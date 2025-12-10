¿·¾Ï³«Ëë¡ª¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡ÙÂè4ÏÃ¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¡õ¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬ÅþÃå¡ªÍ½¹ð±ÇÁü¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈÁÕ¡É¡ÊÀî¸ý½ÕÆà¡Ë¤ÎÎÞ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©Âç¼ê»öÌ³½ê¤¬±£ÊÃ¤¹¤ë¡ÈÀ²Ã³²µ¿ÏÇ¡É¤ËÇ÷¤ë¡ª
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡ËÌë10»þ¤è¤ê¡¢¼Æºé¥³¥¦¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡ÙÂè4ÏÃ¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¾Ï³«Ëë¤È¤Ê¤ëÂè4ÏÃ¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¡¦¤¢¤é¤¹¤¸¡¦¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂè4ÏÃÍ½¹ð¡ÛÄ¶ÂçÊªÇÐÍ¥¤ÎÀ²Ã³²µ¿ÏÇ¡£Èï³²½÷ÀA»Ò¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï...?
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=ZYI29q4T_rI ]
¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò½ä¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È½µ´©»ï¤Î"¶ØÃÇ¤Î¹¶ËÉÀï"¤òÉÁ¤¯¡¢ABEMA¿·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£Ã¯¤·¤â¤É¤³¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·ÝÇ½³¦¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¡¢¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Ï¡¢°ì¸«²Ú¤ä¤«¤Ë¤ß¤¨¤ë·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢Â¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À¤«¤Ä¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÎ¢Â¦¡¢¤½¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤Î¿¼¤¤°Ç¤Ø¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£ABEMA¤Î¥É¥é¥Þ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë3½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È½µ´©»ï¤Î¡ÈÌþÃå¡É¤ä¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÌ¢±ä¤ë°µÎÏ¤Î¼ÂÂÖ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢KODAMA¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¤ÎÂçÊªÇÐÍ¥¡¦ËãÀ¸½¨¿Í¡ÊÎëÌÚ°ì¿¿¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÈÀ²Ã³²µ¿ÏÇ¡É¤ÎÉâ¾å¤È¤¤¤¦¾×·â¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢Êª¸ì¤ÎÁ°¾Ï¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¾Ï¤Î³«Ëë¤È¤Ê¤ëÂè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Îµ¿ÏÇ¤òÇòÆü¤Î²¼¤Ë»¯¤¹¤Ù¤¯¡¢ºé¡Ê¼Æºé¥³¥¦¡Ë¤¬Èï³²½÷À¤òÃµ¤·½Ð¤·¡¢»ö·ï¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Èï³²¼Ô¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖÊ¿»³Íüº»¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½÷À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÍ½ÁÛ³°¤ÎÀµÂÎ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Áò¤é¤ì¤¿»ö·ï¤Î¿¿¼Â¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÈï³²½÷ÀA»Ò¡É¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï――¡£
Âè4ÏÃ¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢½µ´©Ê¸Ä¬¤ÎÊÔ½¸Ä¹¡¦¶¶ËÜÀµ¹ä¡Ê¥æー¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¡Ë¤È¡¢¡ÖKODAMA¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¼ÒÄ¹¤Î»ù¶ÌÍÖ»Ò¡ÊÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡Ë¤¬¡Ö¤ª¸ß¤¤¾å¼ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊü¤Ä¥·ー¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¼åµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÁÕ¡É¡ÊÀî¸ý½ÕÆà¡Ë¤¬ÎÞ¤ò¸«¤»¤ë¥·ー¥ó¤â¡¦¡¦¡¦¡£
