木)

※チケット販売：ローソンチケット(https://l-tike.com/shibuya-christmas/)

事務局 ：渋谷クリスマスマーケット実行委員会

後援 ：一般財団法人渋谷区観光協会

協力 ：一般社団法人渋谷区未来デザイン／渋谷区商店街連合会中央ブロック

オフィシャルHP：https://shibuya-christmas.com/

■しなこ

バズるスイーツを次々と創り出す原宿系動画クリエイター！

YouTubeでは主にASMR動画を投稿しており、動画内で創る奇抜でユーモアのあるスイーツが話題。

原宿の店舗にてバズるスイーツを創り出すスイーツプロデューサーとしても活動している。また、2024年3月からはアーティストとして活動している。