¥ïー¥Û¥ê45¼þÇ¯µÇ°´ë²è¡¢2026Ç¯1·î¡ÈÊ¡ÂÞ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡É»ÏÆ°¡Î¥ïー¥Û¥ê¶¨²ñ¡Ï
¡¡¥ïー¥¥ó¥°¥Û¥ê¥ÇーÀ©ÅÙ¤ò»Ù±ç¤·¡¢Â¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥ïー¥¥ó¥°¡¦¥Û¥ê¥Çー¶¨²ñ¡ÊJAWHM¡Ë¤Ï¡¢¥ïー¥¥ó¥°¥Û¥ê¥ÇーÀ©ÅÙ¤¬ÆüËÜ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¸ÂÄê´ë²è¡Ö¥ïー¥Û¥ê45¼þÇ¯ Ê¡ÂÞ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö³¤³°¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢´Ñ¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢¥ïー¥¥ó¥°¥Û¥ê¥Çー¤ÏºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¶¨²ñ¤Ç¤ÏÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ø³¤³°¤Ø°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¼ã¼Ô¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡Ù¤È¤·¤ÆËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÃêÁª¤Ç¡È¥ïー¥Û¥ê½àÈ÷¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÆÃÊÌ¥µ¥Ýー¥È¡É¤¬Åö¤¿¤ë
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤«¤é±þÊç¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢¥ïー¥Û¥ê½àÈ÷¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÆÃÊÌ¥µ¥Ýー¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ýー¥ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢½é¤á¤Æ³¤³°¤ØÄ©Àï¤¹¤ëÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡¢45¼þÇ¯¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¶ñÂÎÅª¤ÊÆÃÅµÆâÍÆ¤Ï¡¢¸åÆü¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ±þÊç¼õÉÕ¤Ï12·î15Æü¥¹¥¿ー¥È
ÃêÁª±þÊç¤Î¼õÉÕ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î15Æü¤è¤ê³«»ÏÍ½Äê¡£
¾ÜºÙ¡¦±þÊçÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¸ø¼°SNS¤Ç½ç¼¡¸ø³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃêÁª±þÊç¼õÉÕ¡§2025Ç¯12·î15Æü～2026Ç¯1·î14Æü
¡¦ÅöÁª¼ÔÈ¯É½¡§2026Ç¯1·î²¼½Ü
¢£ ¼ã¼Ô¤Î¡Ö³¤³°Ä©Àï¡×¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë45¼þÇ¯´ë²è
¥ïー¥¥ó¥°¥Û¥ê¥ÇーÀ©ÅÙ¤Ï¡¢1980Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÀ¸³è¡¦½¢Ï«·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁªÂò»è¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜµ¢¹ñ¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤âÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤È¤¤¤ï¤ì¤ëº£¡¢¡È20Âå～30Âå¤Ç³¤³°¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢Àß·×¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£45¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤«¤é³¤³°¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤è¤êÁ°¸þ¤¤Ê°ìÊâ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥ïー¥¥ó¥°¥Û¥ê¥Çー¤È¤Ï
¡¡¥ïー¥¥ó¥°¥Û¥ê¥ÇーÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢Æó¤Ä¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è´Ö¤Î¼è¤ê·è¤áÅù¤Ë´ð¤Å¤³Æ¡¹¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤¬¡¢Áê¼ê¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎÀÄ¾¯Ç¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¤ä°ìÈÌÅª¤ÊÀ¸³èÍÍ¼°¤òÍý²ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÄê´ü´Ö¤ÎµÙ²Ë¤ò²á¤´¤¹³èÆ°¤È¤½¤Î´Ö¤ÎÂÚºßÈñ¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Î½¢Ï«¤òÁê¸ß¤ËÇ§¤á¤ëÀ©ÅÙ¡£
¡¡´Ñ¸÷¥Ó¥¶¡¢Î±³Ø¡¢³ØÀ¸¥Ó¥¶¡¢½¢Ï«¥Ó¥¶¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤¿¼ã¼Ô¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥¶¤Ç¡¢¤É¤³¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤òÎ¹¹Ô¤·¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¸ì³Ø³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ó¥¶¤¬¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥ïー¥Û¥ê45¼þÇ¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡ÆüËÜ¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¥ïー¥¥ó¥°¥Û¥ê¥Çー¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥ïー¥¥ó¥°¥Û¥ê¥Çー¥Ó¥¶¤¬¼õÍý¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬1980Ç¯12·î1Æü¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¼þÇ¯¥¤¥äー¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥ïー¥¥ó¥°¥Û¥ê¥Çー¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ù¤¯¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ïー¥Û¥ê¤òºÇ¹â¤ÎÂÎ¸³¤Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤äSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥ïー¥Û¥ê¤Ê¤é¥ïー¥Û¥ê¶¨²ñ(R)
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥ïー¥¥ó¥°¡¦¥Û¥ê¥Çー¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥ïー¥¥ó¥°¥Û¥ê¥ÇーÀ©ÅÙ¤ÎÉáµÚ¤ÈÃÏ°Ì¸þ¾å¤Î°Ù¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÄÂÎÌ¾¾Î ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥ïー¥¥ó¥°¡¦¥Û¥ê¥Çー¶¨²ñ
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5-27-5 ¥ê¥ó¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¿·½É16F
Íý»öÄ¹ ¡§ÃÓ¸ý¡¡½§
URL ¡§http://www.jawhm.or.jp/