¤Ä¤¤¤Ë¡ÈËÜÅö¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡É¤¬Æ°¤½Ð¤¹――¡£Âè4ÏÃ¤Ï¡¢12·î10Æü¡Ê¿å¡ËÌë10»þ¤è¤êÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼ç±é¡¦¼Æºé¥³¥¦¤ÈÀî¸ý½ÕÆà¤¬½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÎ¢Â¦¤ÇêÁ¤¯»×ÏÇ¡¢¤½¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤Î¿¼ÁØ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡È¿¿¼Â¡É¤ØÀÚ¤ê¹þ¤àÄ©Àïºî¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âè4ÏÃ Èï³²½÷ÀA»Ò
±£ÊÃ¤µ¤ì¤¿À²Ã³²µ¿ÏÇ¤òÇòÆü¤Î¸µ¤Ë»¯¤¹¤Ù¤¯¡¢ºé¤Ï»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤ÇÊ¿»³Íüº»¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤òÃµ¤·½Ð¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½÷À¤Î¾×·â¤ÎÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë¡£
¢£ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù ³µÍ×
Âè4ÏÃÇÛ¿®Æü»þ¡§2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡ËÌë10»þ～
Âè4ÏÃ»ëÄ°¥Úー¥¸¡§ https://abema.tv/channels/abema-special/slots/8Zwg5H3BeqJYdu
ÈÖÁÈ¥Úー¥¸¡§https://abema.go.link/7JKTD
¸ø¼°X¡§https://x.com/scandaleve_¡¡
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/abema_drama_scandaleve¡¡
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@drama_ABEMA¡¡
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Âç¼ê»öÌ³½ê¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Æ4Ç¯¡¢´ÇÈÄÇÐÍ¥¡¦Æ£¸¶¶êÀ¸¡ÊÀõ¹á¹ÒÂç¡Ë¤òÈá´ê¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¼ç±é¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿»öÌ³½ê¡ÈRafale¡É¤ÎÂåÉ½¡¦°æ²¬ºé¡Ê¼Æºé¥³¥¦¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÌðÀè¡¢°æ²¬¤Î¼ª¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ£¸¶¤Î¡Ö"ÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë"¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦½µ´©»ï¤«¤é¤Î¹ðÃÎ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
µ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¤ÏÊ¿ÅÄÁÕ¡ÊÀî¸ý½ÕÆà¡Ë¡£¿ôÂ¿¤Î·ÝÇ½¿Í¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÇòÆü¤Î²¼¤Ë»¯¤·¤Æ¤¤¿¤¢¤Î½µ´©Ê¸Ä¬¤Îµ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
µ»öÈ¯Çä¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È72»þ´Ö¡£
¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î·ÇºÜ¤ò½ä¤ê¡¢»öÌ³½ê¤È½µ´©»ï¤ÎßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤¬²Ð³¸¤òÀÚ¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÎ¢Â¦¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿·»ö¼Â¤Ï¡¢Èà¤é¤ò¤è¤ê·ÝÇ½³¦¤Î¿¼¤¤°Ç¤Ø¤È°ú¤À¢¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯――¡£
Ã¯¤«¤Î»×ÏÇ°ì¤Ä¤Ç»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë»ö¼Â¡¢¤½¤·¤Æ¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿·¤¿¤Ê¿¿¼Â¡£
·ÝÇ½¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÎ¢Â¦¤ÇêÁ¤¯»×ÏÇ¤ÏÈà½÷¤é¤ò°ìÂÎ¤É¤³¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¥¥ã¥¹¥È¡§
¼Æºé¥³¥¦
Àî¸ý½ÕÆà
²£»³Íµ
Ìø½ÓÂÀÏº
Àõ¹á¹ÒÂç
¶¶ËÜ½ß
³ýÅç¤ß¤º¤
±Æ»³Í¥²Â
óîÆ£¤Ê¤®¤µ
Æþ¹¾¿Óµ·
ÈÁ½ã¤Þ¤Ò¤í
Á°ÅÄÆØ»Ò
ÎëÌÚ¹À²ð
ÎëÌÚ°ì¿¿
³á¸¶Á±
ÊÁËÜÌÀ
¥æー¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢
ÎëÌÚÊÝÆàÈþ
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§
´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§Æ£ÌîÎÉÂÀ
µÓËÜ¡§°ËÅìÇ¦¡¦¸åÆ£¸¿Í¡¦ÌÚ¹¾¶³¡Êstoryboard ¥é¥¤¥¿ー¥º¥Áー¥à¡Ë
´ÆÆÄ¡§¶â°æ¹É
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§storyboard
À½ºîÃøºî¡§ABEMA
¢¨²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ú¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.¡Û¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£