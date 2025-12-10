ジジが怪異「邪視」の力で変身した姿でアクションフィギュアに！
やっと手に入れたでのう この体あ
オカルティックバトル＆青春物語で大人気のＴＶアニメ『ダンダダン』からのリボルテック第2弾は、ジジが怪異「邪視」の力で変身した姿で登場。
ブリーフ一丁のボディは細マッチョなプロポーションに全身可動ギミックを搭載。特に蹴りを中心に戦うバトルスタイルを表現するため、大きく脚を上げることのできる可動範囲や、独自の分割による股関節のカバーなど工夫を凝らした仕上りとなっています。
攻撃に使用する呪いの玉は、光の当たり方により青や紫に色が変わって見える特殊塗装。接続パーツにより脚に固定可能です。
不機嫌そうな表情の交換フェイス3種と、冷めた表情のターボババア（招き猫）も付属。
※海洋堂直営店でのご予約には特典として、凶暴な「笑顔」が付属します。
※ リボルテック オカルン（変身）9,900円(税込／2026年5月発売予定) は別売りです。
■商品概要
●商品名：リボルテック ジジ（変身）
●仕様：彩色済み可動フィギュア
●サイズ：全高約160mm
●オプションパーツ
・オプション顔×3
・オプション手×6
・呪いの玉×1
・呪いの玉専用接続パーツ×１
・ターボババア（招き猫）
・ディスプレイスタンド×１
※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません
海洋堂直営店、予約限定追加付属品
・笑顔x 1
●原型制作：杉本・F・大地
●希望小売価格 ：9,900円（税込）
●発売：2026年7月予定
(C)龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会
商品取り扱い店
●TSUTAYA、あみあみ(Amazon、楽天等のサイトを含む)、でじたみん、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、DMM、豆魚雷、海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館、海洋堂ホビー館四万十
（※ 取り扱いの無い店舗もありますので、各小売店にお問い合わせください。）
▼海洋堂直営店（ご予約で、「笑顔」が特典として付属します）
●海洋堂オンラインストア
https://www.kyd-store.jp/c/genre/revo/nr108
●ホビーロビー門真
〒571-0048 大阪府門真市新橋町3-1-101 イズミヤ門真店3F
電話番号：06-4397-7787
定休日：毎週水曜日(祝日は営業)
●ホビーロビー東京
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館5Ｆ
電話番号：03-3253-1951
※不定休
https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html(https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html)
●中国Tmall海洋堂旗艦店
株式会社海洋堂
本社：〒571-0041 大阪府門真市柳町19-3
代表者：代表取締役 渡邊 経康
設立：1964年4月
電話番号：06-6909-1051(代表)
URL：https://kaiyodo.co.jp/
Twitter：https://twitter.com/kaiyodo_PR
Facebook:https://www.facebook.com/KAIYODO1964
Instagram:https://www.instagram.com/kaiyodo_pr
事業内容：フィギュア・食玩・カプセルトイ・プラスチックモデルの企画・開発・販売、ガレージキットなどの卸売りおよび各種模型の小売りほか。
【一般の方向けのお問い合わせ先】
株式会社海洋堂
Email: user-s@kaiyodo.net