【ラオスのこどもたちを笑顔に】エド・インターが学生団体「夢人-yumenchu-」と連携、活動報告書を受領しました

株式会社エド・インター（所在地：兵庫県尼崎市、代表取締役：楢井 貴博、以下 エド・インター）は、2025年11月14日に、学生団体「夢人-yumenchu-」より、ラオス国内の学校への玩具寄贈活動に関する「2025年度 夏スタディーツアー報告書」を受領いたしました。

自社製品を保育園・養護施設さまなどへ寄贈する活動は、「おもちゃでみんな笑顔になろう！」プロジェクトと題し、2021年11月より実施しています。当初は近隣地域の園さまへの寄贈が中心でしたが、活動の輪が広がり、学生団体を通した海外への寄贈が実現いたしました。

学生団体「夢人-yumenchu-」は、主に都内でイベントを企画・運営し、その収益をラオスの学校建設に充てる教育支援活動を行っています。支援先の学校には遊具がほとんどなく、こどもたちは限られた環境の中で過ごしている状況が続いていました。

今回のスタディーツアーで訪問する学校に向けて「おもちゃをご提供いただけないか」というご相談を受け、現地のこどもたちの状況、そして笑顔を願う学生の思いに深く共感し、エド・インターとしても「おもちゃでみんな笑顔になろう！」プロジェクトの一環として協力を決定いたしました。

寄贈したおもちゃ

今回寄贈したのは、定番の知育あそびが楽しめる「森のあそび道具」シリーズをはじめ、優しい色合いの「ミルキートイ」シリーズ、外あそびにも使えるプラスチック製おもちゃ「ecomugi -エコムギ-」シリーズなど、幅広い年齢層に楽しんでいただける製品です。

こどもたちが友だちや先生と一緒に学びのあるあそび時間をめいっぱい楽しみ、将来心豊かな人生を歩んでくれることを願っています。

■ラオス寄贈の概要（活動報告書より）

日時：2025年8月31日～9月7日

訪問先：シェンクワン（ラックオン小中高一貫校・バンゴーイ小学校・プークート幼稚園・ムアンクーン幼稚園）

ビエンチャン（サムパンナ中学校）

なお、玩具の寄贈は幼稚園を中心に実施されました。

■one earth -50年後のキミと未来につながるおもちゃ-

弊社では、SDGsへの取り組みを「one earth」と総称しています。one earthでは「おもちゃでみんな笑顔になろう！」プロジェクトをはじめ、持続可能な社会の実現に向けたさまざまな取り組みを行っています。



自然、動物、そしてわたしたち人間が、ゆるやかに優しく繋がりあい、１つの地球を構成しているイメージ。「地球」を感じさせる配色や、「優しさ」を込めたハートのモチーフがアクセントになったデザインです。

エド・インターはone earthによって、地球とともに生きる企業。

多様性を認め尊重し合い、すべての社員が活躍できる企業。

世界のこどもたちに知と笑顔を届ける企業。

そんな企業を目指していきます。

one earth「おもちゃでみんな笑顔になろう！」プロジェクトはその先駆けとなる活動です。エド・インターはone earthを通して、人にも地球にも優しい企業を目指します。そして、VISIONである「知育玩具で笑顔いっぱいの地球へ」を実現させるため、今後もさらにSDＧｓへの取り組みを進めてまいります。

■「おもちゃでみんな笑顔になろう！」プロジェクト概要

エド・インターでは自然素材の使用や手作りでの生産だからこそ、安全性や機能面では問題ないものの、小さな傷や少しの塗装ミスによって見た目がよくないために販売ができない製品がどうしても発生してしまいます。

「おもちゃでみんな笑顔になろう！」プロジェクトは、そういった商品を、いつもお世話になっている地域の幼稚園・養護施設さまへ寄贈し、有効活用していただく活動です。

おもちゃによってこどもたちの成長を育み、地域社会へ貢献します。さらに、産業廃棄物を削減することでその処理によって発生するCO2の削減へつなげていくことを目的としています。

■今後の展望

今後も「おもちゃでみんな笑顔になろう！」プロジェクトに賛同してくださる、保育園・児童養護施設さま等のご協力を募り、近隣地域だけでなく、さらに広い地域での活動を継続していくことで、より多くのこどもたちへの「質の高い教育」に活用いただくとともに、産業廃棄物の削減に取り組んでいきたいと思います。またおもちゃの寄贈に留まらず、次世代を担うこどもたちが安心して知を育み、社会で活躍していく一員となれるような活動も検討していきたいと思っています。

そういった活動を通して、こどもたちが平等に学べるような社会を目指し、誰一人取り残さない世界の実現に貢献してきたいと思います。

株式会社 エド・インター https://ed-inter.co.jp

「知育玩具で笑顔いっぱいの地球へ」をテーマに掲げ、幼児教室を運営しながら、現場で培った声を活かした幼児向け知育教材・玩具の企画開発をしています。



