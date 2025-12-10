ヨ・ジング、初の東京アートコラボ・ポップアップストア「Trace of Light」グッズ公開！12月11日～14日の4日間限定開催
12月11日（木）から14日（日）まで、東京・新大久保にて韓国俳優ヨ・ジング初のアートコラボ・ポップアップストア「Trace of Light」を開催するにあたり、販売予定のグッズが公開された。
グッズは、今回のポップアップストア用に作成されたアート心溢れる商品ばかり。
ラインナップは以下の通り。
・Grip Tok 2,300円（税込）
・Mug 2,700円（税込）
・Sticker Set 1,200円（税込）
・Postcard 250円（税込）
・Art Print 6,000円（税込）
・Art Poster 2,700円（税込）
・Calendar 1,800円（税込）
・T-Shirt(White/Black) 5,800円（税込）
・Tea Set A：35,000円（税込）/B:47,000円（税込）
※グッズは予告なく変更になる場合があります。
人気のグッズは早々に完売が予想されるので、ぜひお早めのご来場を！
また、会場では抽選でサイン入りポスターが当たるハッシュタグイベントや、レビューイベントにアンケートも予定しているのでこちらにもぜひ参加しよう！
■ 展示情報
イベント名：「Yeo Jin-goo Art Collaboration Popup Store - Trace of Light」
日程：2025年12月11日（木）～14日（日）
時間：
月曜日～金曜日 13:00～21:00
土曜日～日曜日 11:00～21:00
会場：東京都新宿区大久保2-26-4 1F & 2F（MY LIVE）
入場料：無料
主催：Arise Global Co., Ltd./High& Co., Ltd. / 株式会社MAIN BASE
※イベント情報SNS：https://x.com/Mainbase_ent
■韓国アーティスト8名と創り上げる「Trace of Light」
展示は以下の要素で構成され、ヨ・ジングの感情的な世界観を一つの空間で体験できるよう設計されている。
・ヨ・ジングの代表キャラクターの感情の軌跡
・俳優としての成長の旅路
・光・影・痕跡をモチーフにしたアートワーク
・感情の軌跡に基づいたグッズおよびテーマオブジェ
本プロジェクトは、Arise Global Co., Ltd.（アライズグローバル）とHigh&（ハイエンド）が共同で企画・運営。韓流コンテンツIPを基盤に、日本およびグローバル企業とのコラボレーションを通じて韓流コンテンツの新しい展開の試みの一つ。