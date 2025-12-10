『Japan Travel by NAVITIME』が日本サービス大賞　内閣総理大臣賞を受賞！

株式会社ナビタイムジャパン

株式会社ナビタイムジャパン（代表取締役社長：大西 啓介、本社：東京都港区）は、訪日外国人観光客向けナビゲーションアプリ『Japan Travel by NAVITIME』が、「第5回 日本サービス大賞」（主催：公益財団法人日本生産性本部 サービス産業生産性協議会）にて、応募総数768件の中から、「内閣総理大臣賞」を受賞しましたので、お知らせいたします。

■賞名

「内閣総理大臣賞」

■特に評価されたポイント

１．旅行に必要な機能と情報をワンストップで提供する優れた価値提案：あらゆる交通手段を網羅した経路探索機能に加え、新幹線を含む列車やイベント、宿泊等の予約をワンストップで提供。圧倒的な情報量で、多様な関心やニーズを持つ観光客にユニークな旅行体験を提案している。



２．地域や観光事業者と連携協力し、新たな観光資源の発掘に貢献：アプリの利用履歴等から取得される訪日観光客の動態情報を自治体・DMOや観光事業者向けに提供することで、新たな観光資源の発掘を促し、地域の魅力向上につなげている。



３．新たな体験価値を創造する共創型プラットフォーム：多様なニーズを持つ訪日観光客と日本の優れたサービスをマッチングすることで、訪日観光客の体験価値の向上に貢献するとともに、日本のインバウンド市場の活性化に寄与している。

日本サービス大賞Webサイトでの紹介ページ

https://service-award.jp/result_detail05/prime.html#ttllink

■受賞対象

訪日観光ナビゲーションアプリ『Japan Travel by NAVITIME』

https://www.navitime.co.jp/pcstorage/html/japan_travel/english/

『Japan Travel by NAVITIME』は、訪日外国人観光客向けのナビゲーションアプリです。13言語に対応し、旅マエの計画・手配から、旅ナカの経路案内、旅アトの体験共有までシームレスにサポートします。主な機能として、ドアtoドアのルート検索、徒歩ナビゲーション、カーナビゲーション、スポット検索（フリーWi-Fi、手荷物預かり所等）、観光記事、旅行プランニング、旅程投稿、モデルプラン、ホテル・アクティビティの予約などが可能です。

また、アプリから得られたデータを解析し、地域の観光資源の発掘や観光施策にも活用いただいています。旅行者が快適に訪日観光を楽しめることを支援するとともに、観光業界の活性化にも貢献します。2013年10月よりサービス開始。

なお、本受賞は『Japan Travel by NAVITIME』にとって、「第8回『ジャパン・ツーリズム・アワード』経済産業大臣賞」、「2024年度 グッドデザイン賞」に続く、3つめの受賞となります。

■日本サービス大賞とは

2015年から隔年で実施しており、業種・業態・組織の規模を問わず、国内全ての民間サービスから、サービスの高度化と産業の発展を先導する、きらりと光る新しい価値を提供しているサービスや、これまでになかった新しいやり方を実現している「革新的な優れたサービス」を幅広く表彰するものです。

http://service-award.jp/

企業、自治体の方からのお問い合わせ

ナビタイムジャパンのトラベル事業では、企業や官公庁・自治体との連携や、移動や観光誘客に関連した広告掲載、インバウンドの行動データ分析など、サービス/ソリューションの提供も行っています。

以下サイトの「お問い合わせ」フォームよりご連絡ください。

https://tourism-solution.navitime.co.jp/service/inbound

