「最先端技術トレンドと未来予測2035」と題して、立命館大学ビジネススクール 教授 河瀬 誠氏によるセミナーを2026年1月21日(水)に開催!!

【新春特別セミナー第1弾：未来予測編】

最先端技術トレンドと未来予測２０３５

～生成AIと産業構造転換が描く次の10年～

立命館大学ビジネススクール 教授 河瀬 誠 氏

２０２６年１月２１日（水） 午後１時～５時３０分

[重点講義内容]

生成AIに象徴される「爆速進化するデジタル」は、今後は機械製造や自動車や化学などの製造業、流通や金融などのサービス業を、根本から変えていきます。まさに「デジタルによる産業構造の転換」、いわば新しい「産業革命」が起こっているのです。

10年後には、すべての産業、そして社会は、今とは相当異なった姿になるはずです。今ある仕事や業種が消える一方で、新たに大きな事業機会も登場します。この5年から15年で確実に来る、産業構造と社会の大転換。この変化の全体像を俯瞰的に理解し、自社の戦略を転換するための道筋を考えましょう。

本講座では、300頁近い密度の高い充実した資料を使って、技術の最先端と未来の姿を具体的かつ包括的に俯瞰し、「未来」を読み解いていきます。テクノロジーの進化が事業に及ぼす影響を理解・整理し、自社の戦略を新たに構想したいとお考えの、経営陣や経営企画部門の方が主な受講対象です。

【基本編】

１．すでに始まった「デジタルによる産業革命」

日本が停滞している間に、世界は「デジタルによる産業革命」を経て、工業社会から「知識社会」へとほぼ転換してしまいました。これまでの工業社会での成功体験は通用しません。今までの「常識」を捨て、新しい現実に向き合うことが、新たな未来を作る鍵となります。

２．働き方と組織の未来：「業務」と「組織」が消える

工業社会では、肉体労働の多くが機械で置き換えられました。知識社会では、人間の知的労働がどんどん機械で置き換えられていきます。そのとき人間は、どんな組織でどんな仕事をしているのでしょう。

（１）「業務」が消える

（２）部門や会社という「組織」が消える

【産業編】

３．モノづくりの未来：日本の強みが消える

デジタルによる産業転換に伴い、工業社会で日本の繁栄を支えたエレクトロニクス産業は、実質的に国内から消滅しました。これからは、立体印刷やロボットという新たな技術を組み込んだ「デジタル統合生産」が、モノづくりを一変させます。工業社会の王者・トヨタ生産システムから、知識社会では（いわば） 「テスラ生産システム」への移行が進んでいくのです。そして化学や素材産業にも、この変革の波が押し寄せます。

（１）デジタルで沈没した「電子立国日本」

（２）根本的に変える製造業： 「テスラ生産システム」

（３）デジタルが変える素材と化学産業

４．エネルギーの未来：無料となるエネルギー

産業の基盤であるエネルギーの主役は、化石燃料から自然エネルギーに交代しつつあります。そしてエネルギーが実質無料となる世界が到来します。

（１）主役となる自然エネルギー

（２）エネルギー無料の世界がやってくる

５．自動車とモビリティの未来：自動車産業が消える

自動車産業にも、デジタルの津波が来ています。この変化が今ある自動車産業を破壊すると同時に、豊かなモビリティの世界を生み出します。

（１）CASE：普及するEVと新しいクルマ：SDV

（２）MaaS：豊かなモビリティ社会がやってくる

６．建設と都市の未来：拡張する空間

コロナを契機にオフィスの姿は大きく変わりました。建設業の省人化進み、また都市も知能化していきます。

（１）住宅とオフィスの未来

（２）新しい都市交通と知能化する都市

【社会編】

７．人口動態が示す未来：巨大な市場が誕生する

未来をドライブする要因の一つが「人口動態」です。人口は急減する日本の一方で、世界にはまた新しい巨大な市場が誕生します。

（１）日本社会は人口の逆回転に耐えられるか

（２）アジアとアフリカに登場する巨大で豊かな市場

８．知識社会の本質：豊かな未来の基本構造

Z世代が主役になる知識社会の基本的な構造を解説します。

（１）「モノ」から「意味」に価値が移る

（２）産業の形は直線から「円形」へ

９．知識社会の成長産業：自己実現＆超越産業

知識社会で成長する、マズローの高次の欲求段階を満たす「自己実現産業」と「自己超越産業」。その内容を紹介します。

（１）主役となった「自己実現産業」

（２）未来の成長産業とは「自己超越参照」

１０．提言 未来を「妄想・構想・実装」せよ

デジタルは産業を破壊すると共に、新たな産業を創り出します。この変化に対応し、新しい事業を創造していくステップを示します。詳細は、1月23日に開催する「未来実装編」で説明します。

１１．質疑応答／名刺交換

