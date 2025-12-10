【ウェビナー開催】葬儀社マーケティング新常識～集客改善と受注5倍の成功事例を解説～

株式会社オースタンスお申し込みはこちら :https://ostance.com/lab/seminars/ib1hdgogzx98i4fuks9twdqu?utm_source=press_release&utm_medium=social&utm_campaign=promotion-1210

葬儀業界では 「何から改善すべきかわからない」「リスティングをやっているのに成果が伸びない」といった課題を抱える企業が増えています。

特に、

- CPO（成約単価）の高騰- 広告だけで終わる分断された施策- 資料請求後フォローが弱くCVRが頭打ち- 緊急層／事前層で戦略を分けられていない

など、業界全体で共通する“構造的ボトルネック”が成果に影響を与えています。

シニア向けマーケティング・事業開発支援に特化している当社オースタンスは、複数の葬儀企業のマーケティング支援を行い、広告運用・MEO・CRM改善などで実績を蓄積してきました。

本セミナーでは、 CPO300%改善・受注5倍を実現した葬儀企業の成功パターンをもとに、入口施策→CRM→営業コミュニケーションまでを一気通貫で最適化する方法を解説します。

「とりあえず広告」「とりあえずリスティング」から脱却し、 マーケティング全体の“改善優先順位”が明確にわかる内容をお届けします。

このような方におすすめ

セミナー詳細

- 葬儀社のマーケティング責任者- 担当者リスティングやMEOなどの最低限の施策は実施しているが成果が頭打ち- 資料請求後のフォローやCRMに課題を感じている- 受注率が安定せず、営業コミュニケーションが属人化している- マーケティング全体の どこがボトルネックなのか知りたい◇アジェンダ- 会社・事業紹介- 葬儀市場におけるマーケティングの最新動向- 成功する葬儀マーケティングの全体像とチェックポイント- 受注率を底上げする広告・CRMコミュニケーション設計- CPO300％改善＆受注5倍を実現した当社支援事例◇開催概要- 開催日時：2025.12.15 16:00～17:00- 参加費：無料- 開催形式：Webセミナー

お申し込みはこちら :https://ostance.com/lab/seminars/ib1hdgogzx98i4fuks9twdqu?utm_source=press_release&utm_medium=social&utm_campaign=promotion-1210

株式会社オースタンスについて

オースタンスは、「歳を重ねて、楽しみがある人生に。」というビジョンを掲げ、シニア世代向けにサービスを展開しています。また、シニア世代向けにサービスを展開している企業に、事業開発/システム開発/集客・グロース支援/CRM設計/CSサポート/調査リサーチ/ユーザー共創などを一気通貫して支援しています。

オースタンス法人向けサービス：https://ostance.com/services/business/

調査・研究機関「シニアDXラボ」について

「シニアDXラボ」は、ITを活用してシニア世代の生活にポジティブな変化を生み出すための、未知の知見の発掘・提言をミッションとしています。趣味人倶楽部を運営する株式会社オースタンスが、保有するシニアの行動データや課題解決の知見を元に、シニアの研究をする専門家に参画いただき、共同で研究を推進します。

調査・研究機関「シニアDXラボ」：https://ostance.com/lab/

お問い合わせ

弊社サービスに関する資料請求やお問い合わせ

株式会社オースタンス 広報担当

メールアドレス：info@ostance.com

TEL：03-6420-0990