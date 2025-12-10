ジジが怪異「邪視」の力で変身した姿でアクションフィギュアに！

株式会社海洋堂

やっと手に入れたでのう この体あ

オカルティックバトル＆青春物語で大人気のＴＶアニメ『ダンダダン』からのリボルテック第2弾は、ジジが怪異「邪視」の力で変身した姿で登場。

ブリーフ一丁のボディは細マッチョなプロポーションに全身可動ギミックを搭載。特に蹴りを中心に戦うバトルスタイルを表現するため、大きく脚を上げることのできる可動範囲や、独自の分割による股関節のカバーなど工夫を凝らした仕上りとなっています。

攻撃に使用する呪いの玉は、光の当たり方により青や紫に色が変わって見える特殊塗装。接続パーツにより脚に固定可能です。

不機嫌そうな表情の交換フェイス3種と、冷めた表情のターボババア（招き猫）も付属。



※海洋堂直営店でのご予約には特典として、凶暴な「笑顔」が付属します。

※ リボルテック オカルン（変身）9,900円(税込／2026年5月発売予定) は別売りです。

■商品概要

●商品名：リボルテック ジジ（変身）

●仕様：彩色済み可動フィギュア

●サイズ：全高約160mm

●オプションパーツ

・オプション顔×3

・オプション手×6

・呪いの玉×1

・呪いの玉専用接続パーツ×１

・ターボババア（招き猫）

・ディスプレイスタンド×１

※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません

海洋堂直営店、予約限定追加付属品

・笑顔x 1

●原型制作：杉本・F・大地

●希望小売価格 ：9,900円（税込）

●発売：2026年7月予定

(C)龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会

商品取り扱い店

●TSUTAYA、あみあみ(Amazon、楽天等のサイトを含む)、でじたみん、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、DMM、豆魚雷、海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館、海洋堂ホビー館四万十

（※ 取り扱いの無い店舗もありますので、各小売店にお問い合わせください。）

▼海洋堂直営店（ご予約で、「笑顔」が特典として付属します）

●海洋堂オンラインストア

https://www.kyd-store.jp/c/genre/revo/nr108

●ホビーロビー門真

〒571-0048 大阪府門真市新橋町3-1-101 イズミヤ門真店3F

電話番号：06-4397-7787

定休日：毎週水曜日(祝日は営業)

●ホビーロビー東京

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館5Ｆ

電話番号：03-3253-1951

※不定休

https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html(https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html)

●中国Tmall海洋堂旗艦店

