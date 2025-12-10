【2026年1月19日まで】最大250万円！豊橋で事業開発に取り組む初期のスタートアップを応援する「スタートアップチャレンジ交付金」受付中

豊橋市豊橋で事業開発に取り組む初期のスタートアップを応援「スタートアップチャレンジ交付金」受付中スタートアップの皆さま、愛知県豊橋市で事業開発に取り組むチャンスです！

豊橋市では、起業初期のスタートアップの事業開発を積極的に後押しするため、令和4年度にスタートアップチャレンジ交付金制度を創設。

過去3年で14社のスタートアップを支援し、令和6年度は、建築業界の材料と人の課題を解決するマッチングプラットフォームの開発や、微細藻類株を用いて抗肥満作用を持つ希少物質を大量生産する事業を行うスタートアップなど5社を支援しました。

令和４・5年度の支援先も、次の資金調達を実現するなど、事業成長に繋がっています。

そんな「豊橋市スタートアップチャレンジ交付金」が本年度の受付を開始しました！

受付期間は2026年１月19日（月）までとなっています。

たくさんのご応募をお待ちしております！

ポイント１. 事業活動開始前に必要な資金を支援

本制度は、スタートアップの事業開発を支援するため、交付金として事業活動を開始する前に資金支援します。

ポイント２. 市外のスタートアップも交付対象に

市内に拠点の設置を予定する場合は、市外のスタートアップも交付対象となります。（交付決定後概ね１年以内に設置すること）

ポイント３. 地域の事業者とのマッチングなど交付後も積極支援

本市では、地域の事業者とのマッチングやベンチャーキャピタルとの個別相談会、実証実験の支援など関連事業を通じて、交付後の支援も積極的に行います。

交付金の額

交付対象経費の２分の１以内の額で、交付対象事業者の区分に応じて以下の上限とします。

交付決定までの流れ・スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25583/table/856_1_4092f209e8963618c99afb109e6d2e41.jpg?v=202512100457 ]

書類審査及び有識者によるプレゼン審査を通過したスタートアップに対して、予算の範囲内で交付します。（予算：1,000万円）

申請受付開始 ：11月25日（火）

申請締め切り ：1月19日（月）17時まで

書類審査結果通知 ：1月28日（水）頃

プレゼン審査 ：2月6日（金）午後

交付決定 ：3月中旬頃

本交付金の詳細については、下記リンクよりホームページをご確認ください。

https://www.city.toyohashi.lg.jp/57813.htm

過去3年の交付決定事業者については、下記リンクよりホームページをご覧ください。

https://www.city.toyohashi.lg.jp/57814.htm