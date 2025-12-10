【前編】自宅の電気トラブルで利用者が感じた不安と次回選びたい電気工事会社の条件（電気工事会社「設備人」調査）

合同会社スターライト

自宅で突然ブレーカーが落ちたりコンセントが使えなくなったりしたとき、多くの人は「とにかく早く直したい」と同時に「本当にこの業者に任せて大丈夫だろうか？」という不安も抱きます。

関西エリア（大阪府・京都府・兵庫県）でブレーカー・コンセント・照明・アンテナ工事、給湯器交換などの電気工事を手がける「設備人（SETSUBIT）」（https://star-light15.net/ ）は、こうした電気トラブルの場面で利用者がどんな情報源を頼りにし、何社に連絡し、どのようなポイントを比較して依頼先を決めているのかを調査しました。

料金の安さだけでは選ばれにくい今、利用者が本当に求めている「安心」とは何か。情報収集や業者比較のどこに不便さや難しさを感じているのか。そして次回トラブル発生時にはどの程度比較検討したいと考えているのか。調査結果をもとに、電気トラブル対応を担う会社にとっての改善のヒントを整理してお伝えします。

Q1. 自宅で電気トラブルが起きた際、対応方法や相談先・修理業者について考えるうえで、あなたが「最初に」使った情報源を教えてください。

Q2. 修理や相談のために、電気工事業者などの専門的な相談先に、実際に電話やメール・問い合わせフォームなどで連絡した先は、合計でいくつありましたか。

Q3. 実際に連絡した先の中から、最終的に依頼する相手を決める際、特に比較・確認したポイントを教えてください。※Q2で「連絡した」と回答した人が対象（複数回答可：注1）

- 最も多かったのは「インターネット検索」という回答で、29.0％（29人）を占めました。まずは自分で状況を調べ、原因や対処の方向性をつかみたいと考える人が多い様子がうかがえます。また、検索で得られる情報量の多さが、初動の手段として選ばれやすい背景にあるのでしょう。- これに続き、「電力会社へ直接問い合わせた」が22.0％（22人）となり、急ぎの判断が必要だと感じた場合ほど、専門機関に頼ろうとする動きが強まるようです。- 既存のつながりを頼ったケースも一定数あり、「これまで利用したことのある電気工事業者・修理業者の連絡先」が11.0％（11人）、「マンション管理会社・大家・住宅メーカーから渡されていた連絡先」が10.0％（10人）でした。過去の利用経験や、入居時に案内された連絡先を手元に残している人も多く、安心感につながっていると考えられます。- また、「親族や知人に相談した」が7.0％（7人）、「以前から知っている業者へそのまま連絡した」が6.0％（6人）となり、身近な相手に頼る行動も見られました。- そのほかの情報源としては、「口コミサイトや比較サイトを参考にした」が5.0％（5人）、「チラシや新聞折込を見た」が5.0％（5人）でした。- 「SNSや動画サイトを利用した」は3.0％（3人）にとどまり、検索エンジンとの利用率の差が大きく開いています。- 最も多かったのは「1か所だけ連絡した」という回答で、58.0％（58人）に達しました。急なトラブルの場面では、深く比較するよりも、まずは目についた業者や信頼できそうな窓口に絞って相談する人が多いと考えられます。電気関連の不具合は生活への影響が大きく、早く対処したいという心理が働きやすいのでしょう。- 一方で、「連絡はせず、自分や家族だけで様子を見た・対処した」が24.0％（24人）となり、約4人に1人は業者に相談せずに判断していたことがわかります。状況が軽度だったり、原因に心当たりがあったりと、まずは自力で対応してみるという行動が背景にあると思われます。- 比較検討の動きも一定数見られ、「2か所に連絡し、比較した」が12.0％（12人）、「3か所以上に連絡し、比較した」が6.0％（6人）でした。費用や作業内容の違いを慎重に見極めたい人は、複数社に問い合わせてから判断する傾向があるようです。注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、最終的に依頼する相手を決める際、特に比較・確認したポイントをより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「料金の内訳や、追加料金の条件がどれだけ分かりやすく説明されていたか」で、27.6％（21人）となりました。電気工事のように費用の幅が大きくなりやすいサービスでは、曖昧な説明があると不安が残りやすく、透明性の高さが判断材料として重視されていることがうかがえます。- 続いて「管理会社・親族・知人など、紹介してくれた人への信頼感」が26.3％（20人）となり、第三者からの紹介が安心材料として機能している様子が読み取れます。- 「作業料金の安さ（基本料金・出張費・作業費などの合計）」は25.0％（19人）で、費用そのものを比較の軸にしている人も多く、価格と内容のバランスを見極めたいという意識が表れています。- また、「24時間・夜間・土日祝など、対応可能な時間帯の広さ」が22.4％（17人）、「到着までの早さ（何分～何時間で来られるか）」が18.4％（14人）となり、緊急性が伴うケースほど、スピード感や対応範囲の広さが重要視されていると考えられます。- 情報収集面では「インターネット上の口コミ・評価・レビュー内容」が19.7％（15人）でした。事前に利用者の声を参照することで、対応の質や不明点の有無を判断しようとする傾向がみられます。- 一方で、「会社の規模や知名度（大手かどうか等）による安心感」は14.5％（11人）にとどまり、規模よりも具体的な対応内容や料金説明のほうが重視されている印象です。- その他として、「電話やチャットでの説明の分かりやすさ・丁寧さ」が7.9％（6人）、「ホームページやチラシに載っている実績・事例・会社情報の充実度」が5.3％（4人）、「その他」が2.6％（2人）という結果でした。比較の軸は多岐にわたりますが、総じて不安を減らせる情報が重視されていると言えるでしょう。お問い合わせはこちらから！ :https://star-light15.net/contact/

