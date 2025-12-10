Pontaと6つの企業公式Xアカウントで「ポンタクロースのクリスマスパーティー2025」を合同開催

株式会社ロイヤリティ マーケティング

共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝 文彦、以下「LM」）は、「ポンタクロースのクリスマスパーティー2025」をX上で開催することをお知らせします。本キャンペーンは、2025年12月11日（木）～12月25日（木）、Ponta公式Xアカウントと、6つの企業公式Xアカウントが合同開催します。

本キャンペーンには、参加アカウントをフォローし、「ポンタクロースのクリスマス2025」と記載された対象投稿をリポストの上、投稿画像をクリックすることで抽選に参加いただけます。当選された方には、Pontaポイントやコラボグッズなど、豪華賞品をプレゼントします。またＷチャンスとして、参加条件を満たした方の中から、合計3,000名様に最大30,000Pontaポイントをプレゼントします。

LMは、「Ponta」の「便利・おトク・楽しい」世界が、いつでもどこでも広がる生活密着型サービスを提供しています。

ポンタクロースのクリスマスパーティー2025 概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/858_1_20ebb5cc428f8e9878891c47b299b19a.jpg?v=202512100127 ]参加アカウント・賞品

アカウントごとに以下の賞品を抽選でプレゼントします

ローソン（@akiko_lawson(https://x.com/akiko_lawson/)）

・3,900Pontaポイント 3名様

・390Pontaポイント 10名様

・39Pontaポイント 4,987名様

味の素AGF【公式】（@agfcm2(https://x.com/agfcm2)）

・「ブレンディ(R)」スティック 5箱セット 20名様

-カフェオレ

-とろけるミルクカフェオレ

-キャラメルカフェオレ

-紅茶オレ

-ルイボスティーオレ

・5,000Pontaポイント 5名様

・1,000Pontaポイント 10名様

・500Pontaポイント 30名様

【公式】大和コネクト証券（@CONNECT_daiwa(https://x.com/CONNECT_daiwa)）

・10,000Pontaポイント 15名様

・5,000Pontaポイント 60名様

・1,000Pontaポイント 450名様

・100Pontaポイント 975名様

ハワイアンズ【公式】（@srh_staff(https://x.com/srh_staff)）

・ホテルハワイアンズ無料ペア宿泊券 5名様

・ハワイアンズ無料ペア入場券 30名様

・10,000Pontaポイント 1名様

・500Pontaポイント 80名様

ざっくぅ【公式】（@zaq_official(https://x.com/zaq_official)）

・ざっくぅ×Ponta限定コラボグッズ2点セット 100名様

-キャンバスランチトート

-アクリルキーホルダー

・Amazonギフトカード1,000円分 20名様

・Amazonギフトカード200円分 20名様

・Amazonギフトカード100円分 260名様

・1,000Pontaポイント 20名様

・100Pontaポイント 20名様

・50Pontaポイント 560名様

パックマン公式_JP（@BNEI_PACMAN_JP(https://x.com/BNEI_PACMAN_JP)）

・AirPods 3名様

・10,000Pontaポイント 1名様

・1,000Pontaポイント 10名様

・200Pontaポイント 150名様

Ponta（＠Ponta(https://x.com/Ponta)）

・1,000Pontaポイント 15名様

・20Pontaポイント 1,485名様

※計7つの全てのアカウントの抽選に参加いただくことが可能です

※ポイントの加算は2026年1月末ごろの予定です

※賞品の発送は2026年2月末ごろの予定です

Wチャンス

Ponta公式Xアカウントをフォローし、各アカウントの対象投稿のWチャンス画像もしくはキャンペーンページの「Wチャンスに参加」ボタンから、「ポンタクロースに願いを」のキーワードなどが記載された投稿画面を開き、「クリスマスにほしいもの」をXで投稿することで抽選に参加できます。抽選で以下のPontaポイントをプレゼントします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/858_2_1c7851ee352f966f0e83457a1c9053ce.jpg?v=202512100127 ]

※ポイントの加算は2026年2月末ごろの予定です

※キャンペーン内容は変更となる場合があります。詳細はキャンペーンページをご確認ください