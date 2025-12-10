もうジム通いは不要。自宅が最高のトレーニング空間へ

株式会社YOCABITO

ジムに通う手間や器具の順番待ちのストレスを解消し、

自宅で本格的なトレーニングが可能になるカスタムラック。

プーリーケーブルマシンやスミスマシンの本体カスタムだけでなく、

簡単に取り外しのできる「ディップスバー」「レッグパッド」「シャフトホルダー」が追加。

将来的な目標や環境の変化に合わせて進化させられる、柔軟性を兼ね備えたカスタムラックは、

これからも「理想の身体を諦めない」ための最適な環境を提供し続けます。

カスタムラックの成長と共に自分の肉体も成長する、

どこまでも機能を拡張し続けるホームジムをあなたのご自宅に。

株式会社ＹＯＣＡＢＩＴＯ（本社:岐阜県岐阜市、代表:菅野祐介）が展開するホームジム向けトレーニング器具ブランドLEADING EDGE（リーディングエッジ）より、自宅に本格ジムが整うカスタムラック専用オプションパーツ【ディップスバー】【レッグパッド】【シャフトホルダー】の販売を開始します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AUEqJmjcPqk ]

■ディップスバーオプション

特許出願中！上半身の追い込みを極めるオプションバー

ディップスバーには、手幅が自由に調整できる「特許出願済みの可変グリップ」を搭載。大胸筋、上腕三頭筋、肩など、狙いたい部位や体格に合わせて最適な手幅を自由に設定でき、常に新しい刺激でトレーニング効果を最大化します。

細かい手幅調整ができることで、自分の体格や関節の負担が少ない最適なポジションを簡単に見つけられます。また、部位に違和感がある日には、手幅を変更し、負担を軽減するといった柔軟な対応も可能です。

ハンドルバーを持ち上げてスライドさせるだけ簡単操作。手幅45cm～最大75cmまでの調整が可能。

■レッグパッドオプション

安定性を極め、トレーニングの可能性を拡張する多機能パッド

特に、プーリーケーブルマシン（別売）をラックに追加している場合、ラットプルダウン時の「体の浮き上がり」を強力に抑えるニーパッドとして機能し、背中の筋肉に集中して負荷をかけることが可能になります。もちろん、腹筋・背筋時の「脚の固定具」として、またブルガリアンスクワットやプッシュアップの「足置き」としても活躍。

たった一つのパーツで、多角的なトレーニングをサポートし、安定した体勢を保つことで、より質の高いフォームでトレーニングに集中できます。

ピンを差し込むだけの簡単設置。6段階の角度調整が可能なため、ベストな位置に設定できトレーニングに集中できます。また本体は天地逆さまに取り付けることで、最大12段階の角度調整が可能に。

「もう少しポジションが良ければ…」なんて思いをせずに、妥協なきトレーニングが行えます。

■シャフトホルダーオプション

ホームジムの整理整頓と安全性を両立する必須アイテム

ラックの側面や背面に設置できる省スペース設計により、設置面積を最小化。不安定に立てかけたり、床に寝かせたりする心配がなくなり、倒れるリスクを防ぎます。トレーニングの景観を損なわないシンプルなデザインで、整理整頓された美しい空間を実現します。

ベースは50mm径シャフト、付属のキャップ装着で28mm径シャフトにも対応する両径対応。

スタンダードシャフトからオリンピックシャフトまで、お手持ちのバーベルシャフトをすべてスマートに収納できます。

■カスタムラック

高重量トレーニングにも対応する強固な品質。6畳あれば設置可能な省スペース設計。

高クオリティながら自分に合った機能を選択でき、10万円以下から本格的な自宅トレーニングを始めることが可能。

家族との時間を削らず、理想の身体も諦めない。トレーニングを「生活の犠牲」ではなく、「生活の一部」へ変える新しい選択肢です。

筋トレコンプリート！豊富なカスタムパーツ

中級～上級者向けの強度と機能性を備え、自分好みの機能で構成可能。ベーシックな構成から徐々に拡張するも良し、最初からフルカスタムでジムクオリティを目指すも良し。必要な機能だけを導入し、将来の目標や変化に合わせて進化させられます。

