“通説を疑い、未来を創る” - 69の誤りを打ち破るチェンジリーダーの祭典『Goldrattフェス 2026』1月10日開催

株式会社Goldratt Japanは、KADOKAWAと共催で2025年12月1日発刊の岸良裕司著『なぜあなたはマネジメントを間違えるのか？ 会社の常識を打ち破るチェンジリーダーの教科書』の出版を記念し、新春・変革リーダーの祭典「Goldrattフェス 2026」を2026年1月10日（土）、KADOKAWA富士見ビル1F「神楽座」（東京・飯田橋）にて開催いたします。

■ ビジネスの“通説”に挑む。69の誤りを科学で解き明かすフェス

「みんなが頑張れば成果が出る」

「AIを使えば需要予測は当たるようになる」

「良い提案なら必ず通る」

--私たちが当たり前だと思ってきた“ビジネスの通説”を、本当に信じていいのだろうか。

本イベントでは、新刊で扱われる「69の通説の誤り」を科学的に解きほぐし、未来を切り拓く知の武器として再構築します。

変革に挑むビジネスパーソンにとって、これらは単なる知識ではなく、チェンジリーダーとして組織を動かすための“実践的なマネジメント”のエッセンスです。

Goldratt フェス特設サイト https://www.goldratt.co.jp/gfes2026(https://www.goldratt.co.jp/gfes2026)

■ 日本のビジネス改革を牽引してきたトップエキスパートと直接対話

当日は、名だたる企業で実際に変革を成し遂げた日本を代表するチェンジリーダーたちが一堂に集結。SCM改革、財務戦略、人材育成、ブランド革新まで、“本物の改革を実現してきた人”だけが語れる知と経験を共有します。

単なる講演会を超え、彼らと個別に直接対話できるポスターセッションは、本イベント最大の魅力のひとつです。

▼参加予定エキスパート

尾関 克己 ソニー元生産戦略統括部長 倒産危機の工場を再建し、半年で世界一の生産性を実現した改革実務家。

飛田 甲次郎 オムロン元常務・欧州CEO。現場と経営を貫く全体最適マネジメントを実践し、日系企業の改革を牽引。

日戸 興史 オムロン元専務CFO。ROIC経営を軸に企業理念と財務を統合し、業績を飛躍させた日本屈指の財務改革リーダー。

澤井 奈美 Goldratt Japan創業メンバー。イノベーションと人材育成を融合し、企業の持続的成長を支援している。

飛田 基 理学博士、日立製作所元研究員。AI黎明期から培った科学的思考法で教育、企業の課題を構造的に解く。

宮本 博文 江崎グリコ元執行役員。事業戦略、ブランド戦略を立案・推進し、13年連続で増収増益。商品革新の実践者。

北垣 政隆 オムロンヘルスケア元営業・SCM部門長。売上2倍・利益100倍を達成し、顧客中心の供給網改革を主導。

三輪 邦彦 ヤマハ発動機元上席執行役員。開発と製造を統合し、黒字化とブランド強化を同時に実現した改革推進者。

濱野 繭子 教育のためのTOC日本支部理事。FA営業出身。5歳児から企業まで“考える力”を育てる教育を実践。

■ 出版記念ワークショップ：科学理論で世界を変える“チェンジリーダーの未来”

著者・岸良裕司氏による90分のセッションでは「科学理論で世界はどう変わるのか」「チェンジリーダーとは何か」をテーマに、ワークショップ形式で未来のマネジメントの姿を参加者とともに描き出します。30～40代でキャリアの中核に差し掛かり、単なる勉強に留まらず、

“具体的な成果を出すための本質的な方法”を模索するビジネスパーソンにとってヒントが満載です。

■ 大画面＆大音響で楽しむアニメ映画『ザ・ゴール』上映会（90分）

TOC（制約理論）のバイブルとして世界的ベストセラーとなった『ザ・ゴール』が、

神楽座の大スクリーンと大音響で上映される特別企画。初学者にも理解しやすいよう、

物語と映像でTOCの本質に触れることができます。

■ “常識を疑い、組織を動かす力”を求めるビジネスリーダーへ

変化のスピードが増す今、企業や組織を前に進めるのは「努力量」ではなく

「正しい原理に基づく行動」です。本イベントは、以下のような方に最適です。

・組織の“伸び悩み”の正体を突き止めたいリーダー

・再現性のあるマネジメント技術を身につけたい方

・イノベーションを“偶然ではなく意図的に”生み出したい方

・既存の常識に違和感があり、抜本的なブレイクスルーを探している方

■ 開催概要

名称：Goldrattフェス 2026

日時：2026年1月10日（土）13:30～17:00（開場13:00）

会場：KADOKAWA 富士見ビル1F・神楽座（JR飯田橋駅 徒歩3分）

参加費：一般チケット 8,800円

→チケット購入：https://t.livepocket.jp/e/kishira(https://t.livepocket.jp/e/kishira)

主催：株式会社KADOKAWA

協力：株式会社Goldratt Japan

■ゴールドラットグループについて

ゴールドラットグループは、世界で1000万人が読んだベストセラー『ザ・ゴール』の著者エリヤフ・ゴールドラット博士が母国のイスラエルで創業した企業グループです。同グループは全体最適のマネジメント理論「TOC（制約理論）」を活用して、お客様の経営改革を支援しています。日々進化するTOCの知識体系を駆使して、世界中のお客様にブレイクスルーをもたらしています。私たちは、ゴールドラット博士が提唱した「月曜日が楽しみな会社にしよう！」を合い言葉に企業活動を展開しています。

URL： https://www.goldratt.co.jp/