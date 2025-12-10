大人気アニメ「ワンパンマン」よりぷりぷりプリズナーが登場！！
S級ヒーローぷりぷりプリズナー、あなたに会いに脱獄成功！
アニメ『ワンパンマン』から、S級 ヒーロー・ぷりぷりプリズナーがアメイジング・ヤマグチに参戦。
縞の囚人服に包まれたマッチョボディに、アフロ＆割れた顎の厳つい容貌で立体化。
山口勝久の総指揮による独自の可動で、肉弾戦スタイルを幅広く表現することができます。
囚人の証である右足首の鉄球は、脚パーツの交換で外した状態も再現。
真剣な通常顔の他、穏やかな笑顔に怒りをあらわにした戦闘顔2種の交換用頭部、さらにキュートなしぐさの手首パーツも付属して、世の中の「好みの男子たち」のために戦う 、荒々しい姿から可憐な姿まで幅広くお楽しみいただけます！
※海洋堂直営店でのご予約には特典として、愛情を込めた「キス顔」が付属します。
※アメイジング・ヤマグチ サイタマ 10,450円(税込／2026年7月再販予定) は別売りです。
■商品概要
●商品名：リボルテック アメイジング・ヤマグチ ぷりぷりプリズナー
●仕様：彩色済み可動フィギュア
●サイズ：全高約175mm
●オプションパーツ
・オプション顔×3
・オプション手×9
・鉄球付き足×１
・ディスプレイスタンド×１
※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません
海洋堂直営店、予約限定追加付属品
・キス顔 x 1
●原型制作：坂本翔太郎
●制作総指揮：山口勝久
●希望小売価格 ：11,000円（税込）
●発売：2026年7月予定
(C)ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部
商品取り扱い店