特許出願中！自由自在のチンニンググリップ

独自のグリップ構造は、簡単ワンタッチ操作で切り替え可能。

滑らかにスライドし、360度回転するグリップは、ワイド、ナロー、ニュートラル、順手、逆手など、あらゆる角度や幅で設定でき、鍛えたい部位に効率的にアプローチします。

自宅設置を想定した最小限スペースで最大限のパフォーマンス

日本の住環境に合わせた無理のないコンパクト設計。最大高さ215cm、横幅123cmで６畳のお部屋でも余裕を持って配置できるスペック。省スペースながら、ジムに匹敵する多様なトレーニングを可能にするカスタマイズ性を追求しました。

約8畳の一室。250cm×250cmのPVCマットの上に配置したホームジムイメージ。横幅230cmの一室に配置したホームジムイメージ。

製品概要

【製 品 名】ディップスバー

【重 量】約 8.5kg

【耐 荷 重】約 150kg

【構 造 部 材】本体フレーム：スチール、ハンドル部：HNBR、 エンドキャップ：アルミニウム

【内 容 品】本体 ×1、固定ボルト×1

【価 格】オープン価格（税込参考価格：12,800 円）

公式ストア :https://yocabito.jp/c/leadingedge-training/6000000145846?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=dipbaroption楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/esports/6000000145846/?variantId=4580484519572&utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=dipbaroptionAmazon :https://amzn.asia/d/1Gqlglu?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=dipbaroptionYahoo! :https://store.shopping.yahoo.co.jp/esports/6000000145846.html?sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-rsltlst-img&utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=dipbaroption

【製 品 名】レッグパッド

【重 量】約2.8kg

【耐 荷 重】約50kg

【構 造 部 材】本体フレーム：スチール、固定ボルト：ABS 樹脂、 フォーム：ニトリルゴム

【内 容 品】本体 ×1、固定ボルト×1

【価 格】オープン価格（税込参考価格：10,800 円）

公式ストア :https://yocabito.jp/c/leadingedge-training/6000000145847?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=legpadoption楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/esports/6000000145847/?variantId=4580484519589&utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=legpadoptionAmazon :https://amzn.asia/d/1VVHvZI?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=legpadoptionYahoo! :https://store.shopping.yahoo.co.jp/esports/6000000145847.html?sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-rsltlst-img&utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=legpadoption

【製 品 名】シャフトホルダー

【重 量】約 1kg

【対 応 径】28mm径、50mm径

【構 造 部 材】本体フレーム：金属（鋼）、キャップ：ポリエチレン

【内 容 品】本体 ×1、固定ボルト×2

【価 格】オープン価格（税込参考価格：6,600 円）

公式ストア :https://yocabito.jp/c/leadingedge-training/6000000145845?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=shaftholderoption楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/esports/6000000145845/?variantId=4580484519473&utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=shaftholderoptionAmazon :https://amzn.asia/d/16WHcxd?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=shaftholderoptionYahoo! :https://store.shopping.yahoo.co.jp/esports/6000000145845.html?sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-rsltlst-img&utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=shaftholderoption

【製 品 名】パワーラック

【重 量】約 94kg

【耐 荷 重】チンニングアーム：200kg、J フック：300kg、セーフティーバー：400kg

【構 造 部 材】本体フレーム：金属（鋼）、ベースフレームキャップ：ポリ塩化ビニル セーフティー緩 衝材：ナイロン

【内 容 品】セーフティーバー×2、バーベルラック ×4、安全ピン ×6

【価 格】オープン価格（税込参考価格：149,600 円）

公式ストア :https://yocabito.jp/c/leadingedge-training/6000000144097?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=le-crp楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/esports/6000000144093/?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=le-crpAmazon :https://amzn.asia/d/521V0pn?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=le-crpYahoo! :https://store.shopping.yahoo.co.jp/esports/6000000144097.html?sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-rsltlst-img&utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=le-crp

＜このプレスリリースに関するお問い合わせ＞

■各種メディアでの使用・貸出・プレゼント企画等のご使用に関しましては、お気軽にお問い合わせください。

■その他お問い合わせにつきましても、お手数をおかけ致しますが、下記アドレスまでご連絡いただきますようお願い致します。

[E-mail] info@yocabito.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d141100-79-2f3a00bbb91196748e3b7ee10b3c15fb.pdf