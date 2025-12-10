回答募集：日本企業の「社外連携を通じた事業活動」について。

一般社団法人日本オープンイノベーション研究会

一般社団法人日本オープンイノベーション研究会（以下、JOIRA）は、オープンイノベーションに企業が取り組む現状をより皆様に知っていただくための調査として、日本企業の社外連携を通じた事業活動に関する調査「Open Innovation Survey 2025」を開始。

回答の募集を開始したことをお知らせします。

https://asurvey.jp/a/do.php?id=oisurvey2025 （オンライン：所要時間 約15分）

事業会社等で社外連携や共創に関する意思決定や実務に関わる皆様、ご協力ご回答のほど宜しくお願い申し上げます。

■ 調査概要

JOIRA初の全国調査「Open Innovation Survey 2025」

調査名：「Open Innovation Survey 2025」

調査目的：

企業における社外連携・共創活動（オープンイノベーション）の実態を多面的に把握し、企業価値向上、事業創出、組織能力強化といった観点から、その取組状況や成果・課題を可視化すること。

調査対象：事業会社等で社外連携や共創に関する意思決定や実務に関わる方

主な調査項目：

企業・組織の基本情報、社外連携の取組状況、プロジェクトの実行・推進に関する状況

など

回答方法：オンライン（所要時間 約15分）

URL： https://asurvey.jp/a/do.php?id=oisurvey2025

調査結果の公表：2026年3月中（予定）

調査期間（回答〆切）：2026年1月16日(金)

回答者特典：調査結果レポート（PDF）



※早期回答者特典：

2025年12月26日（金）までにご回答いただいた方には、早期回答者特典として、

JOIRA監修書籍『実践者のためのオープンイノベーションガイドブック』

をプレゼントします。

■ 今後の展開

JOIRA監修書籍『実践者のためのオープンイノベーションガイドブック』※回答者多数の場合は抽選とさせていただきます。

皆さまにご回答いただいた内容は、匿名化した上で集計・分析を行い、2026年3月中に調査結果としてレポート公開の予定です。

なお本調査は今後定期にて実施し、時系列での検証を行います。

JOIRAでは本調査を契機に、社外連携・共創に関する研究・情報発信を継続的に行ってまいります。

■「JOIRA(https://joira.or.jp/)」概要

名称 ： 一般社団法人 日本オープンイノベーション研究会

英文名称： Japan Open Innovation Research Association（JOIRA）

設立日 ： 2025年3月3日

設立目的：

オープンイノベーション/イノベーションに関する調査及び研究、情報の収集及び提供、人材の育成及び指導等を行うことにより、企業、団体等のイノベーション醸成の素地を作り、オープンイノベーションを通じて新しい社会、産業、事業、サービスが創出される社会を目指してまいります。

代表理事： 成富 一仁（株式会社eiicon senior consultant）

理事 ：

合田（剛）ジョージ（株式会社ゼロワンブースター CEO）

清水 洋（早稲田大学 商学学術院教授）

杉原 美智子 （フォーアイディールジャパン株式会社 代表取締役社長）

中馬 和彦（株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員 CBDO）

内木 遼（Plug and Play Japan株式会社 執行役員 COO）

中垣 徹二郎（Theta Times Ventures, General Partner）

中村 亜由子（株式会社eiicon 代表取締役社長／株式会社XSprout 取締役）

水田 正道（パーソルホールディングス株式会社 取締役会長）

山本 飛翔（OLD NEW THINGS 法律事務所 弁護士・弁理士）

米倉 誠一郎（一橋大学社会学士・経済学士・社会学修士 ハーバード大学博士）

設立賛同者（サポーター）：

石井 芳明（独立行政法人中小企業基盤整備機構 創業・スタートアップ支援部 部長）

石田 雄彦（株式会社ゼロワンブースター スタートアップエコシステムデザイン部 ゼネラルマネージャー）

伊地知 天（Creww株式会社 Founder & CEO）

伊藤 仁成（地域と人と未来株式会社 代表取締役）

大西 千聡（株式会社 ZERO 代表取締役）

唐澤 俊輔（Almoha LLC 共同創業者COO）

中村 正己（一般社団法人日本能率協会 会長）

藤田 豪（株式会社MTG Ventures 代表取締役）