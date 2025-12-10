群馬みなかみ ほうだいぎスキー場 12月13日オープン　極上パウダースノーでスキーヤーからワンちゃんまで熱狂！

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社みなかみ宝台樹リゾート（本社:群馬県利根郡みなかみ町、代表取締役 横瀬寛隆）が運営する「群馬みなかみほうだいぎスキー場」（以下「ほうだいぎスキー場」）は、2025年12月13日（土）、2025-2026シーズンの営業を開始します。

今シーズンは、パウダースノーがコアなスキーヤーを惹きつける非圧雪の「ツリーラン」エリアの拡大や、愛犬と雪上を駆ける「ドッグコース」の常設化、さらには本格的なラーメン店の直営オープンなど、過去最大級のチャレンジを行います。そして、12月21日（日）には毎年恒例のサンタクロースがゲレンデにやってくるイベントも実施いたします。

ふわふわのパウダースノーを楽しむツリーランエリアの拡大

先シーズンオープンした、中級者以上向け「NT west」「クレイン」の２つのツリーランエリアは、ふわふわのパウダースノーと自然のままの非圧雪エリアが広がり、手付かずの森林を滑走するスリルと爽快感を存分に味わっていただくことができます。特に、上級者向けに設計されたエリアは、チャレンジングな滑りを求める方々にとって最適です。今シーズンはさらに初心者向け「NT east」中級者向け「サンダーズ」の２つのツリーランエリアがオープンとなり、計4か所のツリーランエリアでほうだいぎスキー場の極上パウダースノーをよりお楽しみいただくことができるようになりました。

愛犬と雪上を駆ける「ドッグコース」を常設化

昨年3月に一日限定で開催し、50匹のワンちゃんが参加して大好評を博した「The DOG DAY in HO-DAIGI」の反響を受け、今シーズンよりドッグコースとドッグランを常設します。

雪上での常設ドッグコースは稀少であり、「愛犬の最高の笑顔」を雪山でご覧いただくことができます。非日常の雪山で、愛犬と飼い主が並走して滑ることで一体となって楽しめる、新たなスノーアクティビティの場を提供いたします。

また、ドッグコースの常設に合わせ、付近にはドッグコースのチケットや犬用のおやつを販売するドッグカフェをオープンいたします。

オープンハウスグループ初の直営ラーメン店「たからや」をオープン

ほうだいぎスキー場にはゲレンデ付近のほうだいぎ食堂から山頂の沖縄そばまで、さまざまなレストランも充実していますが、今シーズンは新たにラーメン屋「たからや」を、ほうだいぎ食堂内にオープンいたします。この「たからや」はほうだいぎスキー場の直営のラーメン屋であり、オープンハウスグループとして初の直営ラーメン屋の誕生となります。スキー場のおじさんずたちと本気で手がける一杯で、頑張った体に染みわたる、至福の一杯をご提供いたします。

※「おじさんず」はみなかみ宝台樹リゾート社員のSNSでの愛称です

群馬みなかみ ほうだいぎスキー場（旧名：宝台樹スキー場）とは

都心から車で約2時間30分（関越自動車道 水上ICから19km 約30分）、東京駅から新幹線とバスを合わせて約1時間30分の場所に位置し、都市部からアクセスがしやすいスキー場です。スキー場内の最高地点は標高1,400mにのぼり、積雪量が豊富でワールドクラスのパウダースノーを堪能することができます。最大傾斜度40度のアクティブなコースから、ビギナーでも安心して楽しめるファミリーゲレンデまで多彩なコースが展開されていて、どんなシーンでも時間を忘れて楽しむことができます。

昨シーズンは、ゲレンデ内にプライベートサウナ付きトレーラーハウス「Earthboat Minakami Hodaigi」（愛犬と共に宿泊可能）がオープンし大好評をいただいているほか、木々の間を滑走できる非圧雪の「ツリーランエリア」を新設、さらにジャンプやスライドが楽しめる「スノーパーク」を、石川敦士さん率いるプロスノーボーダーチーム「SCLOVER」（スクローバー）の監修により、リニューアルいたしました。

今シーズンも、12月21日（日）10:00～15:00にファミリーゲレンデにて実施予定のサンタクロースが出現するイベントをはじめ、さまざまな企画を進めてまいります。

施設概要

群馬みなかみほうだいぎスキー場

ホームページ：https://hodaigi.jp/

所在地：〒379-1721 群馬県利根郡みなかみ町藤原3839-1

公式Instagram：https://www.instagram.com/hodaigi.ski.camp/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@user-cv8wh7ni6j

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com/

企業概要

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 202億3,549万円

従業員数（連結）6,620名（2025年9月末時点）