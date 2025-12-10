ペンキ画家SHOGEN 最新個展「今日、誰のために生きる？ ―ハワイ編―」を2026年開催
NPO法人ハミングバード(所在地：東京都渋谷区、代表理事：荻原弘子)は、2026年2月2日(月)よりSHOGEN個展「今日、誰のために生きる？―ハワイ編―」と題して展覧会を開催いたします。
2024年、2025年と2年連続で開催され、多くの来場者を魅了したSHOGENのアフリカ作品展。
「今日、誰のために生きる？」というテーマが大きな共感を呼び、アートだけでなく、メッセージそのものが心に響く展覧会として話題を集めました。
そして2026年――。
シリーズ第3回目となる本展では、舞台をアフリカからハワイへと移し、SHOGENがハワイで出会い、感じたことを基に描いた最新作を発表します。
本展は「今日、誰のために生きる？―ハワイ編―」として開催され、自然と人とのつながりをテーマにした新たな作品が並びます。
ハワイには、自然や暮らしの中で大切にされてきた「Mana（マナ）」と呼ばれる価値観があります。
それは、山や海、風や植物など、自然環境そのものを尊び、そこに力や価値が宿っていると捉えるハワイの人々の文化的な感覚です。SHOGENは、こうした環境の中で制作を重ねることで、“自然と寄り添いながら生きること”に対する新たな気づきや想いを作品へと落とし込みました。
今回の個展では、ハワイで生まれた最新作を中心に、これまでのアフリカ作品とは異なる、「やさしさ」「愛」「自然とのつながり」を感じる世界をご覧いただけます。
実施概要
◼︎開催日程：2026年2月2日(月)～11日(水祝)
◼︎開催時間：10:00～17:00
※特別公開：2月1日(日)10:00-14:00
※一般公開：2月1日(日)15:00-17:00
◼︎開催会場：三井住友銀行東館 1階 アース・ガーデン
◼︎主催 ：NPO法人ハミングバード
◼︎観覧料 ：無料
◼︎実施内容：SHOGEN作品展示ほか
※作品やグッズなどの販売は行いませんので、予めご了承ください。
◼︎SHOGEN在廊予定日：2月7日(土)、8日(日)、11日(水祝)
◼︎会場アクセス：
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目3-2
https://www.rising-square.jp/access.html
◼︎注意事項
- 本イベントに関するお問い合わせは会場（アース・ガーデン）では受け付けておりません。
- お問い合わせは主催・NPO法人ハミングバードにて承っております。
- 詳細はハミングバード公式ホームページをご確認ください。
https://hummingbirds.or.jp/contact/
【イベント】トークショーを開催！
本展の開催を記念し、SHOGEN自身がハワイでの制作の日々や、自然と向き合う中で得た気づき、作品が形になる瞬間の心境などを語るトークショーを開催します。
ハワイで出会った人々や制作地での体験、現地の文化や「Mana（マナ）」の考え方がどのように作品へ影響を与えたのか――。
作品の裏側にあるストーリーを、アーティスト本人の言葉でお届けします。
◼︎開催日程：2026年2月1日(日)13:00～
◼︎開催会場：三井住友銀行東館 1階 アース・ガーデン
◼︎出演者 ：SHOGEN(ペンキ画家)
◼︎観覧方法：12月17日(水)10:00より先着順での申し込みとなります。
(お申し込みはこちら→ https://teket.jp/12394/61143 )
◼︎定員 ：250名先着
◼︎注意事項：
◼︎トークショー入場券をお持ちの方は10:00より入場可能となります。
◼︎トークショー入場券をお持ちでない方は15:00まで入場できません。
◼︎トークショーは立ち見となります。入場順により前方を確約できるものではありませんのでご了承ください。
◼︎会場の関係上、入場待ちの列はお作りにならないようご協力お願いいたします。
その他詳細は更新次第、NPO法人ハミングバードのホームページおよび公式Xにて、随時お知らせいたします。
HP：https://hummingbirds.or.jp/
SNS：https://x.com/npo_hummingbird
SHOGEN/ペンキ画家
1986年 京都府生まれ。
単身アフリカの現地に渡り、村人と一緒に生きながら絵の修行を許された“唯一の外国人”。
帰国後はティンガティンガの『人々を幸せにする絵』という精神を基に“SHOGEN流”の新たな表現で制作を続けている。
https://www.nzu-risana.com/
NPO法人ハミングバード
素敵なモノコトが出会い、広がり、大きな力が生まれる。
出会いと縁を繋げることで地球や社会へ貢献できると信じています。
NPO法人ハミングバードは、素晴らしい活動をされている団体と、その活動を応援したいという想いを持っている方々を繋ぐお手伝いをします。
https://hummingbirds.or.jp/