お部屋で過ごす、甘くて優雅ないちご時間。冬限定“いちごアフタヌーンティー”付ステイプラン

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張

宿泊プラン『いちごアフタヌーンティー&ステイ』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/makuhari/stay/plan/strawberry2026/

ホテルニューオータニ幕張では、 プラン限定のいちごアフタヌーンティーをお部屋にお届けする宿泊プラン『いちごアフタヌーンティー&ステイ』を、2026年1月6日（火）～3月31日（火）までの期間限定で販売いたします。

冬だけの贅沢。お部屋で愉しむ“いちごアフタヌーンティー”付ステイ

本プランでは、ホテルメイドの「いちごアフタヌーンティー」をお部屋にお届けし、プライベートな空間でゆったりとお愉しみいただけます。とろけるような甘いスイーツに加え、セイボリーも充実した華やかな内容は、女子旅やご褒美時間にも最適。冬のひとときを優雅に彩る、特別なステイプランです。



■華やかないちごスイーツが並ぶ、可憐なトッププレート！

香り高いいちごを閉じ込めた「いちごマカロン」をはじめ、なめらかな口当たりの「いちごパンナコッタ」、やさしい甘さが人気の「ヘルシープリン いちご飾り」など、小ぶりながら満足感のあるスイーツが勢ぞろい。しっとりと焼き上げた「ミニマドレーヌ」が、優雅な余韻を添えます。

■中段にはホテルを代表する“スーパーシリーズ”が贅沢に登場

2004年の誕生以来、愛され続ける究極のショートケーキ「新スーパーあまおうショートケーキ」と、糖度14度以上のメロンを使用した「スーパーメロンショートケーキ」が一口サイズで登場。こだわり抜いた素材が生む極上の味わいを、贅沢に食べ比べていただけます。さらに「いちごタルト」「いちごゼリー」「いちごロールケーキ」など、甘酸っぱい春色スイーツが華やかに彩ります。

■甘いだけじゃない！満足度の高いセイボリーセレクション

食べ応え抜群の「ローストビーフサンドウィッチ」を中心に、味の変化も愉しめるセイボリーをご用意。「いちご生ハムカプレーゼ」や「和牛コンビーフ」、香ばしい「ガーリックハーブのクリームチーズブルスケッタ」など、多彩なピンチョスはスイーツとの相性も抜群！甘味と塩味のバランスが、ティースタンド全体の満足感を引き上げます。

いちごクロワッサン／丸ごといちごサンドウィッチ千葉県野菜と魚介のアヒージョ

さらに、美しい断面が目を惹く「丸ごといちごサンドウィッチ」、バター香る生地と甘酸っぱいいちごのハーモニーが広がる「いちごクロワッサン」、そして旨みが凝縮した「千葉県野菜と魚介のアヒージョ」を別皿にてご用意いたします。



甘味・塩味のバランスが心地よく調和する贅沢なラインアップを、プライベート感あふれる空間でゆったりとご堪能ください。

「いちごアフタヌーンティー」 メニュー

いちごマカロン

いちごパンナコッタ

ヘルシープリン いちご飾り

ミニマドレーヌ

新スーパーあまおうショートケーキ

スーパーメロンショートケーキ

いちごタルト

いちごゼリー

いちごロールケーキ



ローストビーフサンドウィッチ

ピンチョス（いちご生ハムカプレーゼ、和牛コンビーフ、ガーリックハーブのクリームチーズブルスケッタ）



いちごクロワッサン

丸ごといちごのサンドウィッチ

千葉県野菜と魚介のアヒージョ

プラン限定オプションでディナーをお得に！

本プラン限定で、ルームサービスにてシャンパーニュハーフボトル（\14,950）をご注文いただくと、一部のルームサービスディナーメニューを特別料金にてお召し上がりいただけます。



・ビーフコンソメスープ…通常 \2,875 → 特別料金 \1,955

・ブラックアンガス牛 サーロインステーキ（220g）…通常 \8,050 → 特別料金 \6,900

※料金はいずれも、税金・サービス料共

この冬はホテルニューオータニ幕張で、アフタヌーンティーからディナーまで、レストランさながらの美食をお部屋から出ることなく愉しんでみてはいかがでしょうか？

ホテルニューオータニ幕張でいちごづくしの冬を満喫！

『いちご＆あまおうスイーツフェア』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/group/strawberry/makuhari/

ホテルニューオータニ幕張では、2026年3月31日（火）までの期間限定で『いちご＆あまおうスイーツフェア』を開催中！「いちごアフタヌーンティー&ステイ」のほかにも、王道のショートケーキを含む15種類以上の極上スイーツや充実のお食事メニューをお愉しみいただけ、ライブ感あふれるシェフのクッキングサービスも嬉しい「スーパースイーツビュッフェ2026～いちご＆あまおうスイーツ～」や、いちごをたっぷりと15粒使用し毎年大人気の「15粒のVeryいちごパフェ」がお目見え。

Makuhari Amaou Fizz～マクハリ・あまおう・フィズ～

さらにホテル内4か所のレストランでは、「博多あまおうシロップ」と「あまおうサイダー」が織りなす、甘酸っぱくも爽快なモクテル（ノンアルコールカクテル）「Makuhari Amaou Fizz～マクハリ・あまおう・フィズ～」が新登場！宿泊からティータイム、モクテルまで、館内でいちごの魅力をたっぷりと堪能ください。

販売概要

ホテルニューオータニ幕張

宿泊プラン

『いちごアフタヌーンティー&ステイ』

https://www.newotani.co.jp/makuhari/stay/plan/strawberry2026/

[期間]

2026年1月6日（火）～3月31日（火）

※但し、1/19～21、2/2を除く



[料金]

モデレートルーム（36平方メートル ）1室2名さま \45,200～

スーペリアルーム（40平方メートル ）1室2名さま \51,400～

※料金には1泊室料、いちごアフタヌーンティー、朝食、税金・サービス料が含まれます。

※料金はお日にちによって異なります。

※このほかのお部屋タイプや、3名さまの料金もございます。

※1日5室限定

※ご予約はご宿泊の3日前まで

※いちごアフタヌーンティーのお届け時間はチェックイン日の15:30～17:00。ご予約時にご希望時間をお伺いいたします。

※いちごアフタヌーンティーの翌日への振り替えやテイクアウトへのご変更はお受けいたしかねます。

※食材によるアレルギーのあるお客さまは、あらかじめ係にお申し付けください。

※食材の入荷状況によりメニュー内容が変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。

[ご予約・お問合せ] Tel: 043-297-6666 (客室予約 10:00～18:00)