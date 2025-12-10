創作プラットフォーム「Nola」を運営するindent、「文学フリマ東京41」に協賛＆出店し、作家および出店者の皆さまと交流いたしました。

株式会社indent

65万人をこえる作家が利用する創作プラットフォーム「Nola（ノラ）https://nola-novel.com/ 」を運営する株式会社indent（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：釜形勇気 以下、「indent」）は、2025年11月23日（日）、作り手が「自らが〈文学〉と信じるもの」を自らの手で販売する文学作品展示即売会【文学フリマ東京41】に協賛および出店を行い、出店を行った「Nolaのブース」には300名近い皆さまにお立ち寄りいただき、盛況のうちに終了いたしましたことをご報告いたします。

■Nolaブースでの取り組み内容

◆「創作お題くじ」の配布

全200種のお題をランダムで引ける「創作お題くじ」は、参加者から高い関心を集めた企画となりました。「当たり」を引いた皆さまにはNolaオリジナルミニタオルを進呈し、SNSでは「#Nolaからのお題」を付けた投稿が寄せられるなど、オンライン上での二次的な広がりも見られました。

○創作プラットフォーム「Nola」とは？

作家の皆さまに向けた創作プラットフォームです。PCとスマホの双方でデータ同期して利用できることに加え、プロットや登場人物の管理を通して、構造的な物語の創作をサポートできるのが特徴です。原稿の執筆、設定資料の管理、プロットの作成機能などを通して、創作をサポートできるよう開発に取り組んでいます。

また、作品の源である“原作”を生み出す作家の皆さまが「執筆を生業にできる、十分な収益を得られる仕組みを構築すること」をパーパスに、作品を商業化いただけるよう企業と作家をつなぐ取り組みに邁進しています。

App Store :https://apps.apple.com/jp/app/id1468307521Google Play :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US

◆「第一回原作大賞」のご紹介

現在、Nolaが主催する「第一回Nola原作大賞」の概要を漫画形式でまとめた冊子を配布いたしました。

○「第一回Nola原作大賞」とは？

日頃からNolaをご利用くださる作家の皆さまの“原作”が世界に届くきっかけを作る取り組みの一環として、 “原作”を、小説や漫画、webtoon、映像などの商業化に繋げる日本最大級の創作コンテスト「第一回Nola原作大賞」を、2025年9月1日（月）～2026年1月12日（月）の間、開催しています。新たなヒットIPの創出に取り組む国内外の編集部の皆さまへのサポートを強化するとともに、国内外のコンテンツ業界がさらに賑わう環境を構築できるよう邁進してまいります。

特設ページはこちら :https://contest.nola-novel.com/gensaku-award-2025/

◆新機能「プロットメーカー」のご紹介

Web版「Nola」でご利用いただける新機能「プロットメーカー」のご紹介として、チラシを配布いたしました。

○「プロットメーカー」とは？

選択肢から構成要素を「選んで」「並べる」ことで物語の土台を作ることができる、お手軽なプロット制作ツールです。作品ページの「構成」欄をクリックの上、「プロットメーカー」をお選びいただくことでアクセス可能です。

Nolaアカウントをお持ちの方はどなたでも無料でご利用いただけます。

手順の説明動画 :https://x.com/NolaNovel/status/1991101557178560794?s=20

◆Nola公式グッズ販売（Tシャツ・ロゴグッズなど）

「Nolaのお店」で販売中のTシャツやロゴグッズをはじめ、文学フリマ先行販売となった「作家のためのカレンダー＆スケジュールシール」 を特別価格で販売したほか、Nolaロゴシール＆アクキーセットはイベント中に完売するなどご好評をいただきました。

○「Nolaのお店」とは？

「Nolaのお店」とは、Nolaの公式オンラインショップです。Nolaのロゴを用いたグッズを展開するほか、SNSで大反響をいただいた「Nola作家タイプ診断」に登場する16タイプ別猫のキャラクターのオリジナルグッズなどを販売しています。

詳しくはこちら :https://nola-novel.booth.pm

■「文学フリマ東京41」 Nolaのブース出展概要

開催日： 2025年11月23日（日）

会場： 東京流通センター（南3-4ホール）

出店名： Nola

ブース番号： あ-27～28

＜企業の皆さまへ： IP創出を目指す企業の皆さまを随時募集しています＞

indentでは、「原作を生み出す作家が創作に集中できる環境づくり」と「企業と新たな才能の出会いによるIP創出の循環構築」を目指しています。漫画・Webtoon・アニメなど、メディアミックスを見据えた新規IP開発や共同制作を希望する企業の皆さまからのご相談を随時受け付けています。in[中川3] dentが運営する「Nolaエージェント機能」では、65万人の作家が生み出した最大250万件超の原作基盤をもとに、未投稿の作品も含めた連携作品のスカウト・原作発掘が可能です。さらに、「編集部の掲示板」や「原作募集コンテスト」などの開催も合わせ、原作募集から発掘・制作までをワンストップで支援します。

企業のIP戦略に合わせたオリジナル原作の開発、共同制作のご相談など、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先はこちら :https://indent.co.jp/contact

