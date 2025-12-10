２０２５年クリスマスは一人用ケーキが５６種登場！　ワンピースケーキ特集

近年のクリスマスは一人分のケーキを複数用意するスタイルが人気です。昨年のクリスマス時期、大丸東京店の和洋菓子売場で一人用のクリスマスケーキを「ｏｎｅ ｐｉｅｃｅ ｃａｋｅ～ワンピースケーキ～」と名付けて販売したところ、ワンピースケーキの売上が対前年１０７％と好調でした。２０２５年クリスマスは２４日（水）・２５日（木）が連日平日で、ワンピースケーキの需要が高まること見込まれます。今年オープンしたニューショップの個性豊かな新作が加わり、人気の「ｏｎｅ ｐｉｅｃｅ ｃａｋｅ～ワンピースケーキ～」スタイルがさらに進化。「ＲＩＣＨ」×「ＷＡＲＭ」の分類に入る、こってり濃厚リッチでかわいらしいほっこり系のクリスマスケーキ１５点をご紹介します。





１〈マサヒコオズミパリ〉サンタ　フランボワーズ　９３０円／１階


２０２５年ニューオープンの話題のショップのクリスマスケーキ。サンタさんの帽子型が愛らしいチョコレートムース。


直径６ｃｍ×５ｃｍ



＜ＮＥＷ ＳＨＯＰ＞


２〈マサヒコオズミパリ〉ブール・ド・フレーズ　９３０円／１階


チョコレート生地やサブレの層を甘酸っぱいイチゴムースで包み込みました。


直径６ｃｍ×５ｃｍ



＜ＮＥＷ ＳＨＯＰ＞


４〈マサヒコオズミパリ〉ブール・ド・オランジュ　９３０円／１階


ホワイトチョコと甘酸っぱいオレンジのムースの爽やかな味わい。


直径６ｃｍ×５ｃｍ



＜ＮＥＷ ＳＨＯＰ＞


１４〈アンテノール〉プティ・ブッシュ　８１０円／１階


まろやかな口どけのバタークリームをチョコアーモンドスポンジでぐるりと巻いて。甘酸っぱいフランボワーズソースがアクセントです。


５.５ｃｍ×９.４ｃｍ×５.５ｃｍ





１６〈アンテノール〉ホワイト・スノーマン　８１０円／１階


さわやかなオレンジのクリームを包んだレアチーズケーキのスノーマン。アーモンドケーキにのせて。直径６ｃｍ×高さ８.５ｃｍ





１７〈アンテノール〉おひげのサンタ　９１８円／１階


甘酸っぱい苺とフランボワーズのムースと苺のジュレをまろやかなホワイトチョコレートムースで包み、チョコレートの帽子をかぶせました。


直径６.５ｃｍ×高さ９.５ｃｍ


※１２／２０（土）～





１９〈アンテノール〉ノエル・ショコラ　９９３円／１階


チョコレートムースと濃厚なガナッシュをチョコアーモンドスポンジでサンド。ジャンドゥヤチョコを飾りました。


６.４ｃｍ×６.７ｃｍ×高さ１１ｃｍ


※１２／２０（土）～





２５〈ピエール・エルメ・パリ〉フロコン　アンフィニマンプラリネノワゼット　１,０８０円／１階


ヘーゼルナッツ入りサブレとヘーゼルナッツ風味ボスキュイ、ヘーゼルナッツ入りプラリネ、ヘーゼルナッツのシャンティクリームが入ったヘーゼルナッツづくしのクリスマスケーキ。


直径７.５×４ｃｍ


※１２／２０（土）～





３７〈アンリ・シャルパンティエ〉サンタの帽子　９７２円／地階


アールグレイ風味のムースの中にイチゴ、ブラックベリー、カシスをミックスしたジュレを入れ、底にはアーモンドのスポンジとクッキ一生地を使用しています。赤色のグラサージュとクリームを絞りサンタの帽子をイメージして仕上げました。


縦７.５ｃｍ×横７.５ｃｍ×高さ８.５ｃｍ　


※１２／１５（月）～





３９〈アンリ・シャルパンティエ〉ザッハトルテ　９７２円／地階


ガナッシュとザッハ生地の濃厚なチョコの味わいに、アプリコットの甘酸っぱさがマリアージュ。天面には口当たりの軽いクリームを添えました。


縦１.０３ｃｍ×横６.４８ｃｍ×高さ８.４５ｃｍ


※１２／２０（土）～





４２〈ダロワイヨ〉ショコラ　フランボワーズ　８１０円／地階


クリスマスの主役にふさわしい、鮮やかな深紅のケーキ。フランボワーズ香るジェノワーズショコラに、シャンティーショコラとフランボワーズクリームをサンドしました。濃厚なショコラと甘酸っぱいフランボワーズの、甘美な味わいをお愉しみいただけます。


５ｃｍ×５ｃｍ


※１２／２１（日）～





４３〈ダロワイヨ〉ノエル　サパン　８６４円／地階


鮮やかなグリーンが目を惹くクリスマスツリーをかたどった可愛らしいプチガトーです。香ばしいピスタチオムースの中には甘酸っぱい苺のコンポテを閉じ込め、華やかでコクのある味わいに仕上げました。


直径６ｃｍ


※１２／２１（日）～





４６〈ダロワイヨ〉ノエル　フレーズ　クール　７５６円／地階


苺のコンポテにムースを重ねた苺づくしのプティガト一。クリスマス限定で、ノエルオーナメントを飾りました。


６.２ｃｍ×６.６ｃｍ


※１２／２３（火）～





５４〈バターステイツｂｙ銀のぶどう〉聖夜のショコラドーム　２,１６０円／１階


星降るドームから響き渡るとろけるショコラづくしの７重奏。


直径１０.５ｃｍ×高さ７ｃｍ


※１２／２２（月）～





５６〈バターステイツｂｙ銀のぶどう〉木苺ノエルブーツ　２,１６０円／１階


きゅんと甘酸っぱい木苺ムースを秘めたサンタの可愛い忘れもの。


幅１０ｃｍ×長さ１０ｃｍ×高さ４.５ｃｍ


※１２／２２（月）～





※価格は全て税込です。