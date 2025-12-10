２０２５年クリスマスは一人用ケーキが５６種登場！ ワンピースケーキ特集
【特設ページ】https://www.daimaru.co.jp/tokyo/christmascake/(https://www.daimaru.co.jp/tokyo/christmascake/)
近年のクリスマスは一人分のケーキを複数用意するスタイルが人気です。昨年のクリスマス時期、大丸東京店の和洋菓子売場で一人用のクリスマスケーキを「ｏｎｅ ｐｉｅｃｅ ｃａｋｅ～ワンピースケーキ～」と名付けて販売したところ、ワンピースケーキの売上が対前年１０７％と好調でした。２０２５年クリスマスは２４日（水）・２５日（木）が連日平日で、ワンピースケーキの需要が高まること見込まれます。今年オープンしたニューショップの個性豊かな新作が加わり、人気の「ｏｎｅ ｐｉｅｃｅ ｃａｋｅ～ワンピースケーキ～」スタイルがさらに進化。「ＲＩＣＨ」×「ＷＡＲＭ」の分類に入る、こってり濃厚リッチでかわいらしいほっこり系のクリスマスケーキ１５点をご紹介します。
１〈マサヒコオズミパリ〉サンタ フランボワーズ ９３０円／１階
２０２５年ニューオープンの話題のショップのクリスマスケーキ。サンタさんの帽子型が愛らしいチョコレートムース。
直径６ｃｍ×５ｃｍ
＜ＮＥＷ ＳＨＯＰ＞
２〈マサヒコオズミパリ〉ブール・ド・フレーズ ９３０円／１階
チョコレート生地やサブレの層を甘酸っぱいイチゴムースで包み込みました。
直径６ｃｍ×５ｃｍ
＜ＮＥＷ ＳＨＯＰ＞
４〈マサヒコオズミパリ〉ブール・ド・オランジュ ９３０円／１階
ホワイトチョコと甘酸っぱいオレンジのムースの爽やかな味わい。
直径６ｃｍ×５ｃｍ
＜ＮＥＷ ＳＨＯＰ＞
１４〈アンテノール〉プティ・ブッシュ ８１０円／１階
まろやかな口どけのバタークリームをチョコアーモンドスポンジでぐるりと巻いて。甘酸っぱいフランボワーズソースがアクセントです。
５.５ｃｍ×９.４ｃｍ×５.５ｃｍ
１６〈アンテノール〉ホワイト・スノーマン ８１０円／１階
さわやかなオレンジのクリームを包んだレアチーズケーキのスノーマン。アーモンドケーキにのせて。直径６ｃｍ×高さ８.５ｃｍ
１７〈アンテノール〉おひげのサンタ ９１８円／１階
甘酸っぱい苺とフランボワーズのムースと苺のジュレをまろやかなホワイトチョコレートムースで包み、チョコレートの帽子をかぶせました。
直径６.５ｃｍ×高さ９.５ｃｍ
※１２／２０（土）～
１９〈アンテノール〉ノエル・ショコラ ９９３円／１階
チョコレートムースと濃厚なガナッシュをチョコアーモンドスポンジでサンド。ジャンドゥヤチョコを飾りました。
６.４ｃｍ×６.７ｃｍ×高さ１１ｃｍ
※１２／２０（土）～
２５〈ピエール・エルメ・パリ〉フロコン アンフィニマンプラリネノワゼット １,０８０円／１階
ヘーゼルナッツ入りサブレとヘーゼルナッツ風味ボスキュイ、ヘーゼルナッツ入りプラリネ、ヘーゼルナッツのシャンティクリームが入ったヘーゼルナッツづくしのクリスマスケーキ。
直径７.５×４ｃｍ
※１２／２０（土）～
３７〈アンリ・シャルパンティエ〉サンタの帽子 ９７２円／地階
アールグレイ風味のムースの中にイチゴ、ブラックベリー、カシスをミックスしたジュレを入れ、底にはアーモンドのスポンジとクッキ一生地を使用しています。赤色のグラサージュとクリームを絞りサンタの帽子をイメージして仕上げました。
縦７.５ｃｍ×横７.５ｃｍ×高さ８.５ｃｍ
※１２／１５（月）～
３９〈アンリ・シャルパンティエ〉ザッハトルテ ９７２円／地階
ガナッシュとザッハ生地の濃厚なチョコの味わいに、アプリコットの甘酸っぱさがマリアージュ。天面には口当たりの軽いクリームを添えました。
縦１.０３ｃｍ×横６.４８ｃｍ×高さ８.４５ｃｍ
※１２／２０（土）～
４２〈ダロワイヨ〉ショコラ フランボワーズ ８１０円／地階
クリスマスの主役にふさわしい、鮮やかな深紅のケーキ。フランボワーズ香るジェノワーズショコラに、シャンティーショコラとフランボワーズクリームをサンドしました。濃厚なショコラと甘酸っぱいフランボワーズの、甘美な味わいをお愉しみいただけます。
５ｃｍ×５ｃｍ
※１２／２１（日）～
４３〈ダロワイヨ〉ノエル サパン ８６４円／地階
鮮やかなグリーンが目を惹くクリスマスツリーをかたどった可愛らしいプチガトーです。香ばしいピスタチオムースの中には甘酸っぱい苺のコンポテを閉じ込め、華やかでコクのある味わいに仕上げました。
直径６ｃｍ
※１２／２１（日）～
４６〈ダロワイヨ〉ノエル フレーズ クール ７５６円／地階
苺のコンポテにムースを重ねた苺づくしのプティガト一。クリスマス限定で、ノエルオーナメントを飾りました。
６.２ｃｍ×６.６ｃｍ
※１２／２３（火）～
５４〈バターステイツｂｙ銀のぶどう〉聖夜のショコラドーム ２,１６０円／１階
星降るドームから響き渡るとろけるショコラづくしの７重奏。
直径１０.５ｃｍ×高さ７ｃｍ
※１２／２２（月）～
５６〈バターステイツｂｙ銀のぶどう〉木苺ノエルブーツ ２,１６０円／１階
きゅんと甘酸っぱい木苺ムースを秘めたサンタの可愛い忘れもの。
幅１０ｃｍ×長さ１０ｃｍ×高さ４.５ｃｍ
※１２／２２（月）～
※価格は全て税込です。