２０２５年クリスマスは一人用ケーキが５６種登場！　ワンピースケーキ特集

近年のクリスマスは一人分のケーキを複数用意するスタイルが人気です。昨年のクリスマス時期、大丸東京店の和洋菓子売場で一人用のクリスマスケーキを「ｏｎｅ ｐｉｅｃｅ ｃａｋｅ～ワンピースケーキ～」と名付けて販売したところ、ワンピースケーキの売上が対前年１０７％と好調でした。２０２５年クリスマスは２４日（水）・２５日（木）が連日平日で、ワンピースケーキの需要が高まること見込まれます。今年オープンしたニューショップの個性豊かな新作が加わり、人気の「ｏｎｅ ｐｉｅｃｅ ｃａｋｅ～ワンピースケーキ～」スタイルがさらに進化。「ＲＩＣＨ」×「ＷＡＲＭ」の分類に入る、こってり濃厚リッチでかわいらしいほっこり系のクリスマスケーキ１５点をご紹介します。

１〈マサヒコオズミパリ〉サンタ フランボワーズ ９３０円／１階

２０２５年ニューオープンの話題のショップのクリスマスケーキ。サンタさんの帽子型が愛らしいチョコレートムース。

直径６ｃｍ×５ｃｍ

＜ＮＥＷ ＳＨＯＰ＞

２〈マサヒコオズミパリ〉ブール・ド・フレーズ ９３０円／１階

チョコレート生地やサブレの層を甘酸っぱいイチゴムースで包み込みました。

直径６ｃｍ×５ｃｍ

＜ＮＥＷ ＳＨＯＰ＞

４〈マサヒコオズミパリ〉ブール・ド・オランジュ ９３０円／１階

ホワイトチョコと甘酸っぱいオレンジのムースの爽やかな味わい。

直径６ｃｍ×５ｃｍ

＜ＮＥＷ ＳＨＯＰ＞

１４〈アンテノール〉プティ・ブッシュ ８１０円／１階

まろやかな口どけのバタークリームをチョコアーモンドスポンジでぐるりと巻いて。甘酸っぱいフランボワーズソースがアクセントです。

５.５ｃｍ×９.４ｃｍ×５.５ｃｍ

１６〈アンテノール〉ホワイト・スノーマン ８１０円／１階

さわやかなオレンジのクリームを包んだレアチーズケーキのスノーマン。アーモンドケーキにのせて。直径６ｃｍ×高さ８.５ｃｍ

１７〈アンテノール〉おひげのサンタ ９１８円／１階

甘酸っぱい苺とフランボワーズのムースと苺のジュレをまろやかなホワイトチョコレートムースで包み、チョコレートの帽子をかぶせました。

直径６.５ｃｍ×高さ９.５ｃｍ

※１２／２０（土）～

１９〈アンテノール〉ノエル・ショコラ ９９３円／１階

チョコレートムースと濃厚なガナッシュをチョコアーモンドスポンジでサンド。ジャンドゥヤチョコを飾りました。

６.４ｃｍ×６.７ｃｍ×高さ１１ｃｍ

※１２／２０（土）～

２５〈ピエール・エルメ・パリ〉フロコン アンフィニマンプラリネノワゼット １,０８０円／１階

ヘーゼルナッツ入りサブレとヘーゼルナッツ風味ボスキュイ、ヘーゼルナッツ入りプラリネ、ヘーゼルナッツのシャンティクリームが入ったヘーゼルナッツづくしのクリスマスケーキ。

直径７.５×４ｃｍ

※１２／２０（土）～

３７〈アンリ・シャルパンティエ〉サンタの帽子 ９７２円／地階

アールグレイ風味のムースの中にイチゴ、ブラックベリー、カシスをミックスしたジュレを入れ、底にはアーモンドのスポンジとクッキ一生地を使用しています。赤色のグラサージュとクリームを絞りサンタの帽子をイメージして仕上げました。

縦７.５ｃｍ×横７.５ｃｍ×高さ８.５ｃｍ

※１２／１５（月）～

３９〈アンリ・シャルパンティエ〉ザッハトルテ ９７２円／地階

ガナッシュとザッハ生地の濃厚なチョコの味わいに、アプリコットの甘酸っぱさがマリアージュ。天面には口当たりの軽いクリームを添えました。

縦１.０３ｃｍ×横６.４８ｃｍ×高さ８.４５ｃｍ

※１２／２０（土）～

４２〈ダロワイヨ〉ショコラ フランボワーズ ８１０円／地階

クリスマスの主役にふさわしい、鮮やかな深紅のケーキ。フランボワーズ香るジェノワーズショコラに、シャンティーショコラとフランボワーズクリームをサンドしました。濃厚なショコラと甘酸っぱいフランボワーズの、甘美な味わいをお愉しみいただけます。

５ｃｍ×５ｃｍ

※１２／２１（日）～

４３〈ダロワイヨ〉ノエル サパン ８６４円／地階

鮮やかなグリーンが目を惹くクリスマスツリーをかたどった可愛らしいプチガトーです。香ばしいピスタチオムースの中には甘酸っぱい苺のコンポテを閉じ込め、華やかでコクのある味わいに仕上げました。

直径６ｃｍ

※１２／２１（日）～

４６〈ダロワイヨ〉ノエル フレーズ クール ７５６円／地階

苺のコンポテにムースを重ねた苺づくしのプティガト一。クリスマス限定で、ノエルオーナメントを飾りました。

６.２ｃｍ×６.６ｃｍ

※１２／２３（火）～

５４〈バターステイツｂｙ銀のぶどう〉聖夜のショコラドーム ２,１６０円／１階

星降るドームから響き渡るとろけるショコラづくしの７重奏。

直径１０.５ｃｍ×高さ７ｃｍ

※１２／２２（月）～

５６〈バターステイツｂｙ銀のぶどう〉木苺ノエルブーツ ２,１６０円／１階

きゅんと甘酸っぱい木苺ムースを秘めたサンタの可愛い忘れもの。

幅１０ｃｍ×長さ１０ｃｍ×高さ４.５ｃｍ

※１２／２２（月）～

