データマーケティングプラットフォーム「b→dash」がIT導入補助金対象ツールに認定

株式会社データX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：安部泰洋） は、同社が提供するデータマーケティングプラットフォーム「b→dash(https://bdash-marketing.com/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=subsidy_bdash_251210)」がIT導入補助金2025の対象ツールとして採択されたことをお知らせします。

■IT導入補助金について

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者様の業務効率化やDX推進を目的に、国がITツール導入費用の一部を補助する制度です。対象となるITツールは、機能・価格・サポート体制・セキュリティなど、所定の基準を満たし事務局の審査を通過したものに限定されます。

IT導入補助金2025の詳細はこちら(https://it-shien.smrj.go.jp/about)

■「b→dash」について

b→dash(https://bdash-marketing.com/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=subsidy_bdash_251210)は、「データの取込・加工・統合・抽出・活用」を「ノーコード」かつ「All in one」で実現するデータマーケティングプラットフォームです。専門知識や複数ツール運用が不要となり、中小企業～大企業まで幅広い組織でデータ活用の最適化を支援しています。

<主な特徴>

１.必要な機能をAll in oneで搭載

CDP、MA、BI、web接客など、データマーケティングに必要な16機能を1つのシステムに統合することが可能で、複数ツール運用に伴う運用工数を大幅に削減することができます。

２.ノーコードでのデータ活用を実現

データを活用するうえで発生するデータ準備の加工・統合・抽出作業を、ノーコード且つGUI操作で実現し、エンジニアの工数をかけずに、誰でも簡単にデータ活用を行えます。

３.導入・活用まで一気通貫のサポート体制

データ構築、施策設計、活用支援まで手厚くサポートし、必要に応じて、運用に伴う作業をアウトソーシングすることも可能です。

４.AIによる顧客アプローチの最適化

顧客一人ひとりに最適なタイミング・チャネル・コンテンツをAIが自動チューニングし、配信精度を高めながら、企画・運用にかかる工数を削減します。

b→dashについて詳しく知りたい方はこちら(https://bdash-marketing.com/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=subsidy_bdash_251210)

■会社概要

株式会社データX

所在地：〒160-0023東京都新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル26階

代表取締役社長：安部泰洋

設立：2010年4月6日

URL：https://bdash-marketing.com/(https://bdash-marketing.com/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=subsidy_bdash_251210)

事業内容：「b→dash」「kpiee」の開発、販売、導入 / 「b→dash for Sales」の提供