大人気アニメ「ワンパンマン」よりぷりぷりプリズナーが登場！！

S級ヒーローぷりぷりプリズナー、あなたに会いに脱獄成功！

アニメ『ワンパンマン』から、S級 ヒーロー・ぷりぷりプリズナーがアメイジング・ヤマグチに参戦。

縞の囚人服に包まれたマッチョボディに、アフロ＆割れた顎の厳つい容貌で立体化。

山口勝久の総指揮による独自の可動で、肉弾戦スタイルを幅広く表現することができます。

囚人の証である右足首の鉄球は、脚パーツの交換で外した状態も再現。

真剣な通常顔の他、穏やかな笑顔に怒りをあらわにした戦闘顔2種の交換用頭部、さらにキュートなしぐさの手首パーツも付属して、世の中の「好みの男子たち」のために戦う 、荒々しい姿から可憐な姿まで幅広くお楽しみいただけます！

※海洋堂直営店でのご予約には特典として、愛情を込めた「キス顔」が付属します。

※アメイジング・ヤマグチ サイタマ 10,450円(税込／2026年7月再販予定) は別売りです。

■商品概要

●商品名：リボルテック アメイジング・ヤマグチ ぷりぷりプリズナー

●仕様：彩色済み可動フィギュア

●サイズ：全高約175mm

●オプションパーツ

・オプション顔×3

・オプション手×9

・鉄球付き足×１

・ディスプレイスタンド×１

※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません

海洋堂直営店、予約限定追加付属品

・キス顔 x 1

●原型制作：坂本翔太郎

●制作総指揮：山口勝久

●希望小売価格 ：11,000円（税込）

●発売：2026年7月予定

(C)ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部

商品取り扱い店

●TSUTAYA、あみあみ(Amazon、楽天等のサイトを含む)、でじたみん、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、DMM、豆魚雷、海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館、海洋堂ホビー館四万十

（※ 取り扱いの無い店舗もありますので、各小売店にお問い合わせください。）

▼海洋堂直営店（ご予約で、「キス顔」が特典として付属します）

●海洋堂オンラインストア

https://www.kyd-store.jp/c/genre/amazing-yamaguchi_g_r/nr107

●ホビーロビー門真

〒571-0048 大阪府門真市新橋町3-1-101 イズミヤ門真店3F

電話番号：06-4397-7787

定休日：毎週水曜日(祝日は営業)

●ホビーロビー東京

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館5Ｆ

電話番号：03-3253-1951

※不定休

https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html(https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html)

●中国Tmall海洋堂旗艦店

株式会社海洋堂

本社：〒571-0041 大阪府門真市柳町19-3

代表者：代表取締役 渡邊 経康

設立：1964年4月

電話番号：06-6909-1051(代表)



URL：https://kaiyodo.co.jp/

Twitter：https://twitter.com/kaiyodo_PR

Facebook:https://www.facebook.com/KAIYODO1964

Instagram:https://www.instagram.com/kaiyodo_pr



事業内容：フィギュア・食玩・カプセルトイ・プラスチックモデルの企画・開発・販売、ガレージキットなどの卸売りおよび各種模型の小売りほか。



【一般の方向けのお問い合わせ先】

株式会社海洋堂

Email: user-s@kaiyodo.net