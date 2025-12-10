『#神奈川に住んでるエルフ』×JTBパブリッシング『るるぶ まちといろ 神奈川』×『書泉』コラボ！コラボブックカバーがもらえる特典をプレゼント！

マイクロマガジン社（東京都中央区）が刊行する『#神奈川に住んでるエルフ』（著：鎧田）が、JTBパブリッシング様発行『るるぶ　まちといろ神奈川』とコラボ！



書泉グランデ・SHOSEN ONLINE SHOP限定で、『るるぶ　まちといろ神奈川』に、『#神奈川に住んでるエルフ』コラボ帯が数量限定で付属します！



観光地を散策する横浜のエルフと川崎が目印です。


なくなり次第終了となりますので、この機会をお見逃しなく！




『るるぶ　まちといろ神奈川』とは


神奈川県全33市町村および横浜川崎相模原の各区、すべてのまちにスポットを当て、500ページ超えの大ボリューム紹介する神奈川ガイドの決定版です。


観光・グルメスポットはもちろん、まちの魅力が育まれた”ナゼ”を掘り下げる読み物や、まちのキーマンからのとっておき情報も多数掲載。読めば週末のおでかけに役立つこと間違いなし！


（発行：JTBパブリッシング様）


『#神奈川に住んでるエルフ』6巻　最新刊発売！




＃神奈川に住んでるエルフ 6

発売日：2025年12月10日


価格：897円（本体815円＋税10%）


サイズ：A5


ISBN：9784867168806


https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=2007



東京都の真下に位置する神奈川県。



県内それぞれの地域で別にひっそりするでもなく普通に暮らしているエルフたち。



アオハルな学校生活やはじめての同人誌制作、そして大河ドラマ化に向けた署名運動!?



人間たちも必見！エルフたちの「人生を推す」方法がここにある!!



関東No.２の地で始まる異色ファンタジーコメディー ＴＶドラマも好評、ＴＶアニメも始まる待望の第６巻！


コミックス限定の描き下ろし４コマも収録！



※「コミックELMO」掲載話、第36話～42話までを収録しています。






書籍情報





＃神奈川に住んでるエルフ 1
発売日：2021年04月09日


価格：897円（本体815円＋税10%）


サイズ：A5


ISBN：9784867161289



東京都の真下に位置する神奈川県。


横浜、横須賀、相模原、平塚……様々な地域に別にひっそりするでもなく普通に暮らしているエルフたち。


今日も横浜駅で本を探したり、みなとみらいで買い物をしたり、オークとケンカしたり(?) と現代エルフライフを謳歌中。


関東No.2の地で始まる、人間もエルフも必見の“令和最新版”の異色ファンタジーコメディー！








＃神奈川に住んでるエルフ 2
発売日：2022年04月11日


価格：897円（本体815円＋税10%）


サイズ：A5


ISBN：9784867162729




神奈川県に普通に暮らしているエルフたち――今度は湘南を舞台に「どこからどこまでが湘南か」について大激論！？








＃神奈川に住んでるエルフ 3
発売日：2023年04月10日


価格：897円（本体815円＋税10%）


サイズ：A5


ISBN：9784867164105



神奈川県内 各自治体公認（待ち）！


東京都の真下に位置する神奈川県。


県内唯一のサービスエリア、日本一大きい中華街……様々なスポットでも別にひっそりするでもなく普通に暮らしているエルフたち。


シウマイ・サウナ・メロンパン――現代エルフの好きなものと転職活動・免許更新――現代エルフでもちょっと面倒なものの間で、今回も慌ただしい！？







＃神奈川に住んでるエルフ 4
発売日：2024年05月10日


価格：897円（本体815円＋税10%）


サイズ：A5


ISBN：9784867165713



三浦港で漁をしてたり、厚木で肉食に目覚めたり、５人チームで配信者になったり、様々な地域に別にひっそりするでもなく普通に暮らしているエルフたち。


今日も地元愛つよめの（ポンコツ）エルフたちは現代エルフライフを満喫中。



そして今回は何かと微妙に扱われがちな県央の魅力を再発見!?







＃神奈川に住んでるエルフ 5
発売日：2025年03月10日


価格：897円（本体815円＋税10%）


サイズ：A5


ISBN：9784867167250



県内それぞれの地域で別にひっそりするでもなく普通に暮らしているエルフたち。


足柄山で相撲を取ったり、猫の妖精たちに囲まれたり、相模原市でラーメンに沼ってみたり！


ハレの日だってケの日だって、暮らしはいつでも特別――。


神奈川県に住むエルフたちが楽しく風土を教えてくれる第５巻！






コミックELMO『#神奈川に住んでるエルフ』


特設サイト：https://comicelmo.jp/special/kanael/(https://comicelmo.jp/special/kanael/)



コミックELMO


笑って、ときめいて、ホロッと泣けるコミックが大集結！


あなたの推しがきっと見つかる――


「コミックELMO」は、マイクロマガジン社発の女性向けコミックレーベルです。


『組長娘と世話係』や、『なつめとなつめ』『＃神奈川に住んでるエルフ』など、 笑って、ときめいて、ホロッと泣けるコミックが大集結！


コミックELMOの作品は、マイクロマガジン社が誇る5大レーベルが集うマンガポータルサイト『ライコミ』でお読みいただけます。


コミックELMO公式サイト：https://comicelmo.jp/


コミックELMO編集部X：https://x.com/COMIC_ELMO


Instagram：https://www.instagram.com/comic_elmo/


TikTok：https://www.tiktok.com/@comic_elmo