調査日： 2025年12月5日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査対象・人数：

- 過去3年以内に自宅で電気トラブル（例：ブレーカーが落ちる／漏電／スイッチやコンセントが使えない／コンセントまわりの異常など）を経験し、その際の対応や業者選びの判断に自ら関わった人：100名

<<調査結果の利用条件>>

- 情報の出典元として「関西エリアの電気・水まわりトラブルに24時間対応する設備人（SETSUBIT）」を明記してください。- ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：

https://star-light15.net/(https://star-light15.net/)

設備人（SETSUBIT）について

設備人（セツビット）は、関西エリア（大阪府・京都府・兵庫県）を中心に、電気トラブルと水まわりトラブルに対応する修理サービスです。ブレーカーやコンセント、照明、アンテナ工事、給湯器交換などの電気工事から、トイレ・キッチン・お風呂・洗面所の水漏れやつまりまで、住まいの「困った」に24時間365日体制でお応えします。

「どこに相談すればいいか分からない」「このまま使い続けて大丈夫か不安」といったお悩みに対して、まずは気軽に相談できる存在として、電話・WEBフォームから無料でご相談を受け付けています。

Point（1）最短10分で駆けつけるスピード対応

設備人は、関西エリアをカバーする拠点ネットワークから、最寄りのスタッフが最短10分で現場に急行できる体制を整えています。

早朝・深夜・土日祝日を問わず、24時間365日受付しているため、「急にブレーカーが落ちた」「深夜にコンセントから火花が出た」といった緊急トラブルにも、いつでもご相談いただけます。

Point（2）ご相談無料・事前見積り・キャンセル料なしの明朗会計

電気工事や水まわりの工事は専門性が高く、料金の妥当性が分かりにくい分野です。設備人では、作業前に必ず現場を確認し、作業費・材料費（部品代）・廃材処分費を含めたお見積りを事前にご提示します。お見積り費用や出張費、早朝・深夜の追加料金、見積り後のキャンセル料は一切いただきません。

金額にご納得いただけない場合は、その場でキャンセルしていただいて構いませんので、「まずは費用感だけ知りたい」という方でも安心してご相談いただけます。

Point（3）経験豊富な専門スタッフが電気と水まわりをワンストップ対応

設備人には、経験豊富な専門スタッフが多数在籍しており、法令に準拠した安全な施工を行っています。電気だけでなく、水まわり（トイレ・キッチン・お風呂・洗面所）のトラブルにも対応しているため、住まいの「電気」と「水」のお困りごとを一社でまとめて相談できるのが強みです。

接客マナーや安全対策に関する社内研修も継続的に行い、「住まいのかかりつけ」として、安心してお任せいただける体制を整えています。

設備人 概要

- 会社名：合同会社スターライト- 屋号：設備人（SETSUBIT）- 本社所在地：大阪府豊中市東豊中町六丁目3番10号- 事業内容：電気工事事業・水道施設工事業 ほか- 代表：赤嶺 美奈- 電話番号：0120-219-695- コーポレートサイト／サービスサイト：https://star-light15.net/(https://star-light15.net/)