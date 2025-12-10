Pontaと6つの企業公式Xアカウントで「ポンタクロースのクリスマスパーティー2025」を合同開催

写真拡大 (全8枚)

株式会社ロイヤリティ　マーケティング

　共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝 文彦、以下「LM」）は、「ポンタクロースのクリスマスパーティー2025」をX上で開催することをお知らせします。本キャンペーンは、2025年12月11日（木）～12月25日（木）、Ponta公式Xアカウントと、6つの企業公式Xアカウントが合同開催します。




　本キャンペーンには、参加アカウントをフォローし、「ポンタクロースのクリスマス2025」と記載された対象投稿をリポストの上、投稿画像をクリックすることで抽選に参加いただけます。当選された方には、Pontaポイントやコラボグッズなど、豪華賞品をプレゼントします。またＷチャンスとして、参加条件を満たした方の中から、合計3,000名様に最大30,000Pontaポイントをプレゼントします。



　LMは、「Ponta」の「便利・おトク・楽しい」世界が、いつでもどこでも広がる生活密着型サービスを提供しています。



ポンタクロースのクリスマスパーティー2025　概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/858_1_20ebb5cc428f8e9878891c47b299b19a.jpg?v=202512100127 ]
参加アカウント・賞品

アカウントごとに以下の賞品を抽選でプレゼントします



ローソン（@akiko_lawson(https://x.com/akiko_lawson/)）


・3,900Pontaポイント　3名様


・390Pontaポイント　10名様


・39Pontaポイント　4,987名様






味の素AGF【公式】（@agfcm2(https://x.com/agfcm2)）


・「ブレンディ(R)」スティック 5箱セット　20名様
　　-カフェオレ
　　-とろけるミルクカフェオレ
　　-キャラメルカフェオレ
　　-紅茶オレ
　　-ルイボスティーオレ
・5,000Pontaポイント　5名様
・1,000Pontaポイント　10名様
・500Pontaポイント　30名様







【公式】大和コネクト証券（@CONNECT_daiwa(https://x.com/CONNECT_daiwa)）


・10,000Pontaポイント　15名様


・5,000Pontaポイント　60名様


・1,000Pontaポイント　450名様


・100Pontaポイント　975名様






ハワイアンズ【公式】（@srh_staff(https://x.com/srh_staff)）


・ホテルハワイアンズ無料ペア宿泊券　5名様
・ハワイアンズ無料ペア入場券　30名様
・10,000Pontaポイント　1名様
・500Pontaポイント　80名様






ざっくぅ【公式】（@zaq_official(https://x.com/zaq_official)）


・ざっくぅ×Ponta限定コラボグッズ2点セット　100名様
　　-キャンバスランチトート
　　-アクリルキーホルダー
・Amazonギフトカード1,000円分　20名様
・Amazonギフトカード200円分　20名様
・Amazonギフトカード100円分　260名様
・1,000Pontaポイント　20名様
・100Pontaポイント　20名様
・50Pontaポイント　560名様







パックマン公式_JP（@BNEI_PACMAN_JP(https://x.com/BNEI_PACMAN_JP)）


・AirPods　3名様


・10,000Pontaポイント　1名様


・1,000Pontaポイント　10名様


・200Pontaポイント　150名様






Ponta（＠Ponta(https://x.com/Ponta)）
・1,000Pontaポイント　15名様
・20Pontaポイント　1,485名様





※計7つの全てのアカウントの抽選に参加いただくことが可能です


※ポイントの加算は2026年1月末ごろの予定です


※賞品の発送は2026年2月末ごろの予定です



Wチャンス

Ponta公式Xアカウントをフォローし、各アカウントの対象投稿のWチャンス画像もしくはキャンペーンページの「Wチャンスに参加」ボタンから、「ポンタクロースに願いを」のキーワードなどが記載された投稿画面を開き、「クリスマスにほしいもの」をXで投稿することで抽選に参加できます。抽選で以下のPontaポイントをプレゼントします。


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/858_2_1c7851ee352f966f0e83457a1c9053ce.jpg?v=202512100127 ]

※ポイントの加算は2026年2月末ごろの予定です




※キャンペーン内容は変更となる場合があります。詳細はキャンペーンページをご確認ください