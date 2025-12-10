『リネージュM』視聴者限定！オリジナルグッズ&ギフトカードが抽選で当たる！「年末放送2025！クリスマス直前SP」が12月18日(木)19時～生配信決定！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PCオンラインRPG「リネージュ」のモバイル版タイトル『Lineage M(以下、リネージュM)』のサービス、運営をしているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2025年12月10日(水)に公式生放送「年末放送2025！クリスマス直前SP」の決定、およびゲーム内イベント２種の開始をお知らせします。

■公式生放送「年末放送2025！クリスマス直前SP」

【配信日時】

2025年12月18日(木) 19時～

【配信プラットフォーム】

YouTube：https://youtube.com/live/OGkcZP4WSVE

【出演者】 (敬称略)

ちゅうにー（MC）

鈴木 一(サービスチームリーダー)

具 敬謀 (コーディネーター)

【概要】

2025年を締めくくる、毎年恒例の「年末放送2025！クリスマス直前SP」を今年も生放送でお届けします。

年末恒例の表彰式やクイズなど2025年を振り返るだけでなく、ゲーム内アトラクションや2026年のアップデート情報など、内容盛りだくさんでお届けします。

さらに、今年は抽選でオリジナルグッズやギフトカードが当たる視聴者限定プレゼントキャンペーンも開催予定なので、ぜひご視聴ください。

また、年末放送決定を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンも開催中です。

リネージュM公式Xアカウント( https://x.com/LineageM_JP )をフォローして、生放送決定ポストをリポストしていただいた方の中から抽選で2名様に「[マジックドールカード]クリスマスエルフ」をプレゼントします。

対象ポスト：https://x.com/LineageM_JP/status/1998588657566101725?s=20

≪公式生放送「年末放送2025！クリスマス直前SP」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24642

■氷の女王の秘密の箱

【開催期間】

2025年12月10日(水) 定期メンテナンス終了後 ～ 2025年12月24日(水) 定期メンテナンス前まで(予定)

【概要】

期間中、レベル60以上のキャラクターが入場可能なイベントダンジョン「氷の宮殿の隠された部屋」がオープンします。

イベントダンジョン「氷の宮殿の隠された部屋」は、イベントクエストを通じて獲得できる「氷の女王の秘密箱(イベント)」から入手可能な「氷の宮殿の秘密の地図(イベント)」を使用する事で入場でき、ダンジョン内のモンスターを討伐すると、様々なドロップアイテムを獲得する事ができます。

さらに、「氷の女王の秘密箱(イベント)」からは、低確率で日本専用新変身カード「氷の女王」が手に入る可能性がありますので、ぜひイベントクエストをクリアして毎日ダンジョンに挑戦してください。

≪「氷の女王の秘密の箱」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24648

■ジグラット シーズン4

【開催期間】

2025年12月10日(水) 定期メンテナンス終了後 ～ 2025年12月24日(水) 定期メンテナンス前まで(予定)

【概要】

期間中、全サーバーのプレイヤーと同じステータスで戦うバトルロイヤル形式のPVPコンテンツ「ジグラット シーズン4」がオープンします。

「ジグラット」では、レベル、ステータス、スキル、変身が統一され、所持品も「ジグラット」内で使用可能な補給品のみとなり、最後まで生き残ったプレイヤーが勝者となります。

「入場⇒アイテム集め⇒買い物⇒1回戦⇒決勝戦」とゲームが進行し、参加報酬と一緒にランキングに応じて専用ニックネーム等の報酬を獲得できます。

≪「ジグラット シーズン4」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24649

このほかにも、「氷の女王の変身ガチャパック補給箱」や、「氷の女王のピックアップパッケージ」の登場などさまざまなアップデートが行われました。

≪「2025年12月10日更新のご案内」はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24651

■ゲーム概要

大ヒットゲームとして世界各国で名高い『リネージュ』をもとにした、スマートフォンMMORPGです。

血盟員を導く戦場の主役「君主」、強靭な肉体と攻撃力を誇る「騎士（ナイト）」、遠距離攻撃と精霊魔法に特化した「エルフ」、多種多用な魔法を駆使して相手を翻弄する「魔術師（ウィザード）」、強力な近接攻撃力を誇る「ダークエルフ」、範囲攻撃スキルや妨害スキルを駆使して戦う「銃士」、竜の力を借りて特殊な「覚醒」スキルを使用する「竜闘士」、強靭な肉体で大きな盾と暗黒魔法を操る「暗黒騎士」、片手剣と盾と神聖魔法を操る「神聖剣士」、斧や槍と盾を同時に装備し様々な攻撃や生存に特化したスキルを使用する「狂戦士」、高い攻撃力と多彩なスキルを持ち合わせた「死鎌士」、稲妻を纏い最強の槍を扱う「雷鬼」、「ルーンソード」をメインに扱うペトラの守護者「魔剣士」が紡ぐ、剣と魔法と血の盟約が織り成す唯一無二の世界観。

さまざまな人々が冒険や血盟や戦争を通して交差し、あなたの人生にとって、かけがえのない友人やライバルとなることでしょう。また、アイテムはゲーム内の商店で売却する事ができる他、取引所を通じて他のプレイヤーとのアイテムの売買が可能となり、自分の所有しているアイテムは資産となり、リアルと同じような経済感覚を楽しめます。

【タイトル情報】

タイトル名：Lineage M(リネージュM)

ジャンル：MMORPG

サービス開始日：2019年5月29日

価格：ダウンロード無料・アイテム課金有り

対応プラットフォーム：App Store/ Google Play/ PURPLE(Windows)

開発：NCSOFT

運営元：NC Japan K.K.

コピーライト：(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

公式サイト：https://lineagem-jp.com/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/LineageM_JP

リネMサービスチームX(旧Twitter)：https://x.com/LM_JP_Staff

公式LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40fnq6380k

公式Facebook：https://www.facebook.com/LineageM.JP

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/LineageM_JP

※当プレスリリースの内容は2025年12月10日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